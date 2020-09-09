«Гранада» — «Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч первого тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Гранада» и «Атлетик». Поединок пройдет 11.09.2020 в 22:00 по МСК.
«Гранада»
«Гранада» отлично провела прошлый сезон чемпионата Испании, в котором она заняла итоговое седьмое место в турнирной таблице. Теперь у команды появился шанс проявить себя в квалификации Лиги Европы.
В прошедшем розыгрыше Примеры «Гранада» одержала 16 побед, десять из которых, в домашних поединках. В пассив себе команда занесла четырнадцать поражений и восемь раз делила очки с соперниками.
«Атлетик»
Коллектив из Бильбао не отметился положительными достижениями в прошлом розыгрыше Ла Лиги. «Львы» завершили чемпионат на одиннадцатой позиции в рейтинге, а в последнем туре, как раз, крупно уступили в Гранаде (0:4).
По ходу минувшего чемпионата «Атлетик» наиграл на тринадцать побед, двенадцать раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Гранада» — 2.820
- Ничья – 3.100
- Победит «Атлетик» — 2.800
Статистика
- «Гранада» выиграла 3 из 5 последних домашних матча у соперника.
- В пассиве «Атлетика» четыре поражения в девяти предыдущих выездных поединках во всех турнирах.
- В трех последних очных встречах команд на стадионе «Гранады» забивалось минимум три гола.
Прогноз
«Гранада» по итогам прошлой кампании зарекомендовала себя, как домашняя команда. Именно в родных стенах «Красно-белые» набрали львиную долю своих очков.
Между тем, «Атлетик» стабильно забивает в гостях, хоть и не часто вне своего стадиона добивается положительных результатов. Предлагаем взять ставку на ТБ(1,5), за которую БК Pinnacle предлагает коэффициент 1.534.