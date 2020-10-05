Антисборная 10-го тура: Бакаев, Турбин и подопечные Карпина

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сегодня, 17:30

«Соккер.ру» называет игроков, тренеров и арбитров, которым не удались футбольные выходные.

Вратарь

Сергей Рыжиков («Тамбов») – курьез тура

Что с голкиперами «Тамбова»? Они устроили игру в поддавки – по очереди пропустили странные мячи. Ошибка дебютанта РПЛ Чагрова против «Спартака» была глупой, но шла речь о втором мяче в его ворота. А вот Рыжиков допустил более серьезный и очевидный ляп. Кадири нанес дальний удар, но прямо в голкипера. Каким образом Сергей умудрился пропустить под собой? Курьезный гол, знаменитый вратарь подставил «Тамбов».

Защитники

Мирослав Богосовац («Ахмат»)

Играть против Кварацхелии в этом сезоне сложно, поэтому сильно ругать правого защитника «Ахмата» Ненахова смысла нет. А вот поставить в антисборную тура универсала Богосоваца, который не раз радовал слева в защите в чемпионате, но теперь сыграл в центре и помог Хвиче забить гол – нужно. Футболист «Ахмата» замешкался, грузинский вингер его удачно атаковал, убежал ото всех и пробил Гудиева.

Александр Мартынович («Краснодар»)

Если столь опытный защитник в важном матче махает ногой мимо мяча, подарив сопернику гол – разумеется, он в составе этой команды. Мартыновича не заставили работать постоянно, ведь у «Динамо» была другая тактика, но важно отметить эффективность ударов москвичей – 10 из 15 пришли в цель, то есть у Сафонова не только два пропущенных, но и 8 раз вступил в игру. Мартынович и Сорокин сыграли не так, как нужно клубу из ЛЧ .

Деннис Хаджикадунич («Ростов»)

О судье матча «Сочи» и «Ростова» будет ниже, а здесь поговорим о персональной вине защитников Карпина. У соперника получалось атаковать после правильных передач Нобоа, а вот у защитников «желтых» нет сейчас лидера, как раньше. Хаджикадунич не смог нормально вынести мяч от ворот и получился идеальный голевой пас на Юсупова, затем он же опекал Заболотного, когда Антон забил в падении через себя, а на десерт Деннис не пошел на мяч – «Ростов» пропустил четвертый.

Хордур Магнуссон ( ЦСКА ) – антигерой-помощник тура

Исландец хотел прикрыть захват соперника якобы случайным пересечением траекторий движения – пытался обмануть арбитра, но судья вынес суровое наказание. Фанаты ЦСКА , возможно, начнут спорить, но бесспорно, что только вдесятером «армейцы», у которых были подходы к воротам «Урала», начали забивать. Удаление Магнуссона открыло путь к двум голам. Но сам напортачил, упустил соперника и сфолил.

Полузащитники

Матиас Норманн («Ростов») – нервы тура

«Ростов» на нервах после вылета из Лиги Европы. Потеряли возможность заработать деньги, есть проблемы с глубиной состава. Пришлось продать Шомуродова в «Дженоа», чтобы выжить. А тут еще и поединок против «Сочи» — любимой команды всего Ростова-на-Дону после недавних событий. И Норманн подвел свою команду, ведь не было смысла агрессивно реагировать на грубый фол. Если Турбин не хочет наказывать Нобоа жестче, то атака Норманна привела лишь к удалению.

Остон Урунов («Спартак»)

Без вариантов сыграл плохо для уровня матча «Спартак» — «Зенит». Можно рассказать, что Урунову всего 19 лет, что в команде он недавно, что под него никто игру не выстраивал, как у «Уфе». Но что эти оговорки меняют, если в первом тайме «Зенит» ходил к штрафной по прямой? В защите Урунов был бесполезен, и хотя во втором тайме с мячом отработал лучше, москвичей спас Максименко, а Урунов и следующий в составе мог «закопать».

Зелимхан Бакаев («Спартак») – неоправданные надежды тура

По такому матчу, как центральный, хватало идеальной игры созидателя, чтобы его команда точно победила. Но Ларссон и Понсе чаще вынуждены были искать мяч без Бакаева. Конечно, у Зелимхана есть парочка участий в атаках – иначе быть не могло. Но этого мало с учетом, что атакующий хавбек получает место в основе, а его конкурента Тиля отдали в аренду. Бакаеву доверяют, но он во второй половине года играет странно.

Малком («Зенит») – потухшая звезда тура

В центральном матче и герои были, и те, кто не сыграл на все деньги. Часто Малкома оценивают, упоминая стоимость трансфера – 40 млн евро. Но есть ведь еще зарплата, премии, был длительный простой, бразилец не помог в прошлогодней Лиге чемпионов. Все верно делают, привязывая рыночную оценку к качеству футбола. Чуть у «Зенита» что-то не получается, а соперник не аутсайдер – Малком теряется. Странный игрок, все умеет и через раз это показывает.

Нападающие

Фёдор Чалов ( ЦСКА )

Когда у «армейцев» случилось удаление, а чуть позже забили мяч «Уралу», то Ганчаренко сразу снял именно Чалова, а не Тикнизяна или Кучаева, чтобы выпустить Васина. Фёдор в странном состоянии. Но Гаич, получается, еще в худшем, если сидит на скамейке со Шкуриным. Что можно сказать об игре Чалова против не идеальной обороны «Урала»? Два действия, которые можно упомянуть, были, но осталась тень лучшей снайпера сезона. Фёдору надо собраться.

Эдер («Локомотив») – пассивность тура

Уже традиционный слабый матч от Эдера, который имитирует бойцовские качества, а на деле «Локомотив», играя в два форварда, работает в меньшинстве. Ничего оригинального португалец не может предложить, поэтому гол забили с помощи стандарта, а потом выручил недавний защитник. Эдер словно ждет трансфера и не хочет получить травму – Зе Луиш очень нужен «Локомотиву», агрессия в атаке нулевая.

Главные тренеры. Карпин («Ростов») и Мусаев («Краснодар»)

Валерий Георгиевич прекрасно знал, как играет «Сочи». И причина победить в гостях у него была – вспомните прошлый матч. Но Карпин нервничал, пытался переложить ответственность на плечи капитана Ионова – Алексей тащил «Ростов», и не среагировал на ходы Федотова. Наставник упустил игру, как и Мусаев, чей «Краснодар» играл без его поддержки и корректив. И снова – тренер понимал, что у «Динамо» смена тренера, что против сильных соперников играют четче, чем с середняками. И об усталости после ПАОКа был в курсе. Но «быки» уступили 2:0, хотя должны учиться играть стабильно. Олег Мурадович не учел особенности «Динамо», чистое поражение.

Странность тура. Москалев и Турбин потеряли нити игры

Москалев в Казани и Турбин в Сочи отработали своеобразно. Во втором случае Хачатурянц подтвердил «потерю контроля над игрой». Оба рефери показали красные, получив лишь формальные для этого поводы. Карпин проиграл в футбол, но имел право спросить, почему у Турбина двойные стандарты при оценке одинаковых эпизодов? За это Валерий Георгиевич увидел красную карточку от арбитра, что улыбался. Все-таки без замены отдельных рефери на новых, более сильных, приличную работу, как у Кукуяна в матче «Спартака» и «Зенита», не всюду увидим.