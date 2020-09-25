Квадрупл «Баварии» в деталях: 23 победы подряд, 55 голов Левандовски, 124 сэйва Нойера

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вчера, 16:16

«Соккер.ру» напоминает о великолепии главной команды года. Полезно анализировать их высоты – у немцев многому можно научиться.

Мануэль Нойер — великий вратарь

Карл-Хайнц Румменигге считает, что «Бавария» может гордиться квадруплом – коллекцией из четырех кубков. А еще отдельно можно гордиться сэйвами Нойера. Когда люди увидели Мануэля в тройке претендентов на звание «Игрок года УЕФА », то вспомнили других достойных кандидатов, вроде Томаса Мюллера. Форвард благодаря появлению Ханси Флика в «Баварии» заиграл, как десять лет назад, продлил контракт, но о нем еще будет сказано ниже. Однако Нойер – причина, почему немцы, меняя состав центра защиты, пропускали так мало. У «Лиона» или «Севильи» были моменты, вот только Ману – стена. Если в цифрах, то речь о 84 сэйвах в Бундеслиге, 27 спасениях в Лиге чемпионов, 9 сэйвах по пути к победе в Кубке Германии, и о 4 отраженных ударах против «Севильи» вчера. Кто следит за Бундеслигой, тот знает – Нойер тоже ошибался. Но его раззадорили появлением Нюбеля, разозлили решением Лева больше доверять тер Штегену в сборной – получили того самого чемпиона мира, которого давно знаем. Мануэль – один из величайших вратарей в истории с невероятной гандбольной техникой отражения мячей ногами.

«Бавария» собирает одни победы

Пьянич считает поражение «Барселоны» от немцев со счетом 2:8 случайным. По счету точно прав, но не бывает случайной серии из побед полгода подряд. И тут не история команды, что была неуязвимой годами. Вспомните, как немцы обычно вылетали из Лиги чемпионов. Год назад – от «Ливерпуля», Мане растерзал оборону. Два года назад речь о поражении в упорной борьбе с «Реалом» в полуфинале, за год до этого проиграли тем же испанцам на стадию раньше. «Бавария» не была идеальной буквально осенью прошлого года. История началась с поражения 1:5 от «Айнтрахта», после чего был уволен Нико Ковач. И Флик всплыл случайно – мало кто ждал его у руля, скорее Нагельсманна видели тренером «Баварии». Но в результате Ханси выиграл 23 матча подряд во всех турнирах, побив рекорд «Атлетико», поставленный в 2014-м году. Это не просто великолепный результат, а невероятный. Интересно, сколько еще серьезных матчей продлится эта серия? Конец близок, никто не может выигрывать вечно на таком уровне, проскочит ничья в ближайшее время, но рекорд топ-5 уже поставили.

Смена поколений проходит идеально

Вспомним состав двухлетней давности. В воротах из-за травмы Нойера был Ульрайх – теперь на лавке «Баварии» будет сидеть перспективный и молодой Нюбель. В защите были Хуммельс и Боатенг – сейчас Зюле, Алаба или Эрнандес могут их заменить, а они моложе. В центре поля играли Видаль, Руди и Хамес, в атаке на флангах были Роббен и Рибери. Сейчас остались Нойер, Киммих, Алаба и Левандовски, но немало молодых ребят. Юный Дэвис – лишь один из многих, средний возраст вот этой «Баварии» всего 25 лет, то есть за два года обновили состав, но прибавили в качестве футбола, что доказывает серия побед. Невероятно получилось, причем Гнабри, Сане, Киммих, Горецка, Зюле, Эранандес, Коман и Павар – молодые, им еще играть и играть. А на скамейке уже есть малоизвестные, но прошедшие отбор в саму «Баварию».

Весельчак Мюллер вернулся на Олимп

Уже в 2010-м Томас был игроком самого высокого класса, когда проявил себя на чемпионате мира – с пятью голами разделил звание лучшего снайпера турнира в ЮАР . Через четыре года стал чемпионом мира, но приход в «Баварию» Гвардиолы со своими тактическими порядками и правилами поведения игроков привел к серии внутренних конфликтов. У «Баварии» всегда есть ФК «Голливуд», поэтому драки и ссоры – историческая норма. Еще из-за денег могут грызню устроить, как сейчас с Давидом Алабой. Но Мюллера, который порывался уйти в другой клуб, спас приход Ханси Флика. Знакомый тренер помог Томасу выиграть 26 трофеев. Еще один – Мюллер оторвется от Швайнштайгера, будет единолично самым титулованным немецким игроком в истории. Кстати, вчера ведь еще и приз «Игрок матча» взял, хотя Нойеру награда подошла бы не хуже.

У «Баварии» состав на миллиард евро

Только в силу возраста Нойера, Левандовски или Мюллера нельзя оценить так высоко, как они играют. Но если суммировать, то кадры «Баварии» стоят под 1 миллиард евро, одна из самых ценных команд мира. Более того, состав с запасом. Потеря Боатенга не станет трагедией – у него крупный контракт, и в 32 года Жером не так хорош, как лет пять назад. Кроме того, «Бавария» уже тратила хорошие деньги на защитников, что могут сыграть и в центре. Даже если уйдет Алаба – Флик придумает, кто сыграет с Зюле в центре защиты. Немцы застрахованы от развала после потери возрастных футболистов. Если «Барселона», «Реал» или «Ювентус» могут переживать, что их лидерам немало лет, то «Бавария» хитрее. Воспользовались вчера голом Мартинеса, но отпустят Хави без проблем. И после ухода Алькантары команда потеряла в элегантности, но не развалится. Слишком глубокий состав – 17-20 футболистов мирового уровня, плюс таланты, вроде Дэвиса.

Роберт заслужил приз «Игрок года»

Не то чтобы были сомнения раньше, но еще один трофей в коллекцию Левандовски делает его еще ближе к персональной награде. Критики скажут, что поляк не всегда идеально играет в решающих матчах? Так подготовку к трофеям сделал именно он. Забил 34 гола в Бундеслиге, 15 – в ЛЧ , 6 – в Кубке Германии, как раз 55 точных ударов. Жена Роберта – каратистка, которая сейчас стала персональным тренером и диетологом форварда, сделала все, чтобы муж смог уснуть в одной постели с кубком чемпионов, как мечтал с детства. Стабильных профессионалов надо уметь ценить, и решение руководителей «Баварии» упрямо не отпускать Левандовски в другие клубы – а его постоянно заманивали к себе, предлагая больше денег, сработало в пользу немецкого клуба. Надо уметь платить за верность, и у «Баварии» в итоге это получилось, хотя поляк долго ходил без победы в Лиге чемпионов, заждался.