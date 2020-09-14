«Вест Хэм» — «Чарльтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:13

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок на матч 1/32 финала Кубка Английской Лиги, в котором сыграют «Вест Хэм» и «Чарльтон». Поединок состоится 15-го сентября 2020 года в Лондоне.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» в новом сезоне успели сыграть один официальный матч. Старт нового розыгрыша АПЛ для команды Дэвида Мойеса получился неудачным. В домашнем противостоянии с «Ньюкаслом» лондонская команда уступила со счетом 0:2, пропустив оба гола во втором тайме.

К вышесказанному добавим, что у «Вест Хэма» только три победы в девяти предыдущих домашних матчах во всех турнирах.

«Чарльтон»

По итогам прошлого сезона «Чарльтон» покинул «Чемпионшип». В турнирной таблице команда заняла третье место снизу, набрав 48 очков: 12 победы, двенадцать ничьих и 22 поражения.

На стадии 1/64 финала Кубка Английской Лиги «Мечи» уверенно прошли «Свиндон Таун» за счет гостевой победы (3:1). Дебютный матч в Первой лиге для «Чарльтона» также получился успешным – гостевая победа над «Крю» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победа «Вест Хэм» — 1.280

Ничья – 5.360

Победа «Чарльтон» — 10.560

Статистика

«Чарльтон» проиграл 3 из 6 последних гостевых матча во всех турнирах.

«Вест Хэм» выиграл 3 из 5 предыдущих домашних поединка у соперника.

В 8 из 9 домашних матчах «Вест Хэма» забивалось минимум два гола.

Прогноз на матч

«Вест Хэм» даже полу резервным составом будет превосходить «Чартльтон». После неудачного старта в АПЛ , Дэвид Мойес должен мотивировать своих подопечных на успешные выступления в Кубке Английской Лиги.

В букмекерской конторе Pinnacle ставку на Ф1(-1) можно разместить с коэффициентом 1.473.