«Ланс» — ПСЖ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:36

Вашему вниманию прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на поединок второго тура чемпионата Франции «Ланс» — ПСЖ . Матч состоится 10-го сентября 2020 года на стадионе «Боллар-Делелис».

«Ланс»

Спустя пять лет «Лан» вернулся в элитную лигу французского футбола. В прошлом сезоне эта команда заняла второе место во второй лиге, уступив в чемпионской гонке «Лорьяну» одно очко.

В стартовом матче после возвращения в Лиги 1 «Ланс» отправился в гости к «Ницце», где уступил со счетом 1:2. К вышесказанному добавим, что в четырех из пяти последних домашних матчах забивалось не больше двух голов.

ПСЖ

Клуб из Парижа задержался в Лиге Чемпионов, где уступил финал «Баварии» (0:1). Поэтому, команда Томаса Тухеля проведет только первый поединок в новом чемпионате Франции.

Между тем, ПСЖ уже взял трофей в новой кампании, когда обыграл «Лион» в матче кубка французской лиги. Правда, сделать это парижанам удалось только в серии пенальти. Накануне предстоящей встречи стало известно, что из основной обоймы гостей выпал ряд ключевых игроков.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ланс» — 4.40

Ничья – 3.80

Победит ПСЖ – 1.95

Статистика

ПСЖ выиграл 3 из 5 предыдущих гостевых встречи у «Ланса».

выиграл 3 из 5 предыдущих гостевых встречи у «Ланса». Париж победил в четырех последних гостевых матчах.

«Ланс» забивал не больше одного гола в семи последних домашних матчах против ПСЖ .

Прогноз

Котировки на победу гостей заметно повысились после того, как стали известны случаи COVID-19 у основных игроков. Несмотря на это, в распоряжении Тухеля есть достаточно качественный резерв, который может справиться с поставленной задачей.

«Ланс» пока только адаптируется к Лиге 1, поэтому вряд ли сможет на равных противостоять чемпиону. Предлагаем ставку на П2 за 1.95 в БК Pinnacle.