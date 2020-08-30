Месси разлюбил «Барселону». Дальше — «Ман Сити», «Интер» или ПСЖ

1598785216

вчера, 14:00

«Соккер.ру» изучает варианты и оценивает вероятности в поисках ответа на главный футбольный вопрос лета: где продолжит карьеру Лионель Месси?

Новости о Лионеле Месси идут бесконечным потоком: вчера стало известно, что владельцы ПСЖ одобрили трансфер обладателя шести «Золотых мячей», а сегодня выяснилось, что Хосеп Гвардиола делегировал предсезонную подготовку «Манчестер Сити» помощникам, а сам отправился в Барселону, чтобы лично вести переговоры с Лео.

Список реальных претендентов на Месси лаконичен: «Манчестер Сити», «Интер» или «Пари Сен-Жермен». Писали о робких попытках переговоров «Манчестер Юнайтед» с Хорхе Месси, но если аргентинец поедет в АПЛ , то наверняка выберет другой клуб из Манчестера, где знакомый тренер Гвардиола и подходящий игровой стиль.

Однако четвертый клуб-претендент все-таки есть — это «Барселона», в которой Лионель, несмотря на свой бунт, может остаться. Злым, недовольным и оскорбленным — но может. Хунта во главе с Бартомеу предпримет усилия, чтобы удержать Месси любой ценой, потому что его уход станет политическим самоубийством для руководителей, да и любая потенциальная сделка будет очень сложной и очень дорогой.

Месси — не просто один из двух величайших футболистов современности, Месси — это большой бренд. Резкие перемены в судьбе Лионеля затрагивают интересы десятков людей и компаний, со всеми нужно договориться, никого не обидеть. Нельзя по щелчку пальцев сменить клуб, даже желания самого Лео недостаточно, хотя это мощное подспорье. Поэтому я не исключаю, что после грандиозного бурления аргентинец останется в «Барселоне», но все же верю, что он уйдет и подарит нам всем замечательный сюжет.

«Манчестер Сити»

Английский клуб выглядит очевидным фаворитом в борьбе за Месси, благодаря фигуре Пепа Гвардиолы, который даже бросил свою команду во время подготовки к сезону, чтобы заполучить Лео. Кроме того, в рядах «горожан» выступает соотечественник и хороший друг Лионеля Серхио Агуэро, который на днях загадочно убрал из своего профиля в «Инстаграм» десятый номер после ника: был kunaguero10, а теперь просто kunaguero.

Совпадение? Едва ли. Забавно, что аналогичным образом поступил еще один аргентинец из другого клуба, где ждут Месси — Лаутаро Мартинес из «Интера». Планировалось воссоединение этих футболистов на «Камп Ноу», но теперь вероятнее их встреча в Милане. Но об этом в свое время, сейчас разговор о «Манчестер Сити». И здесь все довольно очевидно: у «горожан» есть деньги, они выпутались из истории с еврокубковым баном УЕФА через апелляцию в CAS , а теперь готовы осуществить мечту Гвардиолы.

За четыре совместных года в «Барселоне» Хосеп и Лионель выиграли 14 трофеев, это время было лучшим в карьере и для Месси, и для Гвардиолы. Разве не логично, что они хотят попробовать снова объединить усилия? «Ман Сити» уже предпринимал попытки соблазнить Лео, но раньше это было бесполезно, буквально в начале этого года Пеп комментировал перспективы ухода Месси из «Барсы» вполне категорично:

Я думаю, он завершит свою карьеру там.

Сейчас обстоятельства изменились, сам Месси хочет уйти. Кому еще становиться претендентом №1, как не «горожанам» с Гвардиолой? Камнем преткновения может стать только денежный вопрос. Сумевший избежать наказания за предыдущие грехи, «Ман Сити» — точно под прицелом УЕФА , а трансфер Лионеля будет сложно провернуть без нарушения финансового этикета под названием «фэйр-плей».

Речь идет о сумме в размере 280 миллионов евро, а расходы на зарплату Месси составят не меньше 100 миллионов фунтов в год. Ради Лионеля придется отказываться от других трансферов и кардинально менять структуру зарплатной ведомости. Обеспечит ли гениальность Месси профит от такого затягивания поясов?

«Пари Сен-Жермен»

ПСЖ , как и «Сити», может позволить себе Месси, в Париже Лионеля тоже ждут заманчивые воссоединения — с бывшим членом убойной каталонской троицы MSN Неймаром и партнером по сборной Аргентины Ди Марией. «Париж» и его катарские хозяева мечтают о победе в Лиге чемпионов, в этом году ПСЖ играл в финале, но не смог сделать последний шаг, уступив «Баварии». Месси может стать последней фигурой в триумфальной мозаике.

Атакующее трио Неймар-Мбаппе-Месси «на бумаге» выглядит феноменально, но сумеет ли ПСЖ удержать в своей короне такое количество бриллиантов? Гениям сложно ужиться вместе, да и переизбыток творцов сгубил уже ни одну команду звезд. Приход Месси даст повод Килиану Мбаппе принять предложение давно мечтающего о его подписи «Реала», а самому «Парижу», видимо, придется избавиться от Мауро Икарди, с которым Лео не дружит по известным причинам.

Если хладнокровно рассматривать возможность сотрудничества ПСЖ с Месси, то, как бы это безумно ни звучало, для французского клуба сложности перевешивают возможные удовольствия. Во-первых, финансовый «фэйр-плей», будь он неладен. Во-вторых, необходимость избавляться от Икарди. В-третьих, еще один сложный персонаж и в без того тесной раздевалке. В-четвертых, кадровый приоритет Томаса Тухеля — сильный центрбек после ухода Тиаго Силвы. Да, Месси — это Месси, но объективное взвешивание «за» и «против» не в его пользу.

«Интер»

Аутсайдер в тройке претендентов очевиден. Конечно, «Интер» сейчас на подъеме, а новости о том, что семейство Месси обзавелось недвижимостью в Милане, будоражит сознание поклонников «нерадзурри», но Лео не перейдет в «Интер». Во всяком случае, не в этот раз. Как минимум, Месси выглядит несовместимым с идеями Антонио Конте, который продолжит свою работу у руля «Интера».

Команда Антонио Конте играет по схеме 3-5-2, в атаке действуют Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку, и пусть алленаторе способен поменять схему на 3-4-3, как в «Челси», его команда не перестанет играть в динамичный футбол, пожирая свободное пространство и выигрывая матчи на рывках. Месси совсем не об этом, с его стороны переходить в сегодняшний «Интер» — футбольное самоубийство.

Да, любопытно было бы возродить соперничество с Криштиану Роналду в рамках Серии A, но на данном этапе это маловероятно. С финансированием такой грандиозной сделки у «Интера» наверняка возникнут трудности. Скорее всего, ради Месси пришлось бы пожертвовать Лаутаро Мартинесом, которого желает заполучить «Барселона», при этом с итальянцев потребуют внушительную доплату за аргентинца, который на 10 лет старше. Не думаю, что «Интер» даже ради Месси пойдет на такое.