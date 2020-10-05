Сборная 10-го тура: футболисты «Динамо», «Спартака» и «Зенита» в одной команде

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сегодня, 12:29

Интереснейший состав! Исторические соперники под знаменами героев тура на «Соккер.ру».

Вратари

Александр Максименко («Спартак») – супергерой тура

Круто сыграл! А вот шутка Тедеско, который выделил вратаря отдельно, чтобы Максименко не назвали фанатом ЦСКА , не сработала – ничья принесла пользу и «Спартаку», и «армейцам». Зато целых 10 сэйвов за час матча наглядно объясняют, почему Александр здесь. Не выключился, не нервничал, и даже голевой удар пытался достать, но вмешался защитник. Роскошный матч от голкипера.

Защитники

Иван Ордец («Динамо») – надежность тура

Бувач и Кульчий решили, что Евгеньев будет защитником, который рискует – перехваты, опасные действия, что могут привести к желтым карточкам, а Ордец – тот, кто подчищает. И хотя атакующая линия «Краснодара» в РПЛ выдала сильный старт по качеству моментов, против «Динамо» всего 3 раза попали в створ ворот Шунина. А у защитника Ордеца столько же ударов по воротам, как у Берга. Причем Иван был ближе к созданию гола для напарников, чем тот, кого он остановил.

Павел Маслов («Спартак»)

Особенность атак «Зенита» в матче против «Спартака» — пришли кучно. Но если придираться к качеству, то получите ничью по xG – 1.72 против 1.85. То есть оборона Максименко не была ужасной. Просто атаки Дзюбы, пока не устал, проявили себя в первом тайме. У «Зенита» 22 удара, но всего 1 гол. А у Маслова, которого Тедеско не оставил на скамейке, хотя мог выбрать Кутепова, 2 отбора, 2 победы наверху, точность паса 89 %, 3 перехвата и 5 выносов.

Сердрик Гогуа («Ротор»)

Сразу отметим, что судья мог указать на «точку», ведь Гогуа сыграл в ногу Бизяку в одном из эпизодов. Но это вопрос к арбитру. А по игре Седрика есть другой: почему не заиграл в ЦСКА ? По выбору позиции Гогуа часто еще круче, чем чемпион России Кверквелия. Оба против злой на себя «Уфы» сыграли грамотно. У ворот аутсайдера РПЛ были моменты, но из 13 ударов лишь 4 дошли до створа, и голкипера не назвать героем матча. А вот Гогуа – можно, ему заслуженно вручили приз лучшего игрока.

Полузащитники

Владислав Игнатьев («Локомотив») – универсализм тура

Отмечаем Ионова, который пытался спасти «Ростов» в Сочи, но и другой ветеран был крут. Владислав у Николича вернулся в атаку, меняя фланги. В прошлом туре Игнатьев был полезен против ЦСКА от ворот до ворот. И против «Химок», пусть вас не смущает положение соперника в таблице, «Локомотив» тоже защищался в конце. Игнатьев отработал в обороне и забил важный гол – победный.

Алекс Крал («Спартак») – атака тура

Дриблинг Арбелоа – страшная вещь, но дриблинг Крала, как оказалось – тоже. Хотя дело не только в голевой передаче. Вспомним первый тайм игры «Зенита» и «Спартака». Кроме Максименко, выделить можно было разве что чеха. Играл и за себя, и за Урунова. Крал подошел к матчу не в лучшей форме. Центральный хавбек «Спартака» может выдать яркое представление. Чаще всех на поле был в игре (9 %), сыграл точно (89 % метких пасов), заблокировал 2 удара, 4 раза вынес мяч от ворот.

Константин Марадишвили ( ЦСКА )

Двадцатилетний хавбек «армейцев» так бурно радовался голу в ворота «Урала», поскольку это его первый мяч в РПЛ . В прошлом сезоне результативных действий не было, а теперь четко пробил. И Помазун – еще один не чужой для ЦСКА человек, пропустил. Но винить голкипера не нужно, Марадишвили исполнил, подтвердив победу «армейцев» в меньшинстве. Константин получил приз «Игрок матча», заслужил наравне с Зайнутдиновым.

Александр Ерохин («Зенит») – джокер тура

Пожалуй, лучший поединок Ерохина в футболке «Зенита». Такой смелый футбол от него видели в «Ростове». Подменяя Азмуна в стартовом составе, Александр не подвел Семака. Если бы все смогли так сыграть – у Ерохина 5 ударов и 3 созданных момента, то «Зенит» выигрывал бы до перерыва 2:0, а у «Спартака» могло не хватить энергии на игру первым номером. К Александру ноль вопросов, выделился.

Даниил Лесовой («Динамо») – дриблер тура

У Кварацхелии есть прописка в сердцах фанатов «Рубина» — его снова назвали игроком матча команды Слуцкого. Но против «Ахмата» грузинский вингер сделал невероятный проход, но выдал не такой завершенный матч, как Лесовой против «Краснодара». Даниил сделал больше финтов, чем Хвича, тоже забил. Также Лесовой, как и его коллега из ЦСКА Зайнутдинов, страховал фланг в защите – 5 отборов, лучший результат в команде.

Нападающие

Вячеслав Грулев («Динамо»)

Классика игры центрального форварда – гол плюс пас при точечном включении в игру, ведь такая манера у большинства приличных нападающих. Также тут мог быть Понсе, ведь в конце сравнял счет против «Зенита». Но до этого аргентинец дважды промахнулся. А вот центральный нападающий «Динамо» сыграл грамотнее, причем тоже с соперником из Лиги чемпионов – «Краснодаром». Грулев и Лесовой стали героями матча против «Краснодара».

Антон Заболотный («Сочи») – бисиклета тура

Удар в падении через себя ценится, поскольку его просто исполнить в целом, но сложно подстроиться в игре, попав в створ. Не очень часто сейчас видим такие голы, поскольку опека в защите плотная. Заболотный дождался, когда «Ростов» в меньшинстве устал, и создал шедевр. Хотя в матче «Сочи» и «Ростова» Антон не является единственным героем атаки – было забито шесть мячей на две команды, именно его дубль ознаменовал победу команды Федотова.

Главный тренер

Александр Кульчий («Динамо»)

Семак и Тедеско хорошо отработали по одному тайму. Федотов трудился на расстоянии после дисквалификации, и «Ростов» дожали не его усилиями, хотя «Сочи» в хорошей форме – отмечаем наставника. Но если суммировать игру, положение до начала тура и силу соперника, то выбор прост. Кульчий – временный тренер «Динамо», расправился с «Краснодаром» грамотно и с запасом. Причем «быки» не были мертвыми после ЛЧ – свежести не хватало, но класс был виден. Москвичи заставили их ошибаться у ворот, план на игру сработал.

Тенденция. Выросли скорости футбола