Продали лидеров, но идут без поражений. У ПСЖ появился опасный конкурент

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сегодня, 01:01

«Соккер.ру» об интриге в Лиге 1 и не только.

В чемпионате Франции сыграно восемь туров и на вершине турнирной таблицы пока двое. Упакованный дальше некуда чемпион «Пари Сен-Жермен» и «Лилль», продавший летом двух лидеров. Конечно, заминки на старте парижан можно объяснить вспышкой коронавируса и совсем коротким отдыхом после финала Лиги чемпионов. Однако «Лилль» настроен серьёзно. Об этом говорят выступления «догов» в Лиге 1 и блестящий старт в Лиге Европы.

Во втором по значимости еврокубке «доги» раскатали по пражскому стадиону «Летна» местную «Спарту» 4:1, которая никогда не была боксёрской грушей. Во французском первенстве команда Кристофа Гальтье идет без поражений — единственная из двадцати участников чемпионата. В воротах Майка Меньяна побывало всего три мяча в восьми встречах. Столько же пропустил ПСЖ , остальные больше. С результативностью тоже всё в порядке — 14 голов.

Два статистических показателя приведены не просто так. Летом «Лилль» продал в «Наполи» сильнейшего нападающего Виктора Осимхена, а в «Арсенал» отправился центральный защитник Габриэл Магальянеш. Но, как вы успели заметить, ни атакующий потенциал «догов», ни прочность их обороны особо не пострадали. На счёт же капнули 80 миллионов евро — 50 и 30 соответственно. Высший пилотаж менеджмента. Клуб удачно продавал своих футболистов и в предыдущие годы. Опять же, без ущерба для команды.

В новом сезоне успели превосходно проявить себя все. Но всё же стоит выделить трёх футболистов, которые заметно прибавили по сравнению с прошлым годом.

Юсуф Язиджи забил три мяча в ворота «Спарты». Ещё один гол длинноволосый полузащитник забил в чемпионате страны. За весь прошлый год турок отличился лишь раз, чем дал повод для разговоров, что Юсуф — не самая удачная покупка. Футболисту 23 года, но он уже успел заработать себе приличную репутацию в родном «Трабзонспоре». Кроме того, полузащитник успел сыграть 24 матча в составе сборной Турции.

Но в прошлом году Юсуф не слишком интересно выглядел в новом клубе. Игрок ротации, не более того. Сам футболист даже думал о возвращении в «Трабзонспор». Но Кристоф Гальтье попросил турка не спешить. Во втором сезоне Язиджи выглядит куда интереснее. Возможно, помогло образование в команде турецкой диаспоры — к Зеки Челику и Юсуфу Язиджи добавился опытнейший Бурак Йылмаз. 35-летний нападающий, чей контракт с «Бешикташем» истёк, заметно усилил атаку «догов» — уже четыре штуки положил. Рядом с ветераном раскрепостился Юсуф. Что касается Зеки Челика, то он уже два года несёт безупречную службу на правом фланге обороны. И в клубе, и в сборной. Тот случай, когда дембеля никто не ждёт.

И если игра Зеки, равно как его прогресс, мало кого удивляют, то игра Домагоя Брадарича на противоположной бровке — сюрприз. Сюрпризы, как известно, бывают только приятными, в иных случаях они зовутся оказиями. Хорвату двадцать лет, но он уже вписался в сборную своей страны. В прошлом году пришедший из «Хайдука» Брадарич сумел завоевать место в основном составе, вытеснив Рейнилду Мандаву. В новом чемпионате право Домагоя выходить с первых минут не обсуждается.

Брадарич прекрасно исполняет подкаты, уверенно играет на опережении и нечасто, даже редко, для игрока обороны, нарушает правила. При необходимости хорват может отойти в центр обороны. При росте 1 метр 78 см Домагой очень прыгуч и почти всегда выигрывает воздушные дуэли. И конечно он чрезвычайно полезен в атаке со своей скоростью, умением работать с мячом и видением поля. Брадарич и левый полузащитник Жонатан Бамба уже образовали приличную связку на своей бровке. Левый фланг «Лилля» теперь работает столь же эффективно, как и правый, где работают Зеки Челик и Жонатан Бамба.

Главной летней потерей «Лилля» виделся не Осимхен, а Габриэл. Но пока отряд не заметил потери бойца. Ибо вакансию успешно заполнил Свен Ботман. Рослый детинушка за метр девяносто снимает все верхи. Своего рода ПВО. Ногами голландец работает несколько хуже, но рядом есть опытнейший капитан, — чемпион Европы Жозе Фонте. 36-летний португалец и подскажет, и подстрахует, и мяч из штрафной выведет. В свою очередь более подвижный Ботман всегда поможет напарнику, который старше почти на 17 лет.

Свен — воспитанник «Аякса», но за родной клуб в официальных матчах он так и не сыграл. В прошлом сезоне молодой защитник был отдан во временное пользование «Херенвену». Отыграл без замен все 26 матчей Эредивизие (если вы не забыли, голландский чемпионат был завершён досрочно), забил два мяча и получил хорошую прессу. Но, видимо, не убедил руководство чемпионов и был продан «Аяксом» за 8 миллионов евро. Может быть, сейчас в Амстердаме жалеют. Или от того, что продали. Или от того, что продешевили.

Рональд Куман не видел Ботмана в сборной Голландии, но что скажет Франк Де Бур? Особенно в свете тяжёлой травмы Вирджила ван Дейка. Не удивляйтесь, что в тренерском штабе сборной Голландии обратят внимание на защитника «Лилля». Пока Свен очень хорош, и молодой футболист заслужил хотя бы вызова в сборную на матчи Лиги Наций. Хотя бы для того, чтобы потренироваться с основой.

Пока разочаровывает другой новичок — Жонатан Давид. Канадец с гаитянскими корнями (поэтому правильнее Жонатан Давид, а не Джонатан Дэвид) пока не отрабатывает 30 миллионов евро, заплаченные «Генту». Пока футболист не забил ни одного мяча и не всегда понимает, что от него хотят тёзки — атакующие полузащитники Жонатан Иконе и Жонатан Бамба. Но не забывайте, что Давиду всего двадцать, и у него есть и шансы, и время, чтобы раскрыться. Кристоф Гальтье умеет ждать. Что и показал пример Юсуфа Язиджи.