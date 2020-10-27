«Локомотив», смирись с поражением. А после этого выходи и бейся с «Баварией»

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сегодня, 16:30

«Соккер.ру» — о матче «железнодорожников» в Лиге чемпионов, итог которого несколько предсказуем.

«Локомотиву» поможет только Чудо (да-да, с большой буквы!)

В заголовке нет призыва к упадническим настроениям и отказу от борьбы. Совсем наоборот. Это вполне распространенный в спортивном мире прием накануне встреч с соперниками, которые выглядят мощнее по всем статьям. Речь идет не о том, чтобы проиграть «Баварии» заранее и раскиснуть. Нужно прокрутить в голове самый страшный сценарий, которого на самом-то деле и нет. Поражение «Локомотива» не станет катастрофой, даже если проиграют 0:5, и футболисты должны это понять, принять и смириться. Четкое осознание своего положения — первый шаг к успеху.

Осознание этого позволит сыграть против действующего победителя Лиги чемпионов максимально раскрепощенно, сняв с себя груз обязательств. Чего греха таить, помочь «Локомотиву» сегодня может только чудо, но заманить Фортуну на свою сторону можно только бесстрашным блеском в глазах, молодецкой удалью и непоколебимой уверенностью, что все будет хорошо. А для этого нужно перестать бояться поражения от «Баварии» и самой «Баварии». Представьте, что худшее уже случилось. А после этого можно выйти и сыграть в футбол с сильнейшей командой на планете.

«Бавария» проигрывала в России, но не в Москве

Немецкий суперклуб — один из самых часто встречающихся на пути российских клубов соперников в еврокубках. В 20 матчах против наших команд «Бавария» одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела только 3 поражения. Самую первую победу над мюнхенцами одержал как раз «Локомотив». Дело было 25 лет назад в 1/32 Кубка УЕФА , единственный гол в Мюнхене забил Евгений Харлачев. Впрочем, через две недели «Бавария» приехала в Москву и в ответном матче разнесла «железнодорожников» 5:0.

В 2008-м «Бавария» сама крупно проиграла в России: несшийся на всех парах к своему Кубку УЕФА «Зенит» выиграл на «Петровском» со счетом 4:0, омрачив тем самым последний еврокубковый матч в блестящей карьере Оливера Кана. А четыре года назад «Ростов» выиграл у «Баварии» со счетом 3:2, и это была настоящая сенсация. Боатенг, Мюллер и Левандовски принимали участие в той встрече, так что у них есть опыт неудач в России. Правда, проигрывала «Бавария» в Санкт-Петербурге и Ростов-на-Дону, а вот в Москве у мюнхенцев 5 побед и 2 ничьих.

Результаты накануне очной схватки

Любопытно, что все три российских клуба-полпреда в Лиге чемпионов потерпели поражения в РПЛ между первым и вторым туром группового этапа. В частности, «Локомотив» сенсационного уступил в домашнем матче «Ротору», для которого эта победа стала первой со старта чемпионата. А вот Германии все наоборот: все четыре клуба, участвующие в Лиге чемпионов, выиграли свои матчи в прошедший уикенд. «Бавария» разнесла со счетом 5:0 «Айнтрахт», Роберт Левандовски оформил хет-трик.

Составы и тактика

- В первые месяцы своей работы в России Марко Николич использовал схему 4-2-3-1, но после возвращения из аренды Федора Смолова и приобретений в линию атаки перешел на модель 4-4-2.

- Ханс-Дитер Флик нашел идеальный баланс в рамках расстановки 4-2-3-1, «Бавария» постоянно использует эту игровую схему.

Отдел кадров «Локомотива»

- Марко Николич заявил, что Слободан Райкович и Владислав Игнатьев восстановились после травм и готовы выйти на поле. Главной кадровой потерей «Локо» остается Дмитрий Баринов, который в августе порвал крестообразные связки колена.

- Гжегож Крыховяк получил красную карточку в матче против «Ротора», но сегодня выход поляка в стартовом составе неизбежен.

- Любопытно, какую пару форвардов выберет Марко Николич. Против «Зальцбурга» играли Эдер и Смолов, с «Ротором» — Лисакович и Эдер. Есть еще Зе Луиш, который пока ни разу не появлялся в стартовом составе. Может быть, час пробил?

Отдел кадров «Баварии»

- Пропустивший матчи против «Атлетико» и «Айнтрахта» Серж Гнабри сдал отрицательный тест на коронавирус, что позволяет ему рассчитывать на выход на поле в матче с «Локомотивом».

- На выходных Альфонсо Дэвис получил травму лодыжки и отправился в лазарет на срок до двух месяцев. В отсутствие реактивного канадца Люка Эрнандес остается безальтернативным первым выбором на позиции левого защитника.

- В первых пяти турах Бундеслиги Роберт Левандовски забил 10 голов и сделал 3 ассиста. Сегодня против «Локомотива» сыграет один из лучших центрфорвардов планеты. Если вообще не лучший на сегодняшний день.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-4-2): Гильерме — Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус — Крыховяк, Куликов, Жемалетдинов, Антон Миранчук — Смолов, Зе Луиш (Эдер).

Ориентировочный состав «Баварии» (4-2-3-1): Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес — Киммих, Горецка — Гнабри (Толиссо), Мюллер, Коман — Левандовски.

Прогноз «Соккер.ру»: конечно, шансов на положительный результат очень мало, ведь «Бавария» — машина, а «Локомотив» даже с «Ротором» справиться не может. Оставляем надежду и веру в чудо, но стандартный прогноз — поражение, степень которого зависит от настроения «Баварии». Могут выиграть 2:0 в режиме экономии сил, а могут и загрузить парочку вагонов.