«Локомотив» ждёт вице-чемпиона мира. Форвард нужен, забили 8 мячей в 7 турах

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вчера, 21:36

Гол Смолова упростил задачу против «Тамбова», но «Соккер.ру» напоминает – готовятся к ЛЧ , одна победа не меняет всё.

Боссам клуба не хватает решительности

Авторы трех голов из восьми уже не помогут команде – речь о Баринове и Алексее Миранчуке. Первый восстанавливается после операции, второй – в Бергамо. И, свергнув Семина, Кикнадзе не пошел создавать свой атакующий «Локомотив» по канонам жанра, с продумыванием ходов и без лишней публичной дерзости, что расположила бы фанатов к менеджеру клуба.

Какие трансферные задачи были у руководства «Локомотива»? Первая – центральный нападающий, его все еще ждут. Вторая – сильный центральный бек. Третья – запасной голкипер. Четвертая – замена для Жоау Мариу. Из всех решат по кадрам три, но заиграют ли Манджукич, Райкович и Камано? Достаточно ли двух ветеранов и парня, что пока работает в отрыве от команды?

Кстати, есть еще пятая задача, для смелых директоров – могли учесть слабости Игнатьева и Рыбуса, найти людей на фланги, чтобы четко и быстро перестроить команду на всех вертикалях. Николич пришел не между сезонами, но не получил новичков в конце лета. Вместо того чтобы помочь Марко трансферами, отпустили Алексея Миранчука и пока ждут первого именитого новичка.

Приезд Марио мотивирует конкурентов

Говорят, Манджукича убедили заключить соглашение с «Локомотивом», различается только информация о его зарплате. Но миллион туда – миллион сюда, в российском футболе такие мелочи никого не интересуют, москвичи ведь на секунду задумались о возвращении Глушакова, так что агент Манджукича точно выбил идеальные для клиента условия оплаты труда. А Эдер и Смолов получают мотивацию.

Николич одобрил исключение из заявки Жалолиддинова – не потянул на место в восьмерке легионеров. Этот трансфер тоже смотрится странно, ведь выдали пятилетний контракт парню, который ни под каким из соусов не нужен главному тренеру в основе. Так что теперь Жасура убрали, Джорджевича временно включили. Намек Эдеру, что если найдет новый клуб – удерживать не станут. Но португальцу и под крылом РЖД тепло.

А вот Смолову, если не хочет стать резервистом Манджукича, пора взяться за ум. Сегодня Федор забил гол – важный и победный, слухи о Марио ему помогли собраться. Но у «Локомотива» без Алексея Миранчука мало что получается на дистанции в атаке, лишь единичные моменты и всплески. Наконечника не хватает, Эдер и Смолов и по одному, и вместе не делают атаку вице-чемпионов мощной. Антон Миранчук неплох, но он не игрок штрафной.

У «Локомотива» проблемы с лимитом

Стратегическая линия трансферов не построена. Взяли Камано, хотя прямой заменой для Жоау Мариу тот не станет. Райкович на скамейке точно был нужен, или стоило поставить на молодого россиянина в запасе? В центр после травмы Баринова не могут взять иностранца – и так мест нет, как видите по рокировке двух легионеров. Но Джорджевич легко может вылететь из списка снова, если приедет другой форвард.

Много хаоса и мало готовых ответов для Николича, хотя ответственность постараются повесить именно на Марко. Тут как с судом клуба против Геркуса. Изначально история была похожа на попытку не столько свести счеты, как переключить негатив на «предшественников». Но не получилось доказать, что бывший босс, с которым выигрывали чемпионство, завышал премии. И бывшего спортивного директора из Германии очернить не получилось.

И деньги нынешним менеджерам пора отработать. Сейчас у «Локомотива» Мурило, Крыховяк, Чорлука, Рыбус – игроки железной основы. Но есть также Камано, Эдер, Райкович и Джоджевич. И вот эта четверка не может сравнить себя по полезности с поляком Гжегожем или хорватом Ведраном. Но все места для легионеров уже заняты, и кто-то пострадает, если Тикиньо или Манджукич наденут зеленую футболку.

Манджукич может добавить класса

Но только если готов физически. Смолов не в состоянии всегда играть так, как позволяет его талант и опыт. Сегодня был крут, а что послезавтра? Уровень хромает, это ведь категория стабильности. Эдер живет с такой же проблемой, классический джокер, что выйдет на замену и навяжет борьбу. И продать его контракт сложно, хотя после приезда Марио тренер Николич скорее бы хотел сохранить молодого Джорджевича и Смолова.

Но если говорим о самом хорвате, то важно понимать – это нападающий, который забивал в больших финалах. Манджукич не всегда выигрывал подобные поединки, но у него не только медаль второго призера ЧМ -2018, но и маленькая копия Кубка чемпионов. В 2013-м году Марио был основным в поединке против «Боруссии» Д, его «Бавария» обыграла Клоппа, а хорват забил первый гол. Снова у «Локомотива» ставка на опыт, как в случае с Чорлукой или Крыховяком.

Заключение контракта с Марио будет решением в стиле «Локомотива», который привозил в Россию чемпионов мира и Европы – Хеведеса и Мариу. И не стоит недооценивать возможности хорвата, пускай у него могут быть большие проблемы с функциональной готовностью или игровой практикой в 2020 году. Впрочем, форварда ждал еще Семин, а получит только Николич, но в конце сентября. Манджукич – звезда мирового футбола, и хотя Марио из работяг, а не аристократов, это значения не имеет. Если еще хочет играть в футбол в Лиге чемпионов, то покажет себя, поскольку он выше классом, чем Эдер и Смолов.

На фоне трансферных вестей победили

Сегодня «Локомотив» получил победу 1:0, но качество футбола не изменилось. Тяжело играется команде Николича. А ведь дальше будут не только матчи против крепкого ветеранского «Тамбова», но и поединки Лиги чемпионов. В воскресенье вечером, если бы не гол Смолова, то «железнодорожники» легко могли продолжить бы серию без побед, что насчитывала пять матчей. Даже когда соперник заметно слабее, как «Тамбов», легко накидать три-четыре мяча середняку не могут. И такую вязкую малорезультативную игру, которую видели сегодня и в последних матчах, точно нужно связывать с трансферной стратегией – москвичам нужен результативный стабильный нападающий.