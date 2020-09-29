Антисборная 9-го тура: авторы красных карточек и футболисты ЦСКА

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вчера, 19:30

«Армейцы» ошибались в дерби, как и защитные линии многих команд. «Соккер.ру» нашел тех, кому надо править ошибки в будущем.

Вратарь

Никита Чагров («Тамбов») – неудачный дебют тура

Жаль 25-летнего воспитанника московского «Торпедо». После дебюта, по ходу которого он странно проводил удар Айртона – похоже, вратарю показалось, что мяч идет мимо ворот, ему будет сложно убрать легендарного для РПЛ Рыжикова на скамейку надолго. Но в антисборную попадают не только плохие футболисты, а и те, кто совершил ошибки в конкретном туре. У Чагрова есть курьезный ляп.

Защитники

Армен Манучарян («Ротор»)

Армянскому защитнику не девятнадцать лет, как Кварацхелии, но на опыте против грузинского вингера сыграть Армен не смог. Слуцкий знал, что делал – Шатов тоже работал по зоне Манучаряна, и в результате два нарушения правил против игроков «Рубина» привели к двум желтым карточкам для правого защитника «Ротора». Предупреждения по делу, к судье нет вопросов, а вот к Манучаряну – есть. Подставил команду, проиграли 1:3.

Вадим Карпов ( ЦСКА )

Профессиональный игрок не может так часто терять нападающих как Карпов. Возраст – восемнадцать лет, служит оправданием в разговоре о перспективах, но раз Ганчаренко считает Вадима сильнее, чем Васин, то спрос соответствующий. Зарплату ведь Карпову платят, его работа – поймать Смолова. И не справился. У Федора были удары в каркас ворот, есть гол, а если говорим о Вадиме, то не ошибался постоянно, но не прочитал ключевой момент матча.

Йонуц Неделчару («Уфа»)

Бедный Беленов пропустил в девяти турах почти столько же, как за весь прошлый сезон. И вратаря обвинить нельзя – виноваты разрушители из центра поля и обороны. Против «Зенита» был бенефис у самого дорогого защитника гостей – Неделчару. Румын несколько раз терял позицию перед голами, а него счету заработанный против Азмуна пенальти, а могло быть и два одиннадцатиметровых. Оборона «Уфы» развалилась, и ее важный игрок не успевал накрывать Дзюбу и его напарников.

Стефан Страндберг («Урал»)

Мелкадзе не такой рослый и крепкий, чтобы упускать его в штрафной, но это еще можно назвать комплексной ошибкой защиты – Страндберг сторожил воздух в другом месте. Но как быть с двумя желтыми карточками, что привели к удалению Стефана и игре «Урала» в меньшинстве? Страндберг не успевал за соперниками, нарушал правила, а потом сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти Помазун взял, но «Ахмат» победу не упустил.

Кирилл Заика («Сочи») – герой-антигерой тура

Начало сезона складывалось для Заики хорошо – отдал ассист против «Химок», его команда часто набирала очки, а универсальный левый хавбек обжился у Федотова на правом фланге защиты. Матч против «Краснодара» Кирилл начал хорошо – заработал пенальти, но вот потом в течение буквально двух минут латераль «Сочи» собрал две желтые карточки. Причем вторая глупая – в центре поля наступил на ногу Петрову.

Полузащитники

Данил Глебов («Ростов») – небрежность тура

Алекс Крал против «Тамбова» сыграл небрежно в ряде эпизодов, но «Спартак» и без помощи чеха победил. Как и «Ростов» без помощи Глебова, но тут есть разница. Полузащитник заработал удаление в Лиге Европы против «Маккаби», но Карпин ему доверился в Туле. И что увидел? Данил сначала толкнул соперника в спину, а потом с желтой карточкой налетел в подкате сзади, хотя смысла не было – его напарник уже встречал атакующего игрока.

Кэтэлин Карп («Уфа»)

У команды Евсеева поначалу не было людей, что не сопротивлялись – пусть не смущает счет 6:0, после первого тайма «Зенит» вел в два мяча, но вопросы к игре чемпиона были. А вот дальше «Уфа» расклеилась, а «Зенит» пошел клепать голы. Карп очень слабо встречал каждого, кто подходил к штрафной площади Беленова. Шесть голов накидали бедняге-голкиперу, из «Уфы» все, кто так или иначе принимал участие в защите – готовые кандидаты в этот состав.

Кристиян Бистрович ( ЦСКА ) – удаление тура

Самая важная красная карточка выходных. Понятно, почему с Кристияном могут попрощаться – этот хорват не так полезен, как его соотечественник Влашича. Бистрович, уже имея желтую карточку, сделал накладку у чужих ворот в борьбе за мяч с Игнатьевым. Чистое нарушение правил и вторая карточка оставили ЦСКА в меньшинстве, хотя счет был всего 0:1 в пользу «Локомотива», а у «армейцев» хватало времени, чтобы отыграться. Бистрович поступил непрофессионально, как Васин, забывший щитки в раздевалке.

Нападающие

Фёдор Чалов ( ЦСКА ) – промах тура

Озадачивают выступления Фёдора. То потеряет место в основе, отдав его даже не нападающему Гаичу, а поочередно Кучаеву и Эджуке – атакующим хавбекам, то выйдет на замену в важнейшем для ЦСКА дерби, но не сможет реализовать крутой момент. Если бы Чалов сравнял счет, в дерби все могло пойти иначе. Но этот Фёдор, в отличие от тёзки Смолова, в последнее время не забивал. Молодой нападающий «армейцев» неслучайно на скамейке.

Чидера Эджуке ( ЦСКА )

Если Чалов не попал, когда вышел на замену, то Эджуке имитировал активность, провел на поле 77 минут, нанес три неточных удара, но что в сухом остатке? Нигерийца выпускали, чтобы с Кучаевым и Влашичем закрутили головы Чорлуке и Мурило, но защитники «Локомотива» победили атакующую линию ЦСКА . Контроль мяча у «армейцев» был, неточных ударов – хоть отбавляй, но если вспоминать оригинальные решения Эджуке, то получите отсылку к счету на табло. «Армейцы» проиграли дерби 0:1.

Главные тренеры

Виктор Ганчаренко ( ЦСКА ) и Вадим Евсеев («Уфа»)

«Армейцы» не обыграли «Локомотив» тактически, хотя действовали первым номером. Ганчаренко нервничал, как показал матч, ошибся со стартовым составом, не смог продумать умные замены – Гаич вышел на 88-й минуте. А Евсеев не поставил «Уфе» атакующую фазу игры. На фоне слухов о резком урезании финансирования после ухода Газизова защита команды Беленова расклеилась. Теперь у середняка нет козырей – пропускают и пропускают, скушали шесть в Санкт-Петербурге.

Тенденция тура. Глупые красные карточки

Пять удалений и каждое – после второй желтой карточки. У провинившихся игроков было время, чтобы собраться, успокоиться, не нарушать правила на ровном месте, рискуя удалиться. Но каждый выбирал безрассудные действия. Страндберг, Бистрович, Заика, Манучарян и Глебов подставляли свои команды, и только последнему повезло, что соперник сократил преимущество, а не вырвал ничью. Собирали необязательные фолы, часто у чужих ворот или в центре поля – редко такую серию в одном туре увидишь.