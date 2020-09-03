У «Реала» суперуспешная система аренд. Доказано Карвахалем, Каземиро и продажей Хакими

1599145431

вчера, 18:03

В составе «Реала» к сезону готовятся 11 футболистов, которым приходилось гонять в командировки. Некоторые из них стали незаменимыми.

В последние годы мадридский «Реал» вывел искусство аренд футболистов на какой-то новый уровень. У этой системы два направления: первое и главное — подготовка кадров для главной команды. Второе — прокачка в других командах футболистов для последующей продажи. Омар Маскарелль, Альваро Медран, Бургуй, Диего Льоренте, Рауль Де Томас, Оскар Родригес, Филипп Линхарт, Лукас Торро, Альберто Соро, Дани Гомес, Хорхе Де Фрутос, Хави Санчес — большинство этих футболистов не сумели пробиться в главную команду «Реала», но были грамотно раскручены за счет аренды и принесли в казну «Королевского клуба» порядка 70 миллионов евро.

Есть и более яркий пример: Ашраф Хакими стал настоящей звездой дортмундской «Боруссии», выступая за немецкий клуб на правах аренды, и перешел в «Интер» за 40 миллионов евро. При желании «сливочные» могут выручить миллионов 30 за Серхио Регилона, который провел замечательный сезон в «Севилье», а за новую аренду Такефусы Кубо «Вильярреал» уже заплатил чеканной монетой. Со вторым направлением разобрались: «Реал» мудро распоряжается ресурсами и зарабатывает на них, а как насчет профита для главной команды. Ведь именно это главная задача.

11 (7 пишем, 4 в уме) бывших арендованных — в основном составе!

В российском футболе институт аренд очень популярен, но отношение к отправляющимся в командировки футболистам со стороны владеющих их контрактами клубов часто пренебрежительное, а цель — избавление от лишних на данном этапе игроков, чтобы они хоть где-то и хоть как-то получали игровую практику. Из-за этого многие талантливые и толковые футболисты, уезжая в аренды, закисают, чувствуя себя брошенными, преданными и ненужными.

«Реал», не говоря о тщательном подборе команд для своих футболистов (учитывают стиль, конкуренцию конкретную позицию, взгляды тренера и стабильность его позиций), мотивирует их возможностью вернуться. Становишься сильным — получаешь шанс в «Реале». И это реально работает, потому что есть многочисленные примеры перед глазами. И эти примеры мотивируют. Из «Реала» уезжают, чтобы воплотить мечту. Лучшие возвращаются, остальные приносят клубу пользу в денежном эквиваленте.

Но важно, что приоритетная задача системы аренд — воспитывать футболистов для первой команды. И это получается! В сегодняшнем составе «Реала» 8 футболистов, уезжавших, чтобы вернуться.

Дани Карвахаль (Испания) — ездил в «Байер». Формально «Реал» продал правого защитника немецкому клубу, а через год выкупил обратно почти за те же деньги. В соглашении с «фармацевтами» была опция обратного выкупа, так что это, по сути, скрытая аренда. В 2013-м Дани отправился в Бундеслигу, а после мощного сезона в составе «Байера» вернулся в Мадрид и вот уже семь лет никому не отдает правый фланг обороны.

Карлос Каземиро (Бразилия) — ездил в «Порту». Выступления в Португалии дали бразильцу необходимый толчок в развитии. Вскоре после возвращения из «Порту» Карлос образовал победный треугольник в полузащите с Кроосом и Модричем.

Лукас Васкес (Испания) — ездил в «Эспаньол». Перед тем как попасть в главную команду, провел два сезона в Каталонии: сначала на правах аренды, а потом был продан и через год возвращен по опции. Не самый звездный игрок, но своей старательностью заслужил шанс в «Реале», за который сыграл уже больше 200 матчей. Ценный пример для молодежи.

Марко Асенсио (Испания) — ездил в «Эспаньол». Выкупив Асенсио у «Мальорки», «Реал» устроил Марко сезон адаптации в Примере, который прошел чудесно: молодой испанец забил 4 гола и отдал 15 результативных передач за «Эспаньол», после чего закрепился в «Мадриде».

Федерико Вальверде (Уругвай) — ездил в «Депортиво». Полузащитник, который с каждым сезоном становится все важнее для «Королевского клуба», получил необходимое развитие в «Депортиво».

Андрей Лунин (Украина) — ездил в «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо». После серии аренд молодой украинец в будущем сезоне получает шанс в «Реале», он станет вторым номером после Тибо Куртуа.

Мартин Эдегор (Норвегия) — ездил в «Херенвен», «Витесс» и «Реал Сосьедад». Норвежец должен был еще сезон выступать в Сан-Себастьяне, но Зидан решил дать шанс Мартину уже сейчас. Предполагается, что Эдегор заменит Модрича в составе «сливочных». Видимо, в сезоне-2020/21 Лука передаст дела Мартину.

Дани Себальос (ездил в «Арсенал»), Альваро Одриосола (ездил в «Баварию»), Серхио Регилон (ездил в «Севилью»), Борха Майораль (ездил в «Вольфсбург» и «Леванте»). Первые трое весьма успешно провели время в командировках в прошедшем сезоне. Альваро Одриосола выиграл Лигу чемпионов с «Баварией», Серхио Регилон стал победителем Лиги Европы в составе «Севильи», а Дани Себальос завоевал Кубок Англии с «Арсеналом». «Реал» рассмотрит предложения по всем троим, так что здесь скорее деньги, чем усиление основы, но пока все они числятся в команде, как и Борха Майораль, который точно будет продан.

Кто из футболистов «Реала» проведет в других клубах ближайший сезон?

Левый защитник Фран Гарсия уехал в «Райо Вальекано», а Хесус Вальехо, от которого в «Реале» ждали большего, отправился в очередную командировку, снова в «Гранаду», как и в прошлом сезоне (до этого ездил в «Сарагосу», «Айнтрахт» и «Вулверхэмптон»). Но пристального внимания заслуживают юные Кубо и Рейньер. Японец в прошлом сезоне зажег в «Мальорке», несмотря на ее вылет, и теперь отправился на повышение — в «Вильярреал». Бразильцу же «заказали» кривую развития Ашрафа Хакими: Рейньер поехал в двухгодичную аренду в дортмундскую «Боруссию». Возможно, эти два атакующих игрока — будущее «Реала».