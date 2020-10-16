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Могилевец перешёл из «Рубина» в «Химки»

вчера, 15:10

«Химки» на официальном сайте объявили о подписании полузащитника «Рубина» Павла Могилевца.

Контракт 27-летнего игрока с подмосковным клубом заключён сроком на один год.

Могилевец — воспитанник «Зенита». За «Рубин» Павел выступал с прошлого года. В нынешнем сезоне игрок провел на поле лишь 8 минут в одном матче, не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:54
Многие российский футболисты уже в 28 никакие.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 16:38
Отлично !
Насмешник
Насмешник
вчера в 16:04
окончательно спекся, а сколько шума было в свое время
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:52
Где только не играл кочевник.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:44
8 минут,смехотище! Ктото чтото хочет отмыть!
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 15:11
Удачи ему в Химках
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