Как из «Уфы» попасть в «Барселону». Куману нужен футболист Гвардиолы

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вчера, 16:01

«Блаугранас» ищут новичков для нового тренера, а «Соккер.ру» разбирает трансферные варианты Зинченко.

Рональд изучал игру Александра

Хотя Евро перенесли, сборная Голландии в начале года активно готовилась к матчам против Украины, Австрии и Румынии. После жеребьевки 30 ноября 2019-го наставник «оранжевых» Куман уже знал, что надо играть против команды Шевченко. Смотрел матчи соперников всю зиму, точно заметил Зинченко. В сборной Украины Александр играет в центре поля, а не слева в защите, как в «Манчестер Сити».

Смотрелся Александр в поединках против Португалии и Сербии здорово. Один из лидеров украинской сборной. Недавно забил красивый мяч в ворота Швейцарии в Лиге Наций, и трогательно отпраздновал успех – Александр посвятил гол памяти врача сборной Украины и харьковского «Металлиста» Антона Худаева, который не справился с последствиями коронавируса.

Зинченко вообще сентиментальный, ведь всплакнул на своей недавней свадьбе, чем умилил строгую жену Владу. А вот в «Манчестер Сити» он один из главных весельчаков, как и Менди. Причем надо отметить наличие самоиронии – в коллективе друг друга подкалывают. Уокер недавно сказал, что его 57-летний отец бегает быстрее, чем Зинченко. Это, конечно же, неправда. Да и тактически благодаря работе Артеты и Гвардиолы хавбек, ставший на время защитником, многому научился.

Не удивительно, что у Зинченко хорошая репутация в топ-5 – можно сравнить с Головиным, которого хвалят во Франции. А поскольку Александру всего 23 года, то есть вся карьера впереди, чемпионом Англии и должны интересоваться приличные клубы. Уже взял семь трофеев с «Манчестер Сити» и сыграл 68 поединков. Похоже, что Куман, который мог оценить универсала и в клубе, и в сборной, остался доволен.

Гвардиола теперь ставит на Менди

Когда тренеры уровня Хосепа подписывают хулиганистых по природе людей, но одаренных футболистов, как Бенжамен Менди, то знают, что рискуют. За француза шейхи заплатили огромные деньги, но по-хорошему так и не заиграл на 58 млн евро плюс зарплата. Но талант такой, что ошибки или травмы француза не мешают Хосепу верить в Менди, оставив Анхелиньо для «Лейпцига».

Поэтому аренда в именитую «Барселону» самому Зинченко выгоднее, чем редкая игра в английских кубках. Выпасть из основы «Манчестер Сити» проще, чем вернуться. Особенно когда именно универсальность помогла побеждать в АПЛ , играя с первых минут. Но Александр ведь не защитник. В «Уфе» играл еще ближе к атаке, чем в сборной Украины, и без современного крена на левый фланг.

Гвардиола хорошо поколдовал, чтобы Зинченко стал тем, кем является сейчас. Но между тренером и игроком могла пробежать черная кошка. Вернее, яркая блондинка. Влада Седан, которая в этом году стала женой Александра — спортивная корреспондентка, недавно по делу, но резко высказалась о тактике Гвардиолы в проигранном матче против «Лиона». И хотя там все корректно сказано, непонятно, как именно эти слова перевели Хосепу.

Испанец мог испугаться потерять авторитет в команде – а еще Златан всему миру рассказал, что Гвардиола человек довольно пугливый. Комментарий жены Зинченко формально нарушает субординацию в «Манчестер Сити». В таком случае аренда Александра не удивит совершенно, большие тренеры не любят, когда их критикуют, не умеют принимать замечания.

В «Барселону» перебираться опасно

Надолго ли у руля тренер Куман? А если уволят в ноябре, а новый тренер усадит новичков на скамейку? Чуть позже придет новый президент клуба, и с наследием старого разберутся довольно жестко. Зинченко со скамейки одного большого клуба может попасть на скамейку другого. Но если Куман отдал латераля Семеду, то может быть недоволен игрой левого защитника Альбы. Тогда легко воевать за игровую практику.

Плюс ко всему обсуждают аренду Зинченко на год с правом выкупа. Не получится – можно или вернуться в Манчестер, или уехать в Неаполь, где украинца ждал еще Сарри, но Гвардиола сделал умелый перехват, когда его люди вышли на Газизова и «Уфу». В любом случае Зинченко еще достаточно молодой, чтобы спокойно ждать шанса, но уже достаточно амбициозный, чтобы отправиться в «Барселону» и поискать игровую практику в непростом для клуба и команды сезоне.

В конечном итоге все зависит от позиции Кумана. Если при личном общении Зинченко дадут понять, что предоставят шанс себя проявить или слева в защите, или даже в центре поля – в «Манчестер Сити» подобная роскошь практически исключена, то зачем отказываться? Фирпо слева не настолько убедительный, Альба – не самый молодой, да и чудил чемпион всего на свете часто. С другой стороны, истории Чигринского и Глеба напоминают Зинченко – в «Барселоне» бывает сложно.

От таких вариантов не отказываются

Когда Аршавина сватали в «Барселону», не встречали тех, кто отговаривал российского атакующего хавбека. Хотя все понимали, что та грозная команда Гвардиолы не каждого пускала в основу. Но Миллер отказал «Барселоне», не взял 15 млн евро. А вот сейчас Хосеп может отправить Зинченко на год в аренду в родной клуб, ведь вряд ли плохого мнения о футболисте, которого многому научил. У «горожан» остаются Менди и Канселу – справятся слева.

А в «Барселоне» новый тренер, эксперименты в центре поля – Бускетс, Де Йонг и Пьянич не проведут все матчи сезона втроем. Нужна будет подмена в полузащите, причем Зинченко с его креном на левый фланг может подменять как раз Миралема, когда нужно. Идея с годичной арендой в «Барселону» точно не безумная. Как минимум это приключение, которое или сделает футболиста Зинченко еще сильнее, или приведет в условный или реальный «Наполи». Неплохо складывается карьера у парня, заигравшего в «Уфе».

Молодость, универсализм, школа Гвардиолы и совершенно другая психологическая подготовка, чем у замкнутого Чигринского, на которого сразу начал давить груз первых ошибок в защите. Пока непонятно, выиграют ли каталонцы от прихода тренера Кумана – есть закономерные сомнения, но вот Зинченко может победить, если голландец в него поверит. А еще может выиграть «Манчестер Сити», если интерес «Барселоны» будет использован, чтобы повысить спрос на футболиста.

Или всё-таки «Наполи»?

Трансфер Кулибали нужен Гвардиоле. И если «Наполи» согласится на обмен с доплатой со стороны англичан, то Зинченко отправится к Гаттузо – Дженнаро получил всю информацию об Александре от тренеров сборной Украины, тоже легенд «Милана» Тассотти и Шевченко. Возможно, Калиду наконец попадет в АПЛ . Все варианты рабочие, ведь Куману нужны свои люди в «Барселоне», где на него из-подо лба после решения по Суаресу смотрит сам Месси.

Зинченко пригодится в обойме «Барселоны», но в основе «Наполи» тоже лишним не станет. Круто, что из «Уфы» попал именно в «Манчестер Сити», неплохо, что смог пробиться в основу на время. Но пора двигаться дальше, поэтому ждем выбор между двумя колоритными городами – Неаполем и Барселоной.