«Зенит» Семака – открытая книга. Нужны перемены, иначе в ЛЧ ждет катастрофа

1598556602

вчера, 22:30

Проклятие Федуна сработает? «Соккер.ру» размышляет об очевидном тактическом и кадровом тупике.

Знаем, кто виноват в будущих поражениях в ЛЧ

Люди, что в ответе за селекцию. Любят винить Семака и его штаб, но давайте назовем реальных виновников. Это Медведев и остальные руководители «Зенита». Они распределяют 220 млн евро бюджета так, что Сергей Богданович – его слова — два трансферных окна остался без усиления. Заявление незамеченное, но громкое. А чтобы проверить, достаточно посмотреть на список новичков этим летом и прошлой зимой.

Сейчас ушел Иванович – огромная потеря для раздевалки и игры, а пришел за 12 млн евро Ловрен. Чтобы найти третьего центрального бека, приходится на переговорах с «Ростовом» слышать завышенную стоимость трансфера Осипенко. Малком и Караваев пришли еще прошлым летом, не усиление за означенный Семаком период, как и Дуглас Сантос. От Сутормина и Кругового одинаковая нулевая польза. Осорио не задержался. У «Зенита» есть звездная основа, но явно неполный состав.

Дуглас Сантос – единственный универсальный солдат

Как в каждой бочке затычка, только в положительном смысле. Все пробоины петербуржские любители волн латают с помощью бедняги Дугласа Сантоса. Странно, что малыш не играл в воротах, ведь в центре защиты, слева по всему флангу, в опорной зоне, а против «Динамо» в атаке уже бывал. Фактически Дуглас – единственный, кто может удивить соперника в ЛЧ .

Ловрен и Ракицкий, Оздоев и Барриос, Караваев и Жирков – игроки узко заданных диапазонов. Дзюба свой расширил, но в этом сезоне в силу того, как неплохо играли Малком и Дриусси, стал куда примитивнее. У Азмуна банальность – сильная сторона, ведь она в лучших матчах завязана на хитрости и реализации, но прямота подхода «Зенита» в таких матчах, как против «Динамо», вредит. И в таких матчах, как с «Бенфикой» и «Лейпцигом» — тоже.

Семак – фанат повторений, которые считываются

Отчасти заложник ситуации, отчасти – виновник. Сергей Богданович играет настолько одинаково, причем постоянно, что когда пытались перейти на три центральных, то смотрелись эти эксперименты убого. А все потому, что «Зенит» пока равен «4-4-2», как их ни крути. Можно Малкома поставить под нападающими, можно двигать Дриусси, можно Дугласа Сантоса сделать центральным.

Все делали, все имеющиеся варианты перепробовали, но выезжали не столько на своей невероятной силе, как на очевидной слабости конкурентов. Кто в списке преследователей реально прибавил в 2020-м году? «Динамо», «Спартак» и «Сочи», но с оговорками. Немного «Ахмат» с «Рубином», но эти набирают в новом сезоне. ЦСКА , «Локомотив» и «Краснодар» взяли паузу, которая «Зенит» устроила. Что делать, если преследователи рванут? Семак без понятия.

Истощается физический ресурс несменяемой основы

Замены «Зенита» ужасные, поскольку резервисты не готовы играть на уровне футболистов основы. Там даже по именам не за кого зацепиться, фактически у чемпионов заявка из 13 человек – основа, Кержаков и Жирков. Дальше или молодые футболисты, вроде Мостового. Или бесполезные в основе, вроде Ерохина. Но если заставить ребят из РПЛ играть без сборов и паузы между сезонами, то что получится?

Правильно – пойдут травмы. Дзюба мается со спиной, а это коварная штука, любой неудачный матч в футболке сборной может выбить лидера «Зенита» на неопределенное время. Пока держится, но Артема уже загоняли – против «Динамо» был никаким, 0 ударов. Азмуна могут сломать для команды Семака, если Медведев сознательно сольет его отъезд. Иранец – человек настроения, нельзя оставить силой. При этом у Дзюбы и Азмуна нет сменщиков, Заболотного и Кокорина отдали.

Также истощается ресурс Ракицкого – просто в силу возраста, Барриоса – в силу объема работы, Друисси – Себастьяну крупно повезло, что целы «кресты», пропустит где-то месяц-полтора. Но учтите, когда начинается групповой этап Лиги чемпионов в этот раз — аж 20 октября. То есть к этому времени футболистов «Зенита» истощат выступления за сборные, потом будут непростые матчи в РПЛ , и лишь затем начнется Лига чемпионов.

Даже если петербуржцы снова избегут встречи с грандами – будет сложно. Впрочем, вечно не играть против сильнейших клубов вряд ли получится. Если Семак, будучи в первой корзине, получит в соперники «Манчестер Сити», «Интер» и «Боруссию» М, то снова светит четвертое место в группе. Такие соперники разберут «Зенит» не хуже, чем это сделало «Динамо». Уже крутили тактикой в пределах возможного, но проблема в кадрах.

Нет глубины состава, вариантов перехода на схему с плеймейкером – отсюда слухи то об Алексее Миранчуке, то о Влашиче. Нет запаса в центре защиты – а лимит не позволяет набрать иностранцев. Ушли Шатов, Смольников, уходит Кузяев, заявку покинули Иванович и Кокорин. Сергея Богдановича будут винить в поражениях – и часто по делу, прочитаем заявления, что тренерский штаб не готов к Лиге чемпионов, но хочется спросить руководство «Зенита». А откуда возьмется игра уровня плей-офф ЛЧ , если за последние два сезона команду покинуло 23 человека, а на их место пришло шестеро?

Заявка была перегруженной, «Сочи» благодаря этому получил целую пачку игроков «Зенита», но качественного усиления у Семака нет. Ему даже нестабильный Кокорин с травмами не достался. Так что каждый в РПЛ , кто отобьется от чемпиона, получит шанс его переиграть. В тактике Сергея Богдановича не может быть никакого секрета, поскольку это вопрос строго ресурса. Если травмировался Дриусси – выходит Мостовой, если проблемы в центре – появляется Жирков, а Дуглас Сантос переходит в середину поля. Если не смогут играть одновременно Дзюба и Азмун, то в атаке будет один Дриусси. А нет – сделают форвардом Мостового.

У чемпионов России в конце августа после пяти туров и накануне матча против раненого «Локомотива» в заявке количество вратарей равно количеству нападающих, причем лишь благодаря тому, что в атаку записали Дриусси, который редко выходит на острие. С кем тут ломать команды Симеоне, Гвардиолы, Сульшера, Фавра или Лэмпарда? Надежда снова строго на жребий – что «Аякс» заскочит во вторую корзину и именно голландцы достанутся Семаку, а вместо «Интера» или «Лацио» прилетит из третьей корзины «Брюгге», а из четвертой – какой-то «Карабах», который пройдет квалификацию.

Тогда сработает тот же принцип, что в РПЛ , где «Зенит» прямо сейчас фаворит, ведь посмотрите, сколько очков уже потеряли вице-чемпион и третий призер. Но быть лучшим из тех, кто есть — опасно, ведь ЛЧ – совсем другой турнир. Дело не только в арбитрах, как говорил Федун, дело в мастерстве и выносливости. Клубы топ-5 бегут быстрее и атакуют злее. «Зенит» привык ломать чужие стены в РПЛ , делает это довольно успешно, но по всему видно – это команда первых раундов плей-офф Лиги Европы, а задача совершенно другая – выйти из группы в ЛЧ .