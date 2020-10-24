Антирекорд домашних игр «Ман Юнайтед» и дебют Кавани. В ожидании матча МЮ – «Челси»

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сегодня, 10:58

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» может стать украшением тура. Или превратиться в скуку смертную. «Соккер.ру» — о том, чего ждать от игры.

Положение дел

Если смотреть только на турнирную таблицу, то можно охарактеризовать этот матч как встречу середняков. «Челси» занимает после пяти матчей девятое место с восемью очками, а «Манчестер Юнайтед» вовсе 15-й с шестью баллами, но после четырех встреч. Так что примерно в равном положении находятся обе команды, но еще далеко не все для них потеряно – разрывы сейчас очень небольшие, а лидерство «Эвертона» и «Астон Виллы» пока воспринимается как шутка, которая долго не продлится. (Хотя когда-то и лидерство «Лестера» до последнего казалось шуткой, а потом он стал чемпионом).

Если говорить о форме, то за последние шесть матчей каждая из этих команд проиграла всего по разу. Причем для МЮ это был унизительный проигрыш на своем поле «Тоттенхэму» со счетом 1:6. Но при этом команда Сульшера выиграла пять из последних шести встреч, причем показывала весьма неплохую результативность. А на неделе «Манчестер» удачно в Лиге чемпионов съездил в Париж, где победил ПСЖ со счетом 2:1. Так что еще нужно подумать, на что опираться, оценивая форму МЮ : на разгром от «шпор» или на хорошую серию в целом.

У «Челси» тоже единственное поражение в шести крайних матчах – от «Тоттенхэма», но не в чемпионате, а в Кубке Лиги, причем в серии пенальти. Зато команда Лэмпарда не может похвастаться яркими победами в последнее время – всего одна была за пять матчей. «Синие» демонстрируют явную нестабильность. После яркой победы над «Кристал Пэлас» с четырьмя забитыми голами случилась разухабистая ничья с «Саутгемптоном» со счетом 3:3. А потом невнятная нулевая ничья в Лиге чемпионов с «Севильей» в одном из самых скучных матчей без опасных моментов. Тоже нельзя сразу сказать, какой «Челси» сейчас настоящий. Вероятно, это хотят знать и сами игроки команды.

Если говорить о недавней истории встреч этих соперников, то здесь тоже сложно найти какую-то определенность. Последний матч в июле 2020 года состоялся в Кубке Англии и закончился победой «Челси» со счетом 3:1. Но три предыдущих матча во всех турнирах завершились победами МЮ .

Ориентировочные составы

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Туанзебе, Линделеф, Шоу, Теллес, Погба, МакТоминэй, Фернандеш, Рэшфорд, Гринвуд.

«Челси»: Менди, Джеймс, Силва, Зума, Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Маунт, Хаверц, Пулишич, Вернер.

Вряд ли в стартовом составе, но за МЮ может дебютировать в этом матче Эдинсон Кавани, подписанный в качестве свободного агента для усиления атаки. Уругваец не играл в футбол с февраля, когда еще выступал за ПСЖ . В то же время «Юнайтед» не поможет дисквалифицированный Антони Марсьяль, а Эрик Байи может пропустить четыре недели из-за мышечной травмы. Зато вполне возможно появление Гарри Магуайра, который нещадно критикуется, имеет сложности со здоровьем, но все же является самым дорогим защитником в этой проблемной обороне «Манчестера».

У «Челси» из-за травмы плеча выбыл Кепа, но он уже является запасным вратарем. Еще «синие» потеряли Билли Гилмура. Остальные должны быть в строю. Для обеих команд большой и важной задачей будет налаживание работы в защите. К ней больше всего вопросов и у МЮ , и у «Челси». Они разными путями пытаются найти баланс. Сульшер пробует модернизировать как-то расстановку, а Лэмпард меняет тактический подход, что ощущалось ярко в последних матчах. Не хотелось бы, правда, чтобы они выбрали нечто, продемонстрированное «Челси» в последней игре с «Севильей». Да, лондонцы не пропустили, но это было печальное зрелище.

Статистические факты

- Если «Манчестер Юнайтед» победит, это будет третья победа над «Челси» подряд в высшем дивизионе – такого не было с сентября 1965 года.

- «Челси» не обыгрывал «Манчестер Юнайтед» в семи последних матчах Премьер-Лиги на выезде – четыре ничьи, три поражения. Это самая длинная серия «синих» без побед на «Олд Траффорд» после серии из 16 матчей с сентября 1920 года по январь 1957-го.

- «Челси» — единственный клуб, который выиграл больше матчей Премьер-Лиги против «Манчестер Юнайтед», чем проиграл – 18 против 17.

- Если МЮ проиграет, это будет третье подряд домашнее поражение в первых трех матчах лиги на своем поле в сезоне. Это будет впервые с 1930 года. А в последний раз МЮ проигрывал три матча подряд на «Олд Траффорд» в феврале 1979 года.

- Пятый подряд домашний матч без победы будет для МЮ антирекордом в Премьер-Лиге.

- Маркус Рэшфорд забил четыре мяча в последних четырех матчах против «Челси» во всех турнирах. В прошлом году он сделал два дубля в ворота «синих».

- Сульшер выиграл четыре из шести матчей в качестве тренера «Манчестер Юнайтед» против «Челси». Еще по одной игре закончились ничьей и поражением.

- «Челси» сыграл вничью в четырех из восьми матчей во всех турнирах в этом сезоне. Плюс три победы и одно поражение.

- «Челси» пропустил 63 мяча в 43 матчах Премьер-Лиги под руководством Лэмпарда. Это в среднем примерно 1,5 мяча за игру – худший показатель среди всех постоянных тренеров «Челси».

- «Челси» с начала прошлого сезона на выезде пропустил 42 мяча. Это наибольший показатель в лиге.

- В 2020 году только «Арсенал» потерял больше, чем «Челси», очков в Премьер-Лиге, выигрывая по ходу встреч. У «канониров» это 20 очков, у «Челси» — 13.