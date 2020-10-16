Могилевец перешёл из «Рубина» в «Химки»

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вчера, 15:10

«Химки» на официальном сайте объявили о подписании полузащитника «Рубина» .

Контракт 27-летнего игрока с подмосковным клубом заключён сроком на один год.

⚡ Павел Могилевец — в «Химках»!



Контракт 27-летнего футболиста с «Химками» заключен сроком на 1 год.https://t.co/hAmT0EFxZG pic.twitter.com/LQAUhU7pJA — ФК Химки (@fc_khimki) October 16, 2020

Могилевец — воспитанник «Зенита». За «Рубин» Павел выступал с прошлого года. В нынешнем сезоне игрок провел на поле лишь 8 минут в одном матче, не отметившись результативными действиями.