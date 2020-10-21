«Бавария» снова выиграет ЛЧ, а Симеоне приедет в Москву. «Локомотиву» осталось не унывать

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сегодня, 16:59

«Соккер.ру» представляет всех соперников Николича. У москвичей адский жребий.

«Бавария» (1-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Ханс-Дитер Флик (Германия)

Главные потери: ушел Алькантара, не выкупали контракт Перишича и Коутиньо.

Главные приобретения: Сане доехал все-таки, а Рока, Сарр, Нюбель, Чупо-Мотинг и Дуглас Коста – мощное усиление резерва.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : 6-кратный победитель — 1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20.

Лидеры команды: Нойер, Алаба, Киммих, Мюллер, Левандовски.

Слабые места: раньше тренер мешал, а еще попытка выехать в финал на старых кадрах. Дэвис, Горецка и Гнабри взяли ЛЧ , Флик сменил Ковача. Слабым местом разве что осталась склонность к внутренним конфликтам.

Сильные стороны: отличный состав, скромный, умный тренер, Левандовски с его жаждой побеждать всех подряд. Молодые игроки, что прогрессируют. «Бавария» — машина.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Дэвис (Эрнандес) — Киммих, Горецка — Гнабри, Мюллер, Сане — Левандовски.

Прогноз «Соккер.ру»: из группы точно выйдут. У «Баварии» меньше проблем, чем у остальных фаворитов, верим в еще один финал Флика. Чем он хуже Зидана?

«Атлетико» (4-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Диего Симеоне (Аргентина)

Главные потери: ушли Партей и Мората, но «Атлетико» не привыкать – год назад теряли Гризманна и Родри.

Главные приобретения: Луис Суарес, свободный агент может стать важнее любого новичка из последних.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : финалы — 1973/74, 2013/14, 2015/16.

Лидеры команды: Коке, Сауль, Облак, Суарес.

Слабые места: привычка Симеоне осторожничать, даже когда для этого нет оснований. Скамейка хуже, чем у других фаворитов.

Сильные стороны: защита имени Облака, структура игры – неудобная для всех, характер Симеоне, подписание учителя для Фелиша — Суареса.

Оптимальный состав (4-4-2): Облак — Триппьер, Савич (Хименес), Фелипе, Лоди — Сауль (Корреа), Коке, Торрейра, Карраско – Фелиш, Луис Суарес.

Прогноз «Соккер.ру»: «Атлетико» умеет начудить и уже привычно непросто входит в сезон, но будут вторыми в квартете. Дальше – как пойдет.

«Зальцбург» (29-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Джесси Марш ( США )

Главные потери: ключевые потери пришлись на прошлый сезон – Холланд, Даббур, Ляйнер, Минамино, теперь потеряли только форварда Хвана – ушел в «Лейпциг».

Главные приобретения: «Ред Булл» не спешил с трансферами в 2020-м, фактически ничего под основу не взяли, разве что юные Ааронсон и Соле раскроются.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : групповые этапы — 1994/95, 2019/20.

Лидеры команды: Ульмер, Юнузович, Рамальо, Дака, Собослои.

Слабые места: соперники по группе. Также излишний перекос в сторону бизнеса – успех с Холандом заставляет грести юных игроков пачками, а потом не успевают с ними работать. Цель: купить дешево, продать – дорого.

Сильные стороны: скаутинг и приличный тренер Марш. Яркий футбол показывают без проблем, забивают много, становятся увереннее. Опасная команда, что подкараулит любую ошибку.

Оптимальный состав (4-4-2): Станкович — Валлчи, Рамальо, Вебер, Ульмер — Окафор, Мвепу, Камара, Собослои — Дакка, Койта.

Прогноз «Соккер.ру»: сыграют весело, забьют голы, но хочется верить, что будут четвертыми.

«Локомотив» (51-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Марко Николич (Сербия)

Главные потери: Сёмин, Алексей Миранчук, Хеведес, Фарфан, Мариу и Кверквелия больше не сражаются за «Локомотив». Немало потерь, пускай из постоянной основы прошлого сезона ушло два человека.

Главные приобретения: Николич – единственный новый тренер в компании, ведь Флик назначен раньше. Взяли Зе Луиша, Камано, Лисаковича – усилили атаку.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : 1/8 финала — 2003/04.

Лидеры команды: Крыховяк, Чорлука, Гильерме.

Слабые места: потеряли Баринова (травма), Мариу и Алексея Миранчука. Остались проблемы в созидании. Выигрывают в последнее время, но в основном забивают один гол. В ЛЧ этого мало, особенно с «Атлетико» и «Баварией».

Сильные стороны: юность «Зальцбурга» и недооценка со стороны «Баварии» могут помочь, но надо ставить на строгость игры. Мурило, Чорлука, Крыховяк, Смолов и Зе Луиш должны сформировать хребет команды, которая поборется за третье место в группе.

Оптимальный состав (4-4-2): Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбус – Ан. Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Камано — Смолов, Зе Луиш.

Прогноз «Соккер.ру»: если правильно сыграют против «Зальцбурга» — будут в плей-офф Лиги Европы.

Фишки группы

- в квартете играют первая и четвертая команды рейтинга УЕФА . Нигде больше такого нет, ведь у «Реала» в группе самый рейтинговый – «Шахтер» (12-е место). А «Барселона» и «Ювентус» на 3-й и 5-й строчках, ниже команд Флика и Симеоне соответственно;

- «Локомотив» в прошлом году сыграл против бывших финалистов – «Ювентуса» и «Атлетико», а теперь повышает ставки, ведь в гости приедет действующий обладатель кубка чемпионов. Чтобы из четвертой корзины выпал легкий жребий – должно крупно повезти;

- Симеоне преследует «Локомотив». Было две победы – 3:0 и 5:1 в плей-офф Лиги Европы в 2018-м, затем два успеха по 2:0 в группе ЛЧ год назад. Посмотрим, как Николич выстроит игру против «Атлетико» — сравним с подходом и результатами Сёмина;

- в этой группе встречаются те, кто ставит на оборону – «Локомотив» и «Атлетико», но мечтает научиться играть агрессивнее и результативнее, как умеют «Бавария» и «Зальцбург». Интересно будет сравнить разные стили футбола, особенно с учетом, что есть разделение по классу.

У Марша и Николича – крепкие середняки уровня плей-офф ЛЕ , у Флика и Симеоне – гранды. Уже сегодня проведем первые параллели, стартовать москвичам против ключевого соперника в гостях;

- «Локомотив» 8 раз играл против австрийцев – 4 победы, 2 ничьи, 2 поражения. Против «Зальцбурга» еще не встречался, а вот с «Баварией» был размен победами в середине девяностых, но после успеха в гостях последовало поражение дома 0:5;

- Симеоне преследует не только «Локомотив», в 2016-м «Атлетико» играл с «Баварией» в одной группе – там же был «Ростов», а чуть раньше в этом же году делили право выйти в финал Лиги чемпионов. В этом квартете хватает знакомых соперников, есть старые счеты. Надеемся, «Локомотив» пойдет по пути «Ростова» и выйдет из группы с «Баварией» и «Атлетико».