Сборная 9-го тура РПЛ: Дзюба сравнялся с Аршавиным, а «Локомотив» остановил ЦСКА

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вчера, 10:04

«Соккер.ру» называет героев уикенда – в составе футболисты семи клубов, есть и пахари, и созидатели.

Вратарь

Илья Лантратов («Химки») – спаситель тура

Помазун взял пенальти – «Уралу» не помогло, а без Нобоа и Джанаева команда Федотова вряд ли была бы настолько высоко в турнирной таблице. Против «Краснодара» у Джанаева восемь сэйвов, но столько же отраженных ударов у Лантратова. «Химки» впервые в сезоне завоевали «сухарь», и без вратаря, который остановил Комличенко, Грулева и Фомина, у аутсайдера не было бы шансов. Илья – один из героев тура.

Защитники

Сергей Петров («Краснодар») – реванш тура

Сначала нагрешил – сыграл неаккуратно и наступил на ногу Заике. Карасев указал на «точку», «Краснодар» проигрывал после пенальти от Нобоа. Но затем Петров пригодился – на нем заработали красную карточку, и именно защитник оказался самым расторопным в чужой штрафной, забив важный мяч. Еще неплохо на фланге сыграл Уремович, но «Ротор» не так опасен, как «Сочи» — Петрову было сложнее.

Мурило («Локомотив») – надежность тура

Оба центральных защитника Николича против ЦСКА сыграли здорово. У Гильерме были забавные эпизоды, по его воротам попали четыре раза, и было сразу 12 заблокированных ударов! Лично Мурило совершил по три отбора и перехвата, восемь выносов от ворот и пять раз блокировал попытки «армейцев» огорчить «Локомотив», отыгравшись. В отличной форме, не первый раз отмечаем.

Ведран Чорлука («Локомотив»)

Не пропускали голы «Химки» — там заслуга вратаря. Еще «Зенит» — беззубая атака «Уфы». Также «Спартак» — «Тамбов» мог забить, но Жиго не дремал. И «Ахмат» — там «Урал» сделал все, чтобы уступить. Но где найти героев обороны? В «Локомотиве», который сыграл против ЦСКА . Чорлука и Мурило тренировались накануне Лиги чемпионов – защита Гильерме отработала поединок грамотно и здорово. Когда из 21 удара 0 голевых – защита справилась.

Лукас Айртон («Спартак») – снайпер тура

Айртону надо быть продуктивнее в атаке, но тут скорее дело в эффективности. Активные действия были всегда – как минимум навесы и прострелы, но нет выхлопа – КПД низкий. Но не против «Тамбова». Команда, что огорчала «Спартак» в прошлом сезоне, держалась неплохо, пока Айртон не начал забивать. У бразильца два гола, а еще судья отобрал у него ассист, зафиксировав фол. В любом случае дебютные мячи защитника выручили москвичей.

Полузащитники

Хвича Кварацхелия («Рубин») – неудержимость тура

Ин Бом – тоже герой матча против «Ротора», но как можно игнорировать действия грузинского юниора? Вингер Слуцкого правильно выбирает позиции, убегает от защитников, заставляет нарушать правила. Манучарян «присел» на карточку, толкнув Хвичу, а потом и удалился за другой фол – против Шатова. В большинстве «Рубин» забил дважды, на счету Кварацхелии победный мяч и заработанный пенальти.

Кенто Хашимото («Ростов») – новичок тура

У Кенто голов больше, чем выходов в стартовом составе – 4 штуки. Но 27-летний японец мгновенно адаптировался и продолжает радовать Карпина точными ударами. Хашимото в курсе, что в России успешно играл Кейсуке Хонда, и хочет пойти по его стопам, только в «Ростове». После неудачи в еврокубках команде нужна была победа, и дубль Хашимото помог, причем ему хватило двух ударов для двух голов.

Владислав Игнатьев («Локомотив») – универсал тура

Игнатьев сыграл слева в атаке, как в молодости в составе «Кубани», когда занимал места на краях полузащиты. Задумка Николича понятная: нужно было остановить Марио Фернандеса, не дав разгуляться также Кучаеву со смещениями на фланг. Тактическая идея сработала, более того – Игнатьев помог организовать гол Смолова, оказавшись на правом краю поля. Опыт есть опыт, Владислав провел крутой матч по всему левому флангу, и в защите продуктивно отработал.

Нападающие

Федор Смолов («Локомотив»)

Дерби против ЦСКА – один из лучших матчей Смолова за «Локомотив». Или с Николичем поладили, или просто после перехода на два форварда Эдер берет на себя черновую работу, а не такой выносливый Федор – атакующую. Забил победный мяч в ворота Акинфеева, нанес пять ударов, попадал в каркас ворот. Не первый хороший матч от опытного форварда, и надо продолжать так же, ведь впереди – Лига чемпионов.

Артем Дзюба («Зенит») – юбиляр тура

Пришел в себя и включил опыт. Дзюба сделал хет-трик, был правильный выбор позиции, изнуряющая для защитников силовая борьба, уверенная работа на острие. Капитан «Зенита» забил 80-й гол за клуб, вышел на шестое место в списке снайперов всех времен – сравнялся с Аршавиным. По немецкой системе с подсчетом предголевых передач у Артема еще и 54 ассиста. Получается 134 голевых действия в 185 матчах. Мощно!

Сердар Азмун («Зенит»)

Иранца по делу критиковали за пассивность и отсутствие полезных для «Зенита» действий в предыдущих матчах, но против «Уфы» сначала богатырским ударом вколотил мяч в ворота Беленова, а чуть позже забил еще раз. Хорошо, что у Азмуна нет серьезной травмы — готовится к «Спартаку». Ведь без активной версии Сердара ломается структура «Зенита», а в центральной игре нужен максимум от двух команд.

Главный тренер

Марко Николич («Локомотив»)

Болельщики «Локомотива» не понимают действий руководства, но в этом с ними может оказаться солидарен серб – его бросили под поезд, и приказали не быть Анной Карениной. Николич не может справляться здорово, поскольку нет ресурса – еще Сёмин требовал много новичков, а клуб даже Хвичу отпустил, но и без игроков в нужных количествах выкручиваются. «Локомотив» плохо начал матч против ЦСКА , но потом сыграли на опыте. Ставка на «4-4-2» на фоне потерь ключевых хавбеков сыграла – Николич победил в дерби.

Опасливое очарование тура. Судейская тишина

Мелочи были, но они есть всегда и всюду. Серьезно придраться к арбитрам, хотя они выдали пять красных карточек, назначали пенальти и сталкивались с жесткими фолами, нельзя. Закономерно, что отмечаем не только их ошибки, но и нормальную работу. Даже рефери с определенной репутацией отказали себе в удовольствии попасть на первые полосы сайтов. А если полноценно заработает система автоматического распределения рефери на игры с учетом различных важных факторов – может стать еще лучше.