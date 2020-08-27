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«Зенит» Семака – открытая книга. Нужны перемены, иначе в ЛЧ ждет катастрофа

вчера, 22:30
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Проклятие Федуна сработает? «Соккер.ру» размышляет об очевидном тактическом и кадровом тупике.

Знаем, кто виноват в будущих поражениях в ЛЧ

Люди, что в ответе за селекцию. Любят винить Семака и его штаб, но давайте назовем реальных виновников. Это Медведев и остальные руководители «Зенита». Они распределяют 220 млн евро бюджета так, что Сергей Богданович – его слова — два трансферных окна остался без усиления. Заявление незамеченное, но громкое. А чтобы проверить, достаточно посмотреть на список новичков этим летом и прошлой зимой.

Сейчас ушел Иванович – огромная потеря для раздевалки и игры, а пришел за 12 млн евро Ловрен. Чтобы найти третьего центрального бека, приходится на переговорах с «Ростовом» слышать завышенную стоимость трансфера Осипенко. Малком и Караваев пришли еще прошлым летом, не усиление за означенный Семаком период, как и Дуглас Сантос. От Сутормина и Кругового одинаковая нулевая польза. Осорио не задержался. У «Зенита» есть звездная основа, но явно неполный состав.

Дуглас Сантос – единственный универсальный солдат

Как в каждой бочке затычка, только в положительном смысле. Все пробоины петербуржские любители волн латают с помощью бедняги Дугласа Сантоса. Странно, что малыш не играл в воротах, ведь в центре защиты, слева по всему флангу, в опорной зоне, а против «Динамо» в атаке уже бывал. Фактически Дуглас – единственный, кто может удивить соперника в ЛЧ.

Ловрен и Ракицкий, Оздоев и Барриос, Караваев и Жирков – игроки узко заданных диапазонов. Дзюба свой расширил, но в этом сезоне в силу того, как неплохо играли Малком и Дриусси, стал куда примитивнее. У Азмуна банальность – сильная сторона, ведь она в лучших матчах завязана на хитрости и реализации, но прямота подхода «Зенита» в таких матчах, как против «Динамо», вредит. И в таких матчах, как с «Бенфикой» и «Лейпцигом» — тоже.

Семак – фанат повторений, которые считываются

Отчасти заложник ситуации, отчасти – виновник. Сергей Богданович играет настолько одинаково, причем постоянно, что когда пытались перейти на три центральных, то смотрелись эти эксперименты убого. А все потому, что «Зенит» пока равен «4-4-2», как их ни крути. Можно Малкома поставить под нападающими, можно двигать Дриусси, можно Дугласа Сантоса сделать центральным.

Все делали, все имеющиеся варианты перепробовали, но выезжали не столько на своей невероятной силе, как на очевидной слабости конкурентов. Кто в списке преследователей реально прибавил в 2020-м году? «Динамо», «Спартак» и «Сочи», но с оговорками. Немного «Ахмат» с «Рубином», но эти набирают в новом сезоне. ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар» взяли паузу, которая «Зенит» устроила. Что делать, если преследователи рванут? Семак без понятия.

Истощается физический ресурс несменяемой основы

Замены «Зенита» ужасные, поскольку резервисты не готовы играть на уровне футболистов основы. Там даже по именам не за кого зацепиться, фактически у чемпионов заявка из 13 человек – основа, Кержаков и Жирков. Дальше или молодые футболисты, вроде Мостового. Или бесполезные в основе, вроде Ерохина. Но если заставить ребят из РПЛ играть без сборов и паузы между сезонами, то что получится?

Правильно – пойдут травмы. Дзюба мается со спиной, а это коварная штука, любой неудачный матч в футболке сборной может выбить лидера «Зенита» на неопределенное время. Пока держится, но Артема уже загоняли – против «Динамо» был никаким, 0 ударов. Азмуна могут сломать для команды Семака, если Медведев сознательно сольет его отъезд. Иранец – человек настроения, нельзя оставить силой. При этом у Дзюбы и Азмуна нет сменщиков, Заболотного и Кокорина отдали.

Также истощается ресурс Ракицкого – просто в силу возраста, Барриоса – в силу объема работы, Друисси – Себастьяну крупно повезло, что целы «кресты», пропустит где-то месяц-полтора. Но учтите, когда начинается групповой этап Лиги чемпионов в этот раз — аж 20 октября. То есть к этому времени футболистов «Зенита» истощат выступления за сборные, потом будут непростые матчи в РПЛ, и лишь затем начнется Лига чемпионов.

Даже если петербуржцы снова избегут встречи с грандами – будет сложно. Впрочем, вечно не играть против сильнейших клубов вряд ли получится. Если Семак, будучи в первой корзине, получит в соперники «Манчестер Сити», «Интер» и «Боруссию» М, то снова светит четвертое место в группе. Такие соперники разберут «Зенит» не хуже, чем это сделало «Динамо». Уже крутили тактикой в пределах возможного, но проблема в кадрах.

Нет глубины состава, вариантов перехода на схему с плеймейкером – отсюда слухи то об Алексее Миранчуке, то о Влашиче. Нет запаса в центре защиты – а лимит не позволяет набрать иностранцев. Ушли Шатов, Смольников, уходит Кузяев, заявку покинули Иванович и Кокорин. Сергея Богдановича будут винить в поражениях – и часто по делу, прочитаем заявления, что тренерский штаб не готов к Лиге чемпионов, но хочется спросить руководство «Зенита». А откуда возьмется игра уровня плей-офф ЛЧ, если за последние два сезона команду покинуло 23 человека, а на их место пришло шестеро?

Заявка была перегруженной, «Сочи» благодаря этому получил целую пачку игроков «Зенита», но качественного усиления у Семака нет. Ему даже нестабильный Кокорин с травмами не достался. Так что каждый в РПЛ, кто отобьется от чемпиона, получит шанс его переиграть. В тактике Сергея Богдановича не может быть никакого секрета, поскольку это вопрос строго ресурса. Если травмировался Дриусси – выходит Мостовой, если проблемы в центре – появляется Жирков, а Дуглас Сантос переходит в середину поля. Если не смогут играть одновременно Дзюба и Азмун, то в атаке будет один Дриусси. А нет – сделают форвардом Мостового.

У чемпионов России в конце августа после пяти туров и накануне матча против раненого «Локомотива» в заявке количество вратарей равно количеству нападающих, причем лишь благодаря тому, что в атаку записали Дриусси, который редко выходит на острие. С кем тут ломать команды Симеоне, Гвардиолы, Сульшера, Фавра или Лэмпарда? Надежда снова строго на жребий – что «Аякс» заскочит во вторую корзину и именно голландцы достанутся Семаку, а вместо «Интера» или «Лацио» прилетит из третьей корзины «Брюгге», а из четвертой – какой-то «Карабах», который пройдет квалификацию.

Тогда сработает тот же принцип, что в РПЛ, где «Зенит» прямо сейчас фаворит, ведь посмотрите, сколько очков уже потеряли вице-чемпион и третий призер. Но быть лучшим из тех, кто есть — опасно, ведь ЛЧ – совсем другой турнир. Дело не только в арбитрах, как говорил Федун, дело в мастерстве и выносливости. Клубы топ-5 бегут быстрее и атакуют злее. «Зенит» привык ломать чужие стены в РПЛ, делает это довольно успешно, но по всему видно – это команда первых раундов плей-офф Лиги Европы, а задача совершенно другая – выйти из группы в ЛЧ.

Будет сложно, ведь если старт 20 октября, шесть туров пролетят быстрее обычного, будут матчи ЛЧ три недели подряд. А что случается с «Зенитом» под дополнительной нагрузкой – увидели вчера против «Динамо».

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Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 09:35
Мне нравится, как спартачье с 7-го места залечивают нам про Еврокубки, на фоне того, что за 20 прошедших лет они слили 7 квалификаций, систематически занимали последние места в группах ЛЧ и ЛЕ, ну и 1:18, 10:3, 7:0 до кучи.
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ dp52ymeyzwnv (раскрыть)
сегодня в 09:20
А,Спартак его вообще не может видеть,он за 10 поворотами....
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 09:17
Погугли,Зенит в группе был самым дешёвым,после Лейпцига,Бенифики,Лиона,а если учесть ещё,что Малком не играл,то это ещё минус 40лямов,и кстати Лион ни разу у Зенита не выиграл,и взял всего одно очко...
Владимир Немченков
Владимир Немченков
сегодня в 09:10
Зенит, открытая книга,автор ты о чем?22 матча без поражений,ты много в Европе таких команд знаешь?по поводу выступления в Л.Ч.,там вообще нашим командам делать нечего,чтоб там выступать более менее сносно нужно стоить за лярд (Барса,Реал,Ман Сити,ПСЖ,Ливерпуль,и т.д.),а Зенит стоит всего 220 лямов,и это самый дорогой клуб России,так что удел наших клубов -это Л.Е,а благодаря лимиту в ближайшие 10 лет комментировать 1/4 Л.Ч. нашим комментаторам не грозит...верной дорогой идете товарищи!!!!
Garrincha58
Garrincha58 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 08:43
наполовину я с вами тоже согласен про лимит и про то что в России сейчас нет игроков усиливающих Зенит, они есть но все заняты и вот ещё одно что я подметил пока Дзюба не переподписал контракт он играл через не могу а только контракт продлил как тут же стал филонить на поле а всё дело в том что он играя так вяло бережёт себя для сборной потому что боится потерять своё место как капитана и как незаменимого а стоит ему получить травму как он точно будет не востребован Черчесовым или просто будет уже не тем основным на которого делается ставка может я неправ но что то в этом есть да и за Зенит ему уже не особо стоит рвать жилы требл случился которого он хотел теперь можно и повалять дурака и только в ЛЧ он будет прежним Дзюбой но получится ли там это вопрос????
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответ Бутсы (раскрыть)
сегодня в 08:38
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 08:26
    А какой бюджет у Браги ?!?
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 08:26
    Нравится мне, как любители Московского футбола о Зените в ЛЧ размышляют. Сами или вечночетвертые даже в ЛЕ, или вообще не играют потому что Тамбову сливают.
    О каком усилении состава говорит автор?
    У нас так то лимит на легионеров новый. Пристроят Ригони - возьмут на замену сильного лега. А россиян способных усилить Зенит прямо сейчас нет : Миранчук хочет в Европу, Кузяев тоже, можно теоретически воспитанника Лесового попробовать подписать, но он будет проигрывать место в основе.
    Лимит убивает клубный футбол страны, поэтому на результаты в Европе расчитывать не стоит.
    Garrincha58
    Garrincha58
    сегодня в 08:13
    молодец автор мыслишь не бровь, а в глаз! Зенит скоро сдуется Семака уберут вот и весь их требл!
    Grabovsky
    Grabovsky ответ denmig (раскрыть)
    сегодня в 08:12
    Какой предел у Спартака? Вылет в квалификации ЛЕ?
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 08:03
    Бюджет 220 млн.
    К слову, у полуфиналиста ЛЧ Лиона бюджет меньше.
    Как говорится - не можешь .рать не мучай попу.
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    сегодня в 06:49
    в ЛЧ зениту нужно расслабиться и получать удовольствие, как это делает Азмун
    Tostao
    Tostao
    сегодня в 06:10
    Прослушал аудио запись статьи. Научите девушку правильно делать ударение! Это тихий ужас.
    yasukuni
    yasukuni ответ Anton_Alekseevi4 (раскрыть)
    сегодня в 05:52
    Тонкое замечание! Семачишка-тренеришка действительно там не ночевал. Болтаясь на трусах Дюкова он и сам поверил, будто представляет из себя что-то. Но ведь все видят, что его потолок- Уфа.
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:44
    "Зенит в полном порядке.
    Зенит несравненен и непобедим.
    Очередное чемпионство неизбежно.
    В Европе тоже всё получится."

    Примерно такой текст следует повторять всем людям Зенита !
    И всё будет хорошо ! ( Правда, не у Зенита, но это детали ... )
    Бутсы
    Бутсы
    сегодня в 03:19
    В ЛЧ и так и так будет фиаско. Там не будет Еськова/Вилкова и прочей плеяды кротов Лиги приколов. Единственный раз зенит судили честно с Динамо, результат как на лакмусе. Не дали почему-то пенальти, не удалили игрока Динамо, какой произвол! Правда, всё это делается только и только для того, чтобы пыль в глаза пустить, дескать, и сам проект засуживают. А в ближайшие туры всё вернется в привычное русло.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    сегодня в 02:21
    "Жирков – игроки узко заданных диапазонов."

    Жирков? Это не тот парень который играет слева а атаке, защите, полузащите, а против Динамо ещё и в центре обороне играл?
    Anton_Alekseevi4
    Anton_Alekseevi4
    сегодня в 01:36
    Чего уже говорить, если в руководстве олени сидят... Семак здесь точно ни при чем...
    Vilen Naidenkine
    Vilen Naidenkine
    сегодня в 00:01
    Радует только то что молодые игроки не буду называть имена стремятся уехать из Российского чемпионата и попробовать свои силы , что бы хотя бы понимать они кто или ни кто
    Vilen Naidenkine
    Vilen Naidenkine
    вчера в 23:59
      blitz
      blitz ответ NoKerzhNoParty (раскрыть)
      вчера в 23:32, ред.
      Генеральный директор Зенита Александр Медведев заявил, что клуб отправил запрос в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу двух решений главного арбитра Станислава Васильева в матче пятого тура РПЛ против Динамо. А ты говоришь Зенит не ноет.
      d_fincher
      d_fincher
      вчера в 23:30
      Зенит в ЛЧ ждет вовсе не катастрофа. Зенит ждет встреча с его реальным уровнем игры. В матчах ЛЧ никто не станет тащить Семака по протекции Дюкова и Газпрома, которые оказывают определяющее влияние на РПЛ (потому наш футбол там, где он есть). В матчах ЛЧ Зенит предстанет самим собой. С реальными плюсами и минусами. И мы увидим, чего стоит наш чемпион.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 23:26
      3 место и ЛЕ,а там если повезёт 1,4
      denmig
      denmig
      вчера в 23:13
      В смысле иначе!??? А было штоле НЕ иначе!?? Предел зенита был и остается 1/4! Чаще всего вылет или 1/8 ! О какой книге идет речь!? - Новое издание старой песни "мы заняли четвертое место в группе полуфиналистов ЛЧ"???
      С составом , где один малком стОит больше бюджета лиона или кого там ... - лучше бы не позориться!
      Ждем группу смерти и отмазку. Как обычно! И пофиг, что лейпциг что-то может, а у зенита все - отмазка!!!
      NoKerzhNoParty
      NoKerzhNoParty ответ blitz (раскрыть)
      вчера в 23:09
      Зенит не ноет по поводу судейства, в отличии от всяких ноунеймов
      dp52ymeyzwnv
      dp52ymeyzwnv
      вчера в 22:57
      Зенит Семака - кубок ЛЧ видит издалека.
      АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
      АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
      вчера в 22:55
      быстрее бы 20 ок тября вот и посмотрим силу чемпиена ,а отмазы уже начали лепить,то скупали игруль и сажали на бочку ,а сейчас не хватает уже на влашича рот разявают коней хотят обезглавить
      blitz
      blitz
      вчера в 22:52
      Зенит проиграл. Не забил. Пенальти не назначили и Барриоса удалили. Это заговор! Пора сниматься с РПЛ!
      Нелетучий голландец
      Нелетучий голландец ответ Zenit_84 (раскрыть)
      вчера в 22:49
      Хочу подметить, катастрофа у зенита повторяется каждый сезон.
      И этот сезон не станет исключением!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 22:44
      При бюджете 220 млн ныть могут только жулики, которые на этом бюджете хорошо пируют.
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