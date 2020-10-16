Могилевец перешёл из «Рубина» в «Химки»

«Химки» на официальном сайте объявили о подписании полузащитника «Рубина» Павла Могилевца.
Контракт 27-летнего игрока с подмосковным клубом заключён сроком на один год.
⚡ Павел Могилевец — в «Химках»!— ФК Химки (@fc_khimki) October 16, 2020
Контракт 27-летнего футболиста с «Химками» заключен сроком на 1 год.https://t.co/hAmT0EFxZG pic.twitter.com/LQAUhU7pJA
Могилевец — воспитанник «Зенита». За «Рубин» Павел выступал с прошлого года. В нынешнем сезоне игрок провел на поле лишь 8 минут в одном матче, не отметившись результативными действиями.