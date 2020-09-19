Пять пропущенных голов. «Бенфика» испортила дебют российского вратаря

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вчера, 12:00

«Соккер.ру» рассказывает о старте чемпионата Португалии.

«Бенфика», которую снова тренирует Жозе Жезуш, начала сезон с того, что пролетела мимо Лиги чемпионов. Проиграв в Салониках местному ПАОКу, «орлы» лишили себя возможности сыграть с «Краснодаром» и выступить в главном клубном турнире Европы.

Пока в Лиссабоне подсчитывали убытки от непопадания в Лигу чемпионов, подоспело начало чемпионата страны. В стартовом туре «Бенфике» предстояло сыграть с «Фамаликау». Который, как вы ещё не успели забыть, был возмутителем прошлого сезона. Дебютанты Примейры лидировали на протяжении семи туров. Потом шли в зоне Лиги Европы. Финишировал «Фамаликау» на шестом месте. В еврокубки не попал, но шестое место — прекрасный результат для скромнейшего во всех отношениях клуба. «Бенфика» играла на маленьком (пять тысяч триста зрителей) стадиончике города Вила Нова де Фамаликау относительно недавно (7 июля). И та встреча завершилась ничьей 1:1, весьма почётной для хозяев поля. Через два с небольшим месяца клубам выпало открыть новый чемпионат Португалии.

В августе клубы провели сделку. «Бенфика» подарила «Фамаликау» своего вратаря Ивана Злобина. Уроженец Тюмени и воспитанник ЦСКА понимал, что бороться за место в воротах «орлов» придётся с Одиссеасом Влаходимосом. Максимум скамейка. Но Ивану двадцать три года, пора играть самому, а не смотреть, как играют другие. За четыре года пребывания в Лиссабоне российский вратарь лишь раз сыграл в основном составе «орлов» (и то в Кубке лиги). Поэтому Иван, скорее всего, был рад своему переходу. В «Фамаликау» он получил первый номер. Причём не только на свитере. На предсезонке русский вратарь наигрывался основным. Неслучайно, что Злобин занял место в воротах «Фамы» в матче против «Бенфики».

Не повезло Злобину и его команде попасть под горячую руку. «Орлы» начали столь агрессивно, будто им противостоял не «Фамаликау», а ПАОК в гипотетическом ответном матче. Ещё до первого взятия ворот гости были близки к тому, чтоб забить. А на 20-й минуте Лука Вальдшмидт, дебютировавший в составе лиссабонцев, выскочил из-за спин защитников и перебросил мяч через Злобина. А через минуту закрытый своими игроками Иван с запозданием среагировал на удар Эвертона. Перед перерывом Алехандро Гримальдо со штрафного обвёл стенку. Злобин совершил красивый, но бесполезный бросок (0:3). В начале второго тайма Рафа Силва с близкого расстояния вогнал мяч под перекладину после прострела Эвертона (0:4). И наконец, на 66-й минуте Вальдшмидт завершил контратаку гостей точным ударом, оформив дубль. Немецкий легионер мог забить свой второй гол и раньше, но Злобин ногой отбил мяч, выручив «Фаму» в безвыходной ситуации. В итоге победа «Бенфики» со счётом 5:1.

Игра Злобина оставила двоякое впечатление. С одной стороны, что мог сделать Иван против такого свирепого соперника? Разве что не пропустить больше. При желании «орлы» могли отгрузить с десяток. Будь на месте лиссабонцев «Бавария», возможно, так бы и случилось. Но после пятого гола «Бенфика» бросила играть, позволила «Фамликау» отыграть один мяч и едва не разрешила хозяевам забить второй. Но если посмотреть на игру русского вратаря более пристально, то, наверное, можно заметить, что не были эти пять голов прямо-таки неберущимися. Где-то Иван задержался с выходом, где-то с прыжком. На каких-то пару мгновений, но их оказалось достаточно, чтоб мяч оказался в сетке, а не в руках вратаря. Было заметно, что у Злобина не отлажено взаимодействие с собственными защитниками.

И, конечно, никуда не деться от статистики. Подробности матча скоро забудутся, а факт, что Злобин пропустил пять мячей в своём дебютном матче, никуда не денется. Пять штук в домашней встрече — конечно, много.

Всё это конечно поправимо. Если тренер Жоау Педру Соуза не усадит Ивана на лавочку, а продолжит ему доверять, то Злобин вполне может проявить себя пусть и не в самом сильном клубе. Работы у него будет много, равно как возможностей исправить и впечатление, и статистику. О большем пока загадывать преждевременно. Но вратари стране нужны. Скоро Ивану предстоит испытание Лиссабоном. «Белененсиш» — не «Бенфика» и не «Спортинг». Однако на своём поле он довольно силён. А как показал первый тур, и в гостях тоже. Третий столичный клуб начал чемпионат с победы в Гимарайнше над местной «Виторией».

А что же «Бенфика»? В межсезонье самый титулованный клуб Португалии купил игроков на 80 миллионов евро. Плюс прихватил у «Тоттенхэма» бесплатного Яна Вертонгена. Очень мощно выступили «орлы» на трансферном рынке. Правда, отдали ПАОКу Андрию Живковича, а тот забил своему бывшему клубу. И этот гол оказался победным. Но вернёмся к новичкам. Три гола в ворота Злобина забили именно рекруты (два Лука Вальдшмидт и один Эвертон). Два голевых паса отдал Давин Нуньес, который стал самым дорогим приобретением. За уругвайца «орлы» заплатили «Альмерии» 24 миллиона евро. Укрепилась «Бенфика» прилично, поэтому будут и разгромы, и спор с «Порту» за корону. Чемпион пока больше продаёт, чем покупает. Близки к уходу Тикиньо и Зе Луиш, а громких покупок пока нет. Может, это и хорошо. Состав «драконов» и так крепок. Зато впарить «Вулверхэмптону» 18-летнего Фабиу Силву за 40 миллионов — высший пилотаж менеджмента. «Порту» вступит в борьбу в субботу (матчем с соседней «Брагой»). Будет интересно.