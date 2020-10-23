«Барселона» — выиграет предстоящее «Эль-Классико». Вот причины!!!

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23 октября 2020, 01:17

1 — форма команд

В 6 туре, «Барселона» провела неудачную игру против «Хетафе». Команда ничего не создала в атаке и вполне по делу уступила. Но стоит признать, что в том матче, Рональд Куман дал отдых своим игрокам, чтобы сберечь силы на Лигу Чемпионов.

Что касается матча в Лиге Чемпионов, то «Барса» ее провела отлично. «Ференцварош» был разбит со счетом 5:1. Результативными действиями отметились все лидеры «сине-гранатовых». Месси, Фати, Коутиньо, Де Йонг. Забил даже Усман Дембеле.

Так что, «Барселона» к матчу против «Реала» подходит в прекрасном настроении.

«Реал» же наоборот. Команда сейчас сломлена. Поражение от «Кадиса» в Ла Лиге, а дальше провал в Лиге Чемпионов против «Шахтера». Совсем непонятно, какую игру ставит Зидан. Кроме постоянных навесов, от «сливочных» в матче против «горняков» ничего не увидели.

2 — атака «Барселоны» и оборона «Реала»

Атакующая тройка «Барселоны» выглядит очень мощно. Трио Коутиньо-Фати-Месси очень хороша в начале сезона. Игроки очень классно взаимодействуют друг с другом.



У «Реала» же проблемы в обороне. Скорее всего, матч пропустит Серхио Рамос, а без капитана «бланкос» проиграл 7 из 8 последних матчей. А пара Варан-Милитао не устояла даже против резервного состава «Шахтера», что уж говорить про игроков «Барселоны».

3 — безыдейность «Реала» в атаке

Что мы увидели от «сливочных» в атаке против «Шахтера»? Ровным счетом ничего!

Гол Модрича был забит благодаря мастерству хорвата. А Винисиус удачно сыграл в прессинге, после чего нанес точный удар.



А в остальном же, помимо бесконечных навесов в никуда, ничего другого не было. Тоже самое мы увидели и в игре против «Кадиса».

4 — травмы

Потери «Барселоны» ничто по сравнению с травмами «Реала». Да, с одной стороны, Тер Штеген — основной вратарь, или Альба один из лидеров команды. Но у «сине-гранатовых» есть замены этим игрокам, которые не полностью равноценные конечно, но все же. А что у «Реала»? Карвахаль и Одриосола травмированы, а на их позиции играет Начо, который не справляется. Азар и Эдегор тоже в лазарете. А тут еще и Серхио Рамос, без которого мадридцы смотрятся крайне не уверенно.

Вот вам 4 причины, почему «Барса» выиграет «Реал». В их победе мы не сомневаемся.

Смотрите футбол!!!