С ними дядька Златан. Молодой «Милан» лидирует в Серии A и мечтает о большем

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сегодня, 18:20

Заглядываешь в таблицу Серии A, а там на первом месте «Милан». Словно вернулись старые-добрые времена. «Соккер.ру» приветствует возвращение «россонери».

Златан Ибрагимович вернулся в «Милан» в начале года и после нескольких успешных матчей шведский форвард смело заявил:

Я президент, игрок и тренер! Единственный минус — мне платят только как игроку. Если бы я был в «Милане» с начала сезона, мы бы взяли скудетто.

Ибра в «Милане» с начала сезона-2020/21, и его команда выдала старт, достойный претендента на чемпионство: у «россонери» 4 победы в 4 стартовых турах с общим счетом 9:1, «Милан» останется на первой строчке вне зависимости от результата сегодняшнего матча с «Ромой». Перед стартом нового чемпионата Италии было много разговоров о соперничестве «Ювентуса» и «Интера», о преимуществе, которое получают «нерадзурри» из-за опыта Пирло и уязвимостей «Старой Синьоры» из-за неопытности Пирло. «Милан» в подобных разговорах упоминался скорее косвенно, но теперь-то команда Стефано Пиоли привлекла к себе внимания.

Только факты о «Милане»:

1. Единственная команда из топ-5, не терявшая очки со старта сезона

Сыграно не так уж много матчей, но 97 из 98 команд высших лиг Испании, Италии, Англии, Германии и Франции уже теряли очки в национальных чемпионатах. Держится только «Милан», который выиграл все четыре своих матча: у «Болоньи» (2:0), «Кротоне» (2:0), «Специи» (3:0) и «Интера» (2:1).

2. Беспроигрышная серия «Милана» во всех турнирах насчитывает 21 матч

А вот это куда более впечатляющая статистика. Победы над «Болоньей», «Кротоне» и «Специей» бывают в каждом сезоне, здесь они просто выстроились в ряд, да и миланское дерби — это матч в себе, на этот раз удача улыбнулась «Милану», однако такую внушительную серию без поражений игнорировать невозможно. Свое последнее поражение «россонери» потерпели в начале марта от «Дженоа» (1:2), в следующих 21 матче одержали 16 побед и 5 раз сыграли вничью.

3. Последнее чемпионство «Милана» датировано сезоном 2010/11

Златан Ибрагимович связывает последнюю чемпионскую команду «Милана» с сегодняшней. В сезоне-2010/11 шведский форвард забил 14 голов наравне со своими бразильскими одноклубниками Робиньо и Пато, а «Милан» под руководством Массимилиано Аллегри выиграл скудетто.

4. «Милан» — самая молодая команда Серии A

Средний возраст команды Стефано Пиоли — 24.9 лет. В Серии A нет команд моложе. Для сравнения, самый пожилой состав у «Интера» — 28.5, недалеко ушел и «Ювентус» — 28.4.

5. «Милан» забивает 2 или больше голов в 10 матчах подряд

«Россонери» могут похвастаться прекрасной результативностью: в каждом из 10 предыдущих матчей «Милан» забивал, как минимум, два мяча. Такое удалось команде впервые за 56 лет — с 1964 года, то есть ни команда Сакки с великими голландцами, ни блестящие команды Капелло и Анчелотти не смогли то, что получается у молодых парней под руководством Пиоли и Ибрагимовича. В обороне тоже все неплохо: только один пропущенный мяч в четырех турах Серии A. Правда, без Доннаруммы будет сложнее держать свои ворота на замке.

Вторая большая игра сезона для «Милана». Каковы шансы?

Вечером понедельника можно будет развлечь себя битвой двух больших итальянских клубов: «Милан» примет на своем поле «Рому». Матч вынесен на понедельник, потому что оба клуба участвуют в Лиге Европы, к которой тоже относятся серьезно. В прошедший четверг «Милан» выиграл на выезде у «Селтика» (3:1), а «Рома» одержала волевую победу над «Янг Бойз» (2:1). Во втором туре Лиги Европы «россонери» примут пражскую «Спарту», а «Рома» — софийский ЦСКА , в этих встречах наверняка будет ротация, но сегодня ждем сильнейшие составы из возможных.

Увы, сегодня стало известно, что Джанлуиджи Доннарумма и Енс Хайки сдали положительные тесты на коронавирус, поэтому их участие в статусном матче с «Ромой» исключено. Норвежца и так не ждали в стартовом составе, а вот потеря основного вратаря — это проблема, тем более полноценной замены Джиджи у «Милана» просто нет. Видимо, сегодня увидим дебют 34-летнего румынского вратаря Чиприана Тэтэрушану. Сможет ли он достойно защитить ворота в отсутствие Доннаруммы, который в предыдущих четырех турах пропустил 1 гол и совершил 10 сэйвов?

С другой стороны, как пишут в Италии: если «Милан» хочет всерьез заявить о своих претензиях на скудетто, то должен выигрывать этот матч в атаке. Вне всяких сомнений, все взгляды будут прикованы к Златану Ибрагимовичу, который тоже с миром отпустил имевший неосторожность прицепиться к нему COVID-19. Пришлось пропустить два матча из-за положительных тестов, зато в двух других встречах Ибра отметился дублями — в ворота «Болоньи» и «Интера».

Таким образом, 4 из 9 голов «россонери» на счету Златана, а еще он лидер команды по созданным моментам (8), ударам (11) и выигранным воздушным дуэлям (5 в среднем за игру). Мальчику 39 лет, если кто-то забыл. «Милан» с Ибрагимовичем — фаворит сегодняшнего матча с «Ромой», команда Пиоли будет стремиться к пятой победе подряд на старте Серии A. Неужели им это удастся? Неужели «Милан», наконец-то, решил снова стать великим? Или это всего лишь приятная кратковременная иллюзия?