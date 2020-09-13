Васин – козырь «Спартака», а ЦСКА в дерби зависит от Влашича

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вчера, 12:30

У Ганчаренко больше возможностей озадачить Тедеско тактически? «Соккер.ру» напоминает о минусах московских клубов.

Концентрируемся на козырях, что дают друг другу соседи, поэтому в пункте «за ЦСКА » речь о минусах «Спартака», и наоборот – в пункте «за „Спартак“» расскажем о том, чем «армейцы» могут помочь соседу. С учетом, что команда Тедеско отступила на вторую строчку после победы «Сочи», то сегодня не игра лидера, а поединок претендентов на рывок вверх. Цена победы очень высокая, а ничья ничего обоим соперникам не дает – останутся во втором эшелоне, ниже опытного «Зенита».

За ЦСКА . Ошибки Маслова

Привозил летом чаще, чем Жиго и Джикия, хотя недостаточно часто, чтобы Кутепов вернулся в основу. Маслов – перспективный защитник, но когда «Спартак» в целом контролирует ситуацию, именно Павел является новым Рассказовым — парнем, от которого соперники ждут ошибок и давят специально. Маслов при этом получает помощь от Жиго, Зобнин его разгружает на фланге, но нервозность остается, опыта маловато.

За «Спартак». Васин в основе

Еще перед прошлым дерби, что завершилось победой ЦСКА 2:0, говорили – команды похожие. Не только благодаря тактике. Например, сегодня Васин нужен Ганчаренко в основе после травм Набабкина и Фукса, и Виктор может стать ответом «армейцев» на Маслова. Ведомого защитника Васина заставляют управлять линией защиты. И не получается, ведь давление большое, конкурентов привозят постоянно – возможно, Виктор не верит в себя как в основного игрока ЦСКА .

За ЦСКА . Центр без опорника

Считаете, что Крал – опорный полузащитник? А посмотрите на карту действий, Алекс — box-to-box, не опускается на линию штрафной площади, как опорник, смещается на правый фланг. У Крала точный пас, что говорит о невысоком количестве длинных передач, если сравнить с показателями Фернандо. У «Спартака» точно есть разрыв между линией обороны и дуэтом Умяров-Крал. Забавно, что у соперника – схожие проблемы.

За «Спартак». Отсутствие хребта

Ганчаренко еще в мае рассказывал – ему нужен центральный защитник, опорник и тяжелый форвард. Позвоночник для штурма вершины. Марадишвили и Обляков, как Бийол, Бистрович или Ахметов, даже если все могли играть – не опорники. Не наследники Вернблума или Рахимича. И без такого футболиста ЦСКА страдает, пустые зоны перед штрафной видим часто. А у «Спартака» Соболев, Бакаев, Ларссон и даже Крал могут ими воспользоваться.

За ЦСКА . Айртон в защите

«Армейцы» умеют удваивать фланги, играя по схеме с тремя центральными, поскольку у Кучаева и Влашича, не говоря об Эджуке, богатый опыт против латералей соперников. Зобнина можно задергать качественным двойным давлением (Щенников и Влашич), а Айртон может проиграть позиционно Фернандесу и Кучаеву. Проблема для Тедеско – важна подстраховка Лукаса от Джикии.

За «Спартак». Проблемы Гаича

Аргентинец не заиграл сразу, поэтому не исключено, что будет на скамейке. А поскольку Чалов покинул расположение молодежки из-за проблемы с коленом, то имеем двух неготовых центральных нападающих. В теории можно предпринять новую попытку составить дуэт с Влашичем в роли Бакаева – как у «Спартака», но у ЦСКА по-прежнему нет одного короля снайперов впереди. Ни Чалов, ни Гаич не начали сезон легко, результативно и самоуверенно, как подобает метким нападающим.

За ЦСКА . Штрафные и угловые

«Спартак» пропускает со стандартов. Карасев отказывается от пенальти, где только может – его новая тактика, но это дерби, будут стыки и эмоции. Следовательно, если не с «точки», то после угловых или штрафных у ЦСКА появятся шансы. «Спартак» довольно жестко играет, Тедеско не отменил мелкий фол как тактику. Так что ошибки «красно-белых» после стандартов – козырь их соседей. Причем эти ошибки не грубые, но результативные, на равном месте.

За «Спартак». Влияние Влашича

Как может нечто положительное стать проблемой? Чего слишком много – то не здорово. ЦСКА буквально зависит от Влашича, особенно в дни, когда Фернандес в среднем состоянии. Акинфеев потащит все, что можно и нельзя, но «Спартак», если у Николы будет плохой вечер, получит преимущество, ведь даже Кучаев с его серией везучих ударов не равен Влашичу по влиянию на футбол ЦСКА .

За ЦСКА . Промахи атаки Тедеско

«Спартак» опережает соседа по количеству ударов, но отстает по метким попыткам. Количество промахов, и порой значимых, довольно большое. «Спартак» получает больше шансов, чем тот же «Ахмат», но по метким выстрелам у них равенство. Ларссон, Соболев и другие игроки то спешат, то не успевают. Акинфееву может улыбнуться удача, соперник не всегда умеет конвертировать владение в голы. Плюс к этому – ЦСКА в лучших матчах неплохо прессингует, так что «Спартаку» не обязательно легко отдадут мяч.

За «Спартак». Количество потерь

У Ганчаренко больше шансов удивить стартовым составом – перейти на 4 в линию с Эджуке слева, но травмы выкосили народ количественно. Фукс, Набабкин, Ахметов, Дзагоев и Дивеев не в порядке, Чалов отдохнул и может играть, но то же колено беспокоило. ЦСКА потерял защитников основы, а «Спартак» лишь запасного игрока группы атаки – универсального Глушенкова. Состав «красно-белых» полнокровнее, пускай длинной, качественной скамейки у Тедеско тоже нет.

За ЦСКА . Однообразие тактики

У Тедеско есть изменение подхода – позиционно атаковать стали умнее, количество кроссов увеличили, дождались, когда Бакаев наберет форму, Соболев и Ларссон в форме, но в целом «Спартак» ровно такой, как тот, что уступил ЦСКА в прошлом матче. Значит, что Ганчаренко вряд ли увидят. Все сведется к ожиданию ошибок соперника и умению ими воспользоваться.

За «Спартак». Дерзость Ганчаренко

Тренерская дерзость – умеет в центральных матчах выбрать схему, которая приведет не только к победе 2:0 над «Спартаком», но и к поражению от «Зенита» 0:4. Впрочем, после знаменитого путешествия в Беларусь тренер ЦСКА стал работать чуть иначе. Напряжение ушло, сейчас Ганчаренко спокойнее, хотя ему нельзя терять очки – ЦСКА оступился трижды в шести турах, Фернандес прав – нужна лишь победа. Вот вам и повод увидеть рискованные ходы наставника «армейцев», что помогут штабу Тедеско.