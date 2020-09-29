Антисборная 9-го тура: авторы красных карточек и футболисты ЦСКА

«Армейцы» ошибались в дерби, как и защитные линии многих команд. «Соккер.ру» нашел тех, кому надо править ошибки в будущем.
Вратарь
Никита Чагров («Тамбов») – неудачный дебют тура
Жаль 25-летнего воспитанника московского «Торпедо». После дебюта, по ходу которого он странно проводил удар Айртона – похоже, вратарю показалось, что мяч идет мимо ворот, ему будет сложно убрать легендарного для РПЛ Рыжикова на скамейку надолго. Но в антисборную попадают не только плохие футболисты, а и те, кто совершил ошибки в конкретном туре. У Чагрова есть курьезный ляп.
Защитники
Армен Манучарян («Ротор»)
Армянскому защитнику не девятнадцать лет, как Кварацхелии, но на опыте против грузинского вингера сыграть Армен не смог. Слуцкий знал, что делал – Шатов тоже работал по зоне Манучаряна, и в результате два нарушения правил против игроков «Рубина» привели к двум желтым карточкам для правого защитника «Ротора». Предупреждения по делу, к судье нет вопросов, а вот к Манучаряну – есть. Подставил команду, проиграли 1:3.
Вадим Карпов (ЦСКА)
Профессиональный игрок не может так часто терять нападающих как Карпов. Возраст – восемнадцать лет, служит оправданием в разговоре о перспективах, но раз Ганчаренко считает Вадима сильнее, чем Васин, то спрос соответствующий. Зарплату ведь Карпову платят, его работа – поймать Смолова. И не справился. У Федора были удары в каркас ворот, есть гол, а если говорим о Вадиме, то не ошибался постоянно, но не прочитал ключевой момент матча.
Йонуц Неделчару («Уфа»)
Бедный Беленов пропустил в девяти турах почти столько же, как за весь прошлый сезон. И вратаря обвинить нельзя – виноваты разрушители из центра поля и обороны. Против «Зенита» был бенефис у самого дорогого защитника гостей – Неделчару. Румын несколько раз терял позицию перед голами, а него счету заработанный против Азмуна пенальти, а могло быть и два одиннадцатиметровых. Оборона «Уфы» развалилась, и ее важный игрок не успевал накрывать Дзюбу и его напарников.
Стефан Страндберг («Урал»)
Мелкадзе не такой рослый и крепкий, чтобы упускать его в штрафной, но это еще можно назвать комплексной ошибкой защиты – Страндберг сторожил воздух в другом месте. Но как быть с двумя желтыми карточками, что привели к удалению Стефана и игре «Урала» в меньшинстве? Страндберг не успевал за соперниками, нарушал правила, а потом сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти Помазун взял, но «Ахмат» победу не упустил.
Кирилл Заика («Сочи») – герой-антигерой тура
Начало сезона складывалось для Заики хорошо – отдал ассист против «Химок», его команда часто набирала очки, а универсальный левый хавбек обжился у Федотова на правом фланге защиты. Матч против «Краснодара» Кирилл начал хорошо – заработал пенальти, но вот потом в течение буквально двух минут латераль «Сочи» собрал две желтые карточки. Причем вторая глупая – в центре поля наступил на ногу Петрову.
Полузащитники
Данил Глебов («Ростов») – небрежность тура
Алекс Крал против «Тамбова» сыграл небрежно в ряде эпизодов, но «Спартак» и без помощи чеха победил. Как и «Ростов» без помощи Глебова, но тут есть разница. Полузащитник заработал удаление в Лиге Европы против «Маккаби», но Карпин ему доверился в Туле. И что увидел? Данил сначала толкнул соперника в спину, а потом с желтой карточкой налетел в подкате сзади, хотя смысла не было – его напарник уже встречал атакующего игрока.
Кэтэлин Карп («Уфа»)
У команды Евсеева поначалу не было людей, что не сопротивлялись – пусть не смущает счет 6:0, после первого тайма «Зенит» вел в два мяча, но вопросы к игре чемпиона были. А вот дальше «Уфа» расклеилась, а «Зенит» пошел клепать голы. Карп очень слабо встречал каждого, кто подходил к штрафной площади Беленова. Шесть голов накидали бедняге-голкиперу, из «Уфы» все, кто так или иначе принимал участие в защите – готовые кандидаты в этот состав.
Кристиян Бистрович (ЦСКА) – удаление тура
Самая важная красная карточка выходных. Понятно, почему с Кристияном могут попрощаться – этот хорват не так полезен, как его соотечественник Влашича. Бистрович, уже имея желтую карточку, сделал накладку у чужих ворот в борьбе за мяч с Игнатьевым. Чистое нарушение правил и вторая карточка оставили ЦСКА в меньшинстве, хотя счет был всего 0:1 в пользу «Локомотива», а у «армейцев» хватало времени, чтобы отыграться. Бистрович поступил непрофессионально, как Васин, забывший щитки в раздевалке.
Нападающие
Фёдор Чалов (ЦСКА) – промах тура
Озадачивают выступления Фёдора. То потеряет место в основе, отдав его даже не нападающему Гаичу, а поочередно Кучаеву и Эджуке – атакующим хавбекам, то выйдет на замену в важнейшем для ЦСКА дерби, но не сможет реализовать крутой момент. Если бы Чалов сравнял счет, в дерби все могло пойти иначе. Но этот Фёдор, в отличие от тёзки Смолова, в последнее время не забивал. Молодой нападающий «армейцев» неслучайно на скамейке.
Чидера Эджуке (ЦСКА)
Если Чалов не попал, когда вышел на замену, то Эджуке имитировал активность, провел на поле 77 минут, нанес три неточных удара, но что в сухом остатке? Нигерийца выпускали, чтобы с Кучаевым и Влашичем закрутили головы Чорлуке и Мурило, но защитники «Локомотива» победили атакующую линию ЦСКА. Контроль мяча у «армейцев» был, неточных ударов – хоть отбавляй, но если вспоминать оригинальные решения Эджуке, то получите отсылку к счету на табло. «Армейцы» проиграли дерби 0:1.
Главные тренеры
Виктор Ганчаренко (ЦСКА) и Вадим Евсеев («Уфа»)
«Армейцы» не обыграли «Локомотив» тактически, хотя действовали первым номером. Ганчаренко нервничал, как показал матч, ошибся со стартовым составом, не смог продумать умные замены – Гаич вышел на 88-й минуте. А Евсеев не поставил «Уфе» атакующую фазу игры. На фоне слухов о резком урезании финансирования после ухода Газизова защита команды Беленова расклеилась. Теперь у середняка нет козырей – пропускают и пропускают, скушали шесть в Санкт-Петербурге.
Тенденция тура. Глупые красные карточки
Пять удалений и каждое – после второй желтой карточки. У провинившихся игроков было время, чтобы собраться, успокоиться, не нарушать правила на ровном месте, рискуя удалиться. Но каждый выбирал безрассудные действия. Страндберг, Бистрович, Заика, Манучарян и Глебов подставляли свои команды, и только последнему повезло, что соперник сократил преимущество, а не вырвал ничью. Собирали необязательные фолы, часто у чужих ворот или в центре поля – редко такую серию в одном туре увидишь.
Ну и зюпу традиционно включить как случайные голы неудачно пропавшие в створе!
Ну и зюпу традиционно включить как случайные голы неудачно пропавшие в створе!