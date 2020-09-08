«Ланс» — ПСЖ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Вашему вниманию прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на поединок второго тура чемпионата Франции «Ланс» — ПСЖ. Матч состоится 10-го сентября 2020 года на стадионе «Боллар-Делелис».
«Ланс»
Спустя пять лет «Лан» вернулся в элитную лигу французского футбола. В прошлом сезоне эта команда заняла второе место во второй лиге, уступив в чемпионской гонке «Лорьяну» одно очко.
В стартовом матче после возвращения в Лиги 1 «Ланс» отправился в гости к «Ницце», где уступил со счетом 1:2. К вышесказанному добавим, что в четырех из пяти последних домашних матчах забивалось не больше двух голов.
ПСЖ
Клуб из Парижа задержался в Лиге Чемпионов, где уступил финал «Баварии» (0:1). Поэтому, команда Томаса Тухеля проведет только первый поединок в новом чемпионате Франции.
Между тем, ПСЖ уже взял трофей в новой кампании, когда обыграл «Лион» в матче кубка французской лиги. Правда, сделать это парижанам удалось только в серии пенальти. Накануне предстоящей встречи стало известно, что из основной обоймы гостей выпал ряд ключевых игроков.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ланс» — 4.40
- Ничья – 3.80
- Победит ПСЖ – 1.95
Статистика
- ПСЖ выиграл 3 из 5 предыдущих гостевых встречи у «Ланса».
- Париж победил в четырех последних гостевых матчах.
- «Ланс» забивал не больше одного гола в семи последних домашних матчах против ПСЖ.
Прогноз
Котировки на победу гостей заметно повысились после того, как стали известны случаи COVID-19 у основных игроков. Несмотря на это, в распоряжении Тухеля есть достаточно качественный резерв, который может справиться с поставленной задачей.
«Ланс» пока только адаптируется к Лиге 1, поэтому вряд ли сможет на равных противостоять чемпиону. Предлагаем ставку на П2 за 1.95 в БК Pinnacle.