«Гранада» — «Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:43

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч первого тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Гранада» и «Атлетик». Поединок пройдет 11.09.2020 в 22:00 по МСК.

«Гранада»

«Гранада» отлично провела прошлый сезон чемпионата Испании, в котором она заняла итоговое седьмое место в турнирной таблице. Теперь у команды появился шанс проявить себя в квалификации Лиги Европы.

В прошедшем розыгрыше Примеры «Гранада» одержала 16 побед, десять из которых, в домашних поединках. В пассив себе команда занесла четырнадцать поражений и восемь раз делила очки с соперниками.

«Атлетик»

Коллектив из Бильбао не отметился положительными достижениями в прошлом розыгрыше Ла Лиги. «Львы» завершили чемпионат на одиннадцатой позиции в рейтинге, а в последнем туре, как раз, крупно уступили в Гранаде (0:4).

По ходу минувшего чемпионата «Атлетик» наиграл на тринадцать побед, двенадцать раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гранада» — 2.820

Ничья – 3.100

Победит «Атлетик» — 2.800

Статистика

«Гранада» выиграла 3 из 5 последних домашних матча у соперника.

В пассиве «Атлетика» четыре поражения в девяти предыдущих выездных поединках во всех турнирах.

В трех последних очных встречах команд на стадионе «Гранады» забивалось минимум три гола.

Прогноз

«Гранада» по итогам прошлой кампании зарекомендовала себя, как домашняя команда. Именно в родных стенах «Красно-белые» набрали львиную долю своих очков.