«Реал» после двух поражений и полная противоречий «Барса». Это самое хилое Эль Класико XXI века

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сегодня, 12:21

«Соккер.ру» предупреждает, что за большой афишей скрываются проблемные команды. Но от этого будет только веселее!

Самое печальное Класико в истории уже сыграно 52 года назад

Коллеги поупражнялись с эпитетами, надвигающееся сражение «Реала» и «Барселоны» называют и «грустным», и «печальным» из-за состояния команд и пустых трибун «Камп Ноу», но по-настоящему печальному Эль Класико в этом году исполнилось 52 года. Накануне встречи второго круга Ла Лиги 1967/68 скоропостижно скончался защитник «блаугранас» Хулио Сесар Бенитес, которому было всего лишь 27 лет.

Он приехал в Испанию в 1959-м, поиграл за «Вальядолид» и «Сарагосу», а в 21 год присоединился к «Барсе», где стал основным защитником и классическим оппонентом Пако Хенто в Эль Класико. Уругваец провел в «Барселоне» 7 лет, сыграл под две сотни матчей и ушел из жизни за день до сражения с «Реалом».

За 4 дня до игры (матч был запланирован на 7-е апреля) Бенитес почувствовал себя плохо, вызвал врача и целые сутки пролежал с лихорадкой на фоне пищевого отравления, однако после этого пошел на мнимую поправку и даже провел тренировку с командой. Последнюю в его жизни. Состояние Хулио резко ухудшилось, футболист был госпитализирован, но 6-го апреля вернулся домой, где в этот же день умер.

В официальных медицинских заключениях сказано, что Бенитес умер от сепсиса — системной воспалительной реакции на генерализованный инфекционный очаг. Причиной смерти стали испорченные морепродукты, в частности, мидии. Если верить легенде, Бенитес до последних минут своей жизни думал о предстоящем матче и даже напутствовал пришедших его навестить партнеров словами:

Соберитесь, друзья, и выиграйте у «Реала» 2:0! Ради Каталонии, ради меня…

«Барселона» не выиграла — матч завершился со счетом 1:1, причем игру перенесли на два дня из-за смерти Хулио Сесара, гроб с телом которого несли на кладбище Лес-Кортс его товарищи по команде. Мадридиста Пако Хенто, узнав о смерти своего оппонента, от которого получил немало ударов по ногам на футбольном поле, не смог сдержать слез.

Тот сезон «Барселона» закончила на втором месте в Ла Лиге после «Реала», но выиграла Кубок Короля. И эта победа со смесью гордости, нежности и печали была посвящена Хулио Сесару Бенитесу.

Только факты

- В предыдущем туре Ла Лиги «Реал» и «Барселона» потерпели поражения со счетом 0:1. «Сливочные» уступили на своем поле «Кадису», а «Барселона» проиграла в гостях «Хетафе».

- «Реал» прибавил к поражению на внутренней арене неудачу в Лиге чемпионов, причем снова капитулировал на своем поле: команда Зинедина Зидана не справилась с «Шахтером». Итоговый счет 2:3 не вполне отражает суть происходящего на поле, ведь к перерыву «горняки» вели 3:0, а еще в нескольких ситуациях Тибо Куртуа откровенно выручил «Мадрид».

- «Барселона» выступила в Лиге чемпионов куда успешнее — победа над «Ференцварошем» со счетом 5:1. Любопытно, что голами отметились пять разных футболистов: Месси, Фати, Коутиньо, Педри и даже Усман Дембеле.

- Предыдущее Класико осталось за «Реалом», который в мартовском матче одержал победу со счетом 2:0. Встреча на «Камп Ноу» в прошлом сезоне завершилась без забитых мячей.

- Зинедин Зидан и Рональд Куман впервые сойдутся в тренерской дуэли.

- Рональд Куман всего лишь однажды встречался с «Реалом» в качестве тренера и выиграл со счетом 3:2 на «Сантьяго Бернабеу» вместе с «Валенсией». В том матче 2008 года дублями отметились Рауль и Давид Вилья, а победный мяч на 88-й минуте забил Хавьер Арисменди.

- Для Зидана сегодняшнее Класико станет десятым в тренерской карьере. У француза положительная статистика в матчах с «Барсой»: 4 победы, 3 ничьи и 2 поражения.

- «Трансфермаркт» оценивает состав «Барселоны» в 878.5 миллионов евро (3-е место в мире), а «Реала» — в 855 млн евро (6-е место в мире). На протяжении долгих лет Эль Класико было встречей двух самых дорогих команд планеты Земля, но теперь такое противостояние можно увидеть в АПЛ — «Манчестер Сити» против «Ливерпуля».

Составы и тактика

Судя по всему, Жорди Альба успел восстановиться после травмы подколенного сухожилия и сможет сыграть в субботнем Эль Класико с первых минут. По сравнению с матчем против «Хетафе» вернутся в стартовый состав Ансу Фати и Коутиньо, которые дополнят Гризманна и Месси в атаке, причем Лионель сыграет в центре, а Антуан будет подбираться к воротам «Реала» по правому флангу. По-прежнему главная потеря «Барселоны» — это Марк-Андре тер Штеген. «Барселона» без немецкого вратаря не играла против «Реала» с 2015 года.

Ориентировочный состав «Барселоны» (4-2-3-1): Нето — Роберто, Пике, Ленгле, Альба — Бускетс, Де Йонг — Гризманн, Коутиньо, Фати — Месси.

Серхио Рамос вернулся в заявку в «Реала», и все «сливочные» ждут капитана на поле, потому что оборона без него ужасна, да и всей команде не хватает лидерских качеств Рамоса. Вероятно, Зидан сыграет по схеме 4-4-2 с ромбом в полузащите, с первых минут на поле появятся не только бывалые хавбеки Каземиро, Модрич и Кроос, но и прессинг-машина Вальверде. В списке травмированных остаются Дани Карвахаль, Альваро Одриосола, Мартин Эдегор и Эден Азар.

Ориентировочный состав «Реала» (4-4-2): Куртуа — Начо, Варан, Рамос, Менди — Каземиро, Модрич, Кроос, Вальверде — Винисиус, Бензема.

Прогноз «Соккер.ру»: после двух подряд поражений на Зидана оказывается серьезное давление, фиаско в Класико француз себе позволить не может. Зизу умеет выигрывать важные матчи, а сегодня для него почти финал, поэтому предположу неказистую внешне, но по-тренерски мудрую победу «Реала» 1:0. Хотя к ничьей тоже близко.