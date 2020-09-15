«Локомотив» Николича — тотальный середняк. Доказательства неоспоримы

1600164057

вчера, 13:00

«Локомотив» уже месяц без побед за месяц до старта в Лиге чемпионов.

Василий Уткин, известный своей личной неприязнью к Юрию Сёмину, после очередного унылого матча «Локомотива», пятого в серии без побед, выдал удивительный по своей нелепости спич, в котором по традиции уколол легенду «Локо» и поддержал тренера, который взял курс на увольнение:

Я буду защищать Николича. Он честно работает, как умеет. В том, что тренер Николич сегодня сильнее тренера Сёмина, у меня нет сомнений.

Бам! Тренер Николич сильнее тренера Сёмина. Здесь есть очень простой индикатор: если бы Николич был сильнее и железной рукой вел «Локо» к победам, с каждой неделей становилось бы все меньше причин вспоминать Юрия Павловича. Но это продолжают делать не только болельщики, но даже патентованные хейтеры вроде Уткина. Это, во-первых.

Во-вторых, на основании чего вообще можно сделать такой вывод? Что такого в своей карьере и конкретно в «Локомотиве» сделал Николич, чтобы ставить его выше заслуженного и титулованного тренера? Правильный ответ вы знаете: ничего. Марко мудро поступил в концовке прошлого сезона, когда ограничился косметическими изменениями и сохранил второе место благодаря наработкам Сёмина, форме Алексея Миранчука и беззаботности «Краснодара».

Старт нового чемпионата принес кадровые потери и необходимость перестраивать команду, и у Николича уже серия из пяти матчей без побед. Поймите правильно, я не хочу сделать Марко жертвой нелепого сравнения с Сёминым, тем более что он попал в объективно сложную ситуацию, лишившись разом Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова, да еще и Крыховяка на матчи с «Зенитом» и «Ростовом». Но как можно назвать этого тренера сильнее предыдущего, стабильно успешного? Безосновательное допущение.

Выступление Уткина — это типичный пример оруэлловского двоемыслия. Вчера ели стейки и запивали ароматным вином, а сегодня должны благодарить благодетелей Кикнадзе и Николича за вязкую овсянку с едва подкрашенным чаем, словно до этого вообще голодали. Но в действительности унылая пора и очей разочарование здесь и сейчас, на что явно указывают результаты.

Болельщикам «Локо» вообще без разницы, насколько сильный тренер Николич, если при нем команда месяц не побеждает и отирается в середине турнирной таблицы, они ведь болеют за свой клуб, а не за тренера. Для них все просто: Сёмин давал результат и доставлял им радость, а Николич пока не наработал даже на персональное отношение. У него продолжается испытательный срок, и в последнее время Марко близок к провалу.

Каждый, кто умеет смотреть, видит, насколько плох сейчас «Локомотив». И чтобы не быть голословным в своем утверждении, подкреплю его статистикой, которая явно указывает, что «железнодорожники» в первой четверти нового чемпионата — середняк по всем показателям. Это не может не беспокоить за месяц до старта в Лиге чемпионов.

7 забитых мячей (7-10 место в РПЛ ) — наравне с тульским «Арсеналом» и «Тамбовом», причем в двух последних матчах «железнодорожники» играли на 0 в атаке. Без Алексея Миранчука «Локо» забил только один гол с игры за семь таймов.

12.7 удара в среднем за матч (11 место в РПЛ ) — в матчах против «Зенита» и «Ростова» подопечные Марко Николича нанесли по 7 ударов в сторону ворот противника и лишь по разу попали в створ. Понятно, противники были серьезные, но два точных удара за два матча — это за гранью добра и зла.

24 желтых карточки (15 место в РПЛ ) — только к «Ахмату» арбитры применяли больше дисциплинарных санкций (27 «горчичников» и 3 удаления). Этот параметр не имеет прямой корреляции с качеством игры, но «Локомотив» не является агрессивной командой по стилю, обилие нарушений правил и предупреждений в их случае говорит скорее о том, что опытные игроки вынуждены компенсировать структурные баги с помощью фолов.

17.3 единоборств в среднем за игру (13 место в РПЛ ) — при Сёмине команда умела бороться, «Локомотив» всегда множил свое мастерство на коэффициент за бойцовские качества, как сейчас это делает «Спартак», занимающий второе место по единоборствам (23.4). При Николиче «железнодорожники» слегка «оплюшились». Да, можно похвастаться соседством с ЦСКА и «Зенитом» по этому показателю, но эти команды решают за счет скорости и исполнительского класса, а «Локомотиву» нужно сражаться за мячи на уровне «Спартака» и «Сочи», чтобы держаться на плаву.

5.9 успешных попыток дриблинга за матч (9 место в РПЛ ) — один Хвича Кварацхелия, который мог сейчас играть за «железнодорожников», делает немногим меньше целого «Локомотива» (4.9 успешных обводок).

13.6 — количество отборов (7 место в РПЛ ) и 9 перехватов (14 место в РПЛ ) в среднем за игру — к примеру, ЦСКА , у которого единоборств примерно столько же, как у «Локомотива», лидирует в Премьер-Лиге по перехватам и занимает высокое место по отборам. А лучше всех отбирает мяч «Ахмат», действующий агрессивно без мяча, что выливается в большое количество желтых карточек.