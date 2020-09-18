Золотой гол железного Феликса. Триумф команды Эрнста Хаппеля в Кубке чемпионов

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вчера, 14:22

«Соккер.ру» рассказывает, как «Гамбург» завоевал Кубок чемпионов, обыграв в финале «Ювентус».

В предыдущих главах вы прочитали, как знаменитый австрийский тренер Эрнст Хаппель возглавил «Гамбург» и в первом же сезоне сделал его чемпионом. Но взять с ходу еврокубок не получилось. Дорогу перебежал «Гётеборг» Свена-Горана Эрикссона. Однако Хаппель знал, что от него ждут не только домашних побед.

Все на штурм европейской вершины

Изменения в составе были небольшими. Про уход Франца Беккенбауэра вы уже прочитали в предыдущей главе. Каспер Мемеринг перебрался в «Бордо». Юппу Койтке надоело сидеть в запасе, он подписал контракт с «Алеманнией». Потерю защитника Петера Хидена, полузащитника Дитера Крамера и Вернера Дресселя мало кто заметил. Новичков оказалось немного. Дублёром Ули Штайна стал Уве Хайн из Брауншвейга. Из кёльнской «Фортуны» приехал полузащитник Вольфганг Рольф. Появился ещё один датчанин — нападающий Алан Хансен. Теперь Ларсу Баструпу было с кем поговорить на родном языке.

Место Ули Штайна в воротах не обсуждалось. Справа, как всегда, носился Манфред Кальтц. Слева трудился Бернд Веймайер. Хольгер Хиронимус стал свободным центральным защитником — два года совместных тренировок с кайзером Францем даром не прошли. Передний центральный защитник — Дитмар Якобс. Юрген Гро чаще играл в средней линии рядом с Джимми Хартвигом, Феликсом Магатом и Вольфгангом Рольфом. Основная пара нападающих — Хорст Хрубеш и Юрген Милевски. Запасной вратарь Уве Хайн. Два молодых защитника Михаэль Шмидт и Дитер Брефорт ждали своей очереди на лавочке. Также в распоряжении Хаппеля были полузащитники Михаэль Шрёдер и Томас фон Хезен и три нападающих — Ларс Баструп, Алан Хансен и Бориша Джорджевич.

После чемпионата мира 1982 Хорст Хрубеш объявил об уходе из сборной. Но Юпп Дерваль перестал вызывать в Манншафт и Магата. От услуг Джимми Хартвига он отказался намного раньше. Сейчас невызов в главную команду двух не совсем белых игроков (а Хартвиг и Магат, как известно, сыновья американских солдат) могли бы расценить как проявление расизма. Тогда же отсутствие Магата сочли личной причудой Дерваля и его сложными отношениями с Феликсом. Зато теперь Магат мог полностью посвятить себя клубу.

Чемпионат страны HSV начал с двух ничьих — гостевой с «Нюрнбергом» 2:2 и домашней с «Вердером» 1:1. Но затем последовали три победы — над «Карлсруэ» 4:0, «Фортуной» 6:0 и «Байером» 1:0. В Леверкузене пришлось изрядно повозиться. Хартвиг забил единственный мяч перед самым финальным свистком. После пятого тура сразу четыре коллектива толпились на первом месте — по 8 очков набрали «Бавария», «Гамбург», «Штутгарт» и дортмундская «Боруссия». На очко меньше было у «Вердера» и героини старта «Арминии».

Наступила пора еврокубков. Первым соперником «Гамбурга» в Кубке чемпионов оказалось берлинское «Динамо». Чемпионы двух Германии начали выяснение отношений в Берлине. В первом тайме соперники обменялись голами — Ганс-Юрген Ридигер и Юрген Милевски. На том и порешили — 1:1. В промежутке между двумя встречами «красноштанники» взяли ещё три очка — два у «Арминии» и одно во Франкфурте. После семи туров «Штутгарт» первый, а «Бавария» и HSV делили второе место.

Ответный матч с берлинским «Динамо» оказался тяжёлым и нервным. Гола Хартвига могло не хватить для победы. Но за три минуты до окончания второго тайма Хрубеш после фирменного «банана» от Кальтца снял все вопросы — 2:0. Ничья с «Бохумом» ничего не изменила. Но в следующем туре «Гамбургу» предстояла поездка в Мюнхен. «Бавария», дважды проигравшая в предыдущем чемпионате, жаждала мести. Ворота баварцев теперь защищал Жан-Мари Пфафф. Который до перерыва вытащил мяч из ворот после ударов Милевски и Хрубеша. Но во второй половине игры два самых звёздных игрока «Баварии» — Пауль Брайтнер и Карл-Хайнц Румменигге свели встречу к ничьей 2:2. И снова в Бундеслиге появилось четыре лидера.

В одной восьмой финала жребий свёл HSV с греческим «Олимпиакосом». Первый матч на «Фолькспаркарене» оказался нервным и грубым. На 57-й минуте греки остались в меньшинстве после удаления Анастасиоса Митропулоса. Но вскоре Хартвиг поймал вторую жёлтую карточку и уравнял составы. Однако в игре десять на десять преуспели хозяева. А именно Томас фон Хезен забил мяч, ставший победным. Зато в Пирее греческий клуб неожиданно развалился -0:4 — Магат, Хрубеш, Рольф и Баструп.

Ветер в парусах

«Гамбург» поймал ветер в паруса и подкрепил удачную игру в Кубке чемпионов серий побед в чемпионате. Вскоре «красноштанники» вырвались вперёд, оставаясь непобедимыми. Беспроигрышная серия (начавшаяся в январе 1982 года) приближалась к отметке 30 матчей. А вскоре и перешагнула её. С нулём в графе поражения HSV встретил новый год и завершил первый круг лидером. Перевес над «Баварией» составил два очка.

Больше года или на протяжении 36 туров команда Хаппеля не знала поражений в Бундеслиге. Прервал серию «Вердер», одержав победу с результатом 3:2. Вскоре выяснилось, что именно команда Отто Рехагеля станет главным соперником в борьбе за чемпионский титул. Но пока «Гамбург» уверенно шёл впереди и готовился к четвертьфинальным матчам Кубка чемпионов с киевским «Динамо».

У киевлян сменился тренер. Валерий Лобановский сосредоточился на работе со сборной СССР , а в Киев прибыл Юрий Морозов. «Соккер.ру» рассказывал про этот сезон «Динамо». Возможно, из-за столь серьёзных перемен динамовцы выглядели беспомощно в первом матче, проходившем в Симферополе. Ларс Баструп трижды вынудил Виктора Чанова вытащить мяч из ворот. Гостевая победа «Гамбурга» фактически предрешила исход противостояния. На «Фольскпарштадионе» чемпионы Германии могли позволить себе проиграть с результатом 1:2.

В промежутке между матчами с киевским «Динамо» чемпион проиграл «Арминии» 0:2 и позволил «Вердеру» сократить отставание до минимума. А уже после второй игры с динамовцами HSV дважды сыграл вничью — с «Бохумом» и «Баварией». «Вердер» по-прежнему дышал в спину. Из Кубка ФРГ «красноштанники» к тому времени выбыли, проиграв в 1/8 финала «Герте» 0:2. Выяснилось, что у Магата рецидив травмы колена. Феликсу предложили операцию, но тот отказался, отложив хирургическое вмешательство до лета. Мужественный футболист, превозмогая боль, выходил на поле и был чрезвычайно полезен.

Пришла пора полуфиналов, где соперником «Гамбурга» стал чемпион Испании «Реал Сосьедад». Гола Рольфа не хватило для победы в Сан-Себастьяне. Защитник басков Агустин Гайафе свёл матч к ничьей — 1:1, всё решалось во второй игре. До 75-й минуты табло «Фолькспарштадиона» высвечивало удобные для хозяев нули. Затем Дитмар Якобс вывел HSV вперёд. На пять минут, ибо после ответного гола Диего наметилась перспектива дополнительного времени. Но фон Хезен славился умением забивать нужные голы — 2:1. «Гамбург» во второй раз истории вышел в финал Кубка чемпионов, где ему предстояло сразиться с «Ювентусом». Где играли шесть чемпионов мира — Дино Дзофф, Клаудио Джентиле, Гаэтано Ширеа, Антонио Кабрини, Марко Тарделли и Паоло Росси, лидер сборной Франции Мишель Платини, герой ЧМ -82 Збигнев Бонек, а также сильный защитник Серджио Брио и Массимо Бонини, который не мог выступать за сборную Италии, потому что считал себя санмаринцем. Командовал этой звёздной компанией Джованни Трапаттони. При всём уважении к Эрнсту Хаппелю и его игрокам, претензии «Ювентуса» на победу выглядели более обоснованными. Решающий матч был назначен в Афинах на 25 мая.

А 21 мая «красноштанники» провели сложнейшую встречу в Кайзерслаутерне, которая завершилась вничью 2:2. «Вердер» разгромил «Арминию» и догнал лидера. Догнал, но не перегнал. У претендентов стало по 48 очков. Разница мячей +40 у «Гамбурга» и +36 у «Вердера». Финиш Бундеслиги обещал быть жарким. Но сначала финал Кубка чемпионов.

Если есть в кармане пачка сигарет

Футболисты вспомнили, что на финал Кубка 1980 года они отправились в клубных костюмах. Сработало суеверие, теперь игрокам было разрешено одеваться как угодно. Вот они и нарядились, как туристы, выехавшие на пикник. Особенно удивил Хрубеш, прибывший в аэропорт в драных и линялых трениках.

Эрнст Хаппель готовился к финалу, будто в Афинах решался вопрос его жизни — казнить или помиловать. Он изучил всех игроков «Ювентуса». К Платини он решил отрядить цепкого Рольфа. Гро должен был сковать Бонека, а Баструпу предстояло измотать оборону «Юве» и лично Джентиле. Наставления были длинными, Хаппель сам не заметил, как выкурил пачку сигарет. Пришлось покупать новую. Но зато футболисты знали всё, что от них требовалось.

В самом начале игры Штайн потащил сложнейший удар Беттеги. Пропусти Ули, и «Ювентус» бы заперся, ощетинившись как ёж. Зато «Гамбургу» удался быстрый гол. На восьмой минуте Феликс Магат зарядил по воротам Дзоффа и попал в цель — 1:0. И как ни старался «Юве» спасти игру, ничего у итальянского клуба не вышло. Выстояли, а тренер HSV прикончил вторую пачку и распечатал третью. Кубок чемпионов отправился в Гамбург. Эрнст Хаппель во второй раз покорил вершину. Первое восхождение было совершено в 1970 году с «Фейеноордом».

Но оставалось ещё два тура Бундеслиги. Негоже было сдавать чемпионские полномочия «Вердеру». И новый клубный чемпион Европы постарался, отправив пять безответных мячей в ворота дортмундской «Боруссии». Бременцы ограничились одним голом в ворота «Айнтрахта». Разница мячей стала +45 и +37 соответственно. Шансы «красноштанников» на переизбрание заметно выросли. Но оставался последний игровой день. HSV предстояло сыграть в Гельзенкирхене, а «островитяне» ждали в гости «Бохум». Оба соискателя довольствовались победами с разницей в один мяч — 2:1 и 3:2. А это означало продление «Гамбургом» своих чемпионских полномочий.

Этот сезон стал лучшим в истории «Гамбурга». В следующем клуб не смог выиграть третий титул подряд. Сразу три команды пришли на финиш с одинаковым количеством очков — по 48. Снова пришлось смотреть разницу мячей. В итоге первым стал «Штутгарт», «Гамбург» остался вторым, а мёнхенгладбахская «Боруссия» — третьей. Не смогли «красноштанники» выиграть ни Суперкубок Европы, он достался «Абердину», ни Межконтинентальный кубок. Его увёз в Порто-Алегри бразильский «Гремио». Это было уже без Хрубеша, уехавшего в бельгийский «Стандард».

Эрнст Хаппель проработал в Гамбурге до 1987 года. Но провести смену поколений, перезапустить команду не смог. Вернулся в Австрию, где дважды выиграл чемпионат страны со «Сваровски Тиролем», а потом, вплоть до самой кончины, тренировал сборную родной страны. Великий тренер умер в ноябре 1992 года от рака лёгких, недотянув две недели до 67 дня рождения.