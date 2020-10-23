Гол Миранчука, ноль побед у наших клубов и фиаско «Реала». Топ-10 событий евронедели

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сегодня, 11:24

«Соккер.ру» — о самом главном в первых турах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

10. Четыре дубля в Лиге чемпионов, два хет-трика в Лиге Европы

Список лучших бомбардиров Лиги чемпионов после первого тура возглавили четыре футболиста, оформившие по дублю. Первым из них был Альваро Мората, который принес «Ювентусу» гостевую победу над киевским «Динамо» двумя точными ударами в матче на «Олимпийском».

Три других снайпера забивали в домашних матчах: дубль левого латераля Анхелиньо помог «РБ Лейпциг» обыграть «Истанбул», Кингсли Коман поучаствовал в избиении «Атлетико», забив половину голов «Баварии», а вот двух мячей Ромелу Лукаку не хватило «Интеру» для победы над гладбахской «Боруссией».

В Лиге Европы в первом же туре состоялось два хет-трика, причем оба футболиста разразились в гостевых матчах: три мяча 21-летнего форварда Дарвина Нуньеса помогли «Бенфике» обыграть «Лех» в Польше (2:4), а «Лилль» выиграл у «Спарты» в Праге со счетом 4:1 благодаря хет-трику турецкого полузащитника Юсуфа Язиджи.

9. По 8 забитых мячей в матчах «Байер» — «Ницца» и «Вильярреал» — «Сивасспор»

Самыми результативными матчами еврокубковой недели стали две встречи Лиги Европы, в которых было забито по 8 мячей. Немецкий «Байер» со счетом 6:2 обыграл французскую «Ниццу» под руководством Патрика Виейра, а «Вильярреал» повеселился в домашнем матче с турецким «Сивасспором». «Подводники» вели 2:0 и 3:2, но позволяли сопернику сравнивать счет, а в концовке вышедший на замену Пако Алькасер оформил дубль и установил результат матча — 5:3 в пользу испанцев.

8. Парад автоголов в Лиге чемпионов

Не припомню такого богатого на автоголы тура Лиги чемпионов: 5 раз в 16 матчах футболисты забивали в свои ворота! Началось все в Санкт-Петербурге, где после удара Ловрена мяч попал в штангу, а потом влетел в ворота от голкипера «Брюгге» Хорвата. В другом матче этой группы один из голов тоже записали на вратаря — Марвина Хитца из дортмундской «Боруссии». Не остались в стороне и полевые игроки: авторами автоголов стали Антони Марсьяль ( МЮ ), Рафаэль Варан («Реал») и Нико Тальяфико («Аякс»).

7. Российские клубы без побед

Увы, ни одной победы в четырех матчах для клубов РПЛ . «Зенит» был близок к ничьей, но пропустил от «Брюгге» в добавленное ко второму тайму время (1:2), а вот все остальные хотя бы не проиграли: «Краснодар» героическими усилиями Матвея Сафонова удержал ничью против «Ренна» (1:1), «Локомотив» неожиданно весело сыграл с «Зальцбургом» (2:2), а ЦСКА не без помощи Виктора Васина упустил победный счет в игре с «Вольфсбергом» (1:1).

6. Дебютный гол Алексея Миранчука за «Аталатанту»

Вот кто по-настоящему порадовал, так это Алексей Миранчук. Российский полузащитник не только дебютировал за «Аталанту» в матче против датского «Мидтьюлланда», но и забил гол через 7 минут после выхода на замену. Да еще как забил!

Maso maso la pegada de A. Miranchuk ayer en el cuarto gol 😎 pic.twitter.com/kavq1bkptO — Atalanta Argentina 🇦🇷 (@Atalanta_arg1) October 22, 2020

5. Рекорды Лионеля Месси и Винисиуса Жуниора

Накануне Эль-Класико футболисты «Реала» и «Барселоны» установили рекорды в Лиге чемпионов. Лионель Месси стал первым футболистом, которому удалось забить гол в 16-м кряду розыгрыше турнира. До этого в 16 разных сезонах (но не серией) отличался только Райан Гиггз, а сравняться с Лео в ближайшее время может Криштиану Роналду, который отмечался голами в 15 предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов.

Что касается Винисиуса Жуниора, то юный бразилец из «Реала» сумел забить гол через 15 секунд после выхода на замену. Это самый быстрый гол вышедшего на замену футболиста в Лиге чемпионов с момента, когда начали вести подобную статистику (сезон 2006/07). Впрочем, рекорд Винисиуса не помог «сливочным» уйти от поражения в матче с «Шахтером».

4. Скандальный пенальти в матче «Манчестер Сити» — «Порту»

Не обошлось и без судейского скандала. Громыхнуло в Манчестере, где против «Сити» играл «Порту». «Драконы» забили быстрый гол, но вскоре получили пенальти в свои ворота: Пепе в фирменной манере снес Рахима Стерлинга в штрафной площади. Все бы ничего, но пару секунд до этого Илкай Гюндоган наступил на ногу вратарю «Порту» Маркесину. Латышский арбитр Трейманис проморгал этот эпизод, его голландский коллега на VAR промолчал, а главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау после матча разразился праведным гневом:

Я должен извиниться перед португальскими арбитрами. Я жалуюсь, когда считаю, что с нами поступили несправедливо, но сравнивая их с судьями этого матча вместе с видеоассистентами, считаю, что международным арбитрам нужно многому научиться у португальских рефери. Судейство оказало большое влияние на исход этого матча. Ноге Маркесина сейчас очень нехорошо, потому что на нём был фол перед назначением пенальти в наши ворота.

3. «Бавария» начала защиту титула с победы 4:0 над «Атлетико»

Чемпионы поиграли мускулами в матче с «вечным претендентом». Любопытно, что со стадии четвертьфинала в прошлом розыгрыше ждали именно такого финала, высказывались предположения, что «Баварию» можно остановить схемами Диего Симеоне. Тогда эту теорию проверить не удалось — «матрасники» проиграли «РБ Лейпциг» в четвертьфинале, но уже на групповой стадии нового розыгрыша жребий свел «Баварию» и «Атлетико» в одной группе. Эль Чоло и его банда ничего не смогли противопоставить мюнхенской машине: пропустили четыре безответных мяча и увидели шоу Кингсли Комана (на счету француза 2 гола и ассист).

2. Победа «Манчестер Юнайтед» в Париже

Мотив мести проходил красной нитью через все предматчевые разговоры накануне этой игры. Два года назад ПСЖ сенсационно вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв МЮ 1:3 у себя дома после гостевой победы 2:0. Ну теперь-то парижане в статусе финалистов прошлого розыгрыша Лиги чемпионов зададут перцу «красным дьяволам»! Ничуть не бывало. Команда Томаса Тухеля провалила первый тайм и пропустила с пенальти, ПСЖ удалось отыграться вскоре после перерыва, но последнее слово осталось за гостями: Маркус Рэшфорд принес победу манкунианцам в самой концовке основного времени.

1. Домашнее поражение «Реала» от «Шахтера»

Главная сенсация первой еврокубковой недели — на первом месте. «Реал» проиграл дома «Шахтеру», который приехал в Мадрид без половины игроков основного состава. К перерыву «сливочные» горели 0:3, во втором тайме смогли забить два мяча, но от поражения не ушли. Это второе кряду поражение команды Зидана накануне Эль Класико (в прошлую субботу проиграли «Кадису» в Ла Лиге). В прессе уже обсуждают кандидатуры возможных преемников Зизу, лидируют Маурисио Почеттино и Рауль.