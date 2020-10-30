8 матчей – 0 побед. Гвардиола, Моуриньо и Бувач помогают клубам РПЛ прибавить в Европе

О важных особенностях футбольного сезона, которые многие игнорируют – на «Соккер.ру».
Ключевая разница в интенсивности?
- Бувач — босс «Динамо» и бывший помощник Клоппа, в интервью Арустамяну подметил, что хотя в РПЛ умеют играть компактно, с мячом у многих большие проблемы. А вот единственная реально существенная разница с топовыми лигами, помимо разницы в количестве дорогущих игроков, как считает Желько, – интенсивность;
- интенсивность видно невооруженным глазом, но можно также подчеркнуть числовым параметром высокого прессинга – PPDA. «Локомотив» по показателю в РПЛ ниже не только «Спартака», но и «Ахмата» с «Ростовом». ЦСКА лишь на 7-м месте, «Зенит» — 9-м. В еврокубках положение еще хуже;
- выносливые команды чаще и охотнее работают с мячом. «Краснодар» в РПЛ играет первым номером, а в ЛЧ – худший по владению. «Зенит» и «Локомотив» — 5-й и 6-й с конца. В прошлом сезоне москвичи были последними, петербуржцы — четвертыми с конца. Не тянут скорости Лиги чемпионов, Бувач прав.
Варианты решения: менять подходы к физической подготовке. Время, когда в РПЛ играли пешком, должно остаться в прошлом. Без резкости и выносливости в еврокубках не выстрелить. Нужно менять стиль всей РПЛ. Пора учиться атаковать, пусть даже в ущерб сиюминутному результату. «Автобус» — путь к поражению.
Виноваты директора, скауты и тренеры?
- «Шахтер», «Аякс», «Динамо» Киев и «Зальцбург» — команды с самыми молодыми составами в текущей ЛЧ. А «Локомотив» и «Зенит» в числе самых старых. Ветераны тоже могут быть успешными, но в сезоне, где интенсивность стала еще важнее, клубы из РПЛ проигрывают от нехватки сил. Медведев и Кикнадзе точно не собрали свежие, бегущие составы;
- скаутинг – мимо побед. Вендел, Ловрен, Эджуке, Гаич, Фукс, Чернов или Жемалетдинов не перевели еврокубковые команды на новый уровень. Тот же вывод по Малкому. Где-то неудачи объективные – Эджуке недавно приехал, но нюансы не волнуют соперников в еврокубках. Не готовы играть идеально – остаетесь на две недели без единой победы;
- Николич против «Баварии» сработал намного круче, чем Семак против «Боруссии» Д или «Брюгге». Да и Мусаев во Франции многое сделал верно, а вот с «Челси» — нет. Ганчаренко винить во всех грехах реализации ЦСКА странно, как и в личной ошибке защитника в Австрии. Впрочем, часто тренеры не понимают, что еврокубки – не РПЛ;
- наставникам пора задуматься о повышении квалификации, а руководству клубов – о тщательном отборе новых рулевых в будущем. Дома часто не изучают соперников, ставка на отскок, свисток, удачу, голую разницу в классе. Так что наставники тоже виноваты, ведь за психологию, физику (та самая интенсивность) и тактику отвечают они. Нет заметных подвигов именно от тренеров – нет побед. Хотя Николич, конечно, выделился – грамотно сработал, но не повезло.
Варианты решения: создать систему подготовки молодых тренеров. Не так дорого, как содержать клубы РПЛ, а выгоднее футболу в стране. Искать скаутов сильнее, делать покупки быстрее. Тренеры должны пинать директоров, чтобы не тянули с подписаниями, как в «Локомотиве» и «Зените». Любые искусственные ограничения тоже пора списать в утиль.
Многие игнорируют особенности сезона?
- Гвардиола отметил новый календарь – матчи ЛЧ не через две недели, а каждую. Плюс отсутствие сборов и паузы между сезонами. Соперники в АПЛ могут готовиться к матчам против «Сити» или «Ливерпуля» дольше, а еврокубковые бойцы вечно куда-то летят и с кем-то играют. Клубам РПЛ календарь тоже поперек горла. «Локомотив» проиграл с одинаковым счетом и «Ротору», и «Баварии». «Краснодар» тоже выживает. Командам из интенсивной Англии чуть проще – в ЛЧ собрались на неделе, но тот же «Тоттенхэм» вчера допустил сенсацию;
- у многих сработал защитный механизм. Проще не заметить слона в виде пандемии, нежели признать, что футбол, как и всё остальное, не будет прежним. В мире, где надо резко приспосабливаться, клубы из лиг, что научились зарабатывать миллиарды, а не получать их от государства, реагируют на неудачи быстрее. Хотя не только у команд РПЛ странные результаты. МЮ на 15-м месте в АПЛ, а вынес полуфиналиста ЛЧ со счетом 5:0, забив четырежды после 73-й минуты;
- «Ливерпуль» пропускал 7 голов, «Манчестер Сити» — 5. Аномалии повсюду. «Тоттенхэм» забивал пачками, а вчера с «Антверпеном» во втором тайме ни разу не попал в створ ворот. Новая норма. Моуриньо заявил, что хотел заменить в перерыве 11 футболистов. Семак, снявший с игры Дзюбу в Дортмунде, подпишется под сказанным – «Зенит» ни разу не попал в створ;
- одновременно надо отметить, что проблемами грандов не всегда можно оправдать результаты российских клубов. В РПЛ календарь проще, нагрузки ниже. «Динамо» и «Ростов» могли радовать крутыми драками в группах Лиги Европы. «Зенит» мог обыграть «Брюгге» дома. ЦСКА — одержать две победы в ЛЕ подряд. Как пример можно взять «Рейнджерс» Джеррарда. У Стивена 15 побед в 17 последних матчах, 14 «сухарей». Шотландцы с израильтянами в топ-5 сезона по рейтингу УЕФА, РПЛ – на 22-м месте.
Варианты решения: у клубов один выход – собраться и пахать. А фанатам пора наслаждаться случайностью футбольных результатов в мире, где «Ювентус» потерял здорового Роналду накануне схватки с «Барселоной», поскольку тот является переносчиком смертельного вируса. Плюс ничего необычного в день поражения «Зенита» от Дортмунда, или «Локомотива» от Мюнхена не произошло. Как и в день разгрома «Краснодара» от «Челси».
Но важно делать выводы после таких уроков. И концентрация впредь на средних соперниках – тех, кого реально обыграть. Нужно реализовывать один из 25 ударов по воротам «Динамо» из Загреба. Можно не проигрывать бельгийцам на последних минутах. «Краснодару» нужна победа над «Ренном» дома, а «Локомотиву» — над «Зальцбургом». Решаемые задачи, как и выход ЦСКА в плей-офф ЛЕ.
Старт ужасен, всем понятно. Но давайте использовать подход титулованного Моуриньо, а не истеричных экспертов, что игнорируют 2020 год как фактор. Впереди четыре тура, кульминация не наступила. Жозе после поражения от бельгийцев заявил, что сегодня на 11 часов у «Тоттенхэма» тренировка. Не допустит, чтобы «шпоры» зазнавались, забив 6 голов на «Олд Траффорд».
Такая же строгость нужна по отношению к четырем клубам РПЛ после неудач. В футболе качество подготовки не всегда гарантия, но постоянно одна из ключевых причин успехов. Пока лучшие клубы РПЛ не умеют играть с мячом, реализовывать моменты и разбирать незнакомых соперников тактически – пусть руководство, тренеры и игроки делают выводы, фанаты за них на поле не выйдут.
Но хайповые заявления, что якобы видим потолок возможностей конкретно «Зенита», «Локомотива», ЦСКА и «Краснодара», не отражают суть. Видим необычный сезон и злые ошибки, но надо работать, нужно и можно прибавлять.
1. Изменение системы подготовки молодых тренеров.
2. Работа над физической готовностью. (Даже ЦСКА вчера во втором тайме, как мне показалось, тяжелее передвигал ноги.)
3. Снятие искусственных ограничений в в виде существующего лимита и создание конкуренции за место в составе.
Я бы даже изменил контрактные условия: чтобы игрок получал зарплату в зависимости от результатов команды, тактико-технических действий и времени проведенном в основном составе.
Форму лимита надо поменять, допустим, чтобы в основе команды выходило на поле 3 собственных воспитанников (для развития собственных футбольных школ).
В общем много вариантов можно предложить.
1. Изменение системы подготовки молодых тренеров.
2. Работа над физической готовностью. (Даже ЦСКА вчера во втором тайме, как мне показалось, тяжелее передвигал ноги.)
3. Снятие искусственных ограничений в в виде существующего лимита и создание конкуренции за место в составе.
Я бы даже изменил контрактные условия: чтобы игрок получал зарплату в зависимости от результатов команды, тактико-технических действий и времени проведенном в основном составе.
Форму лимита надо поменять, допустим, чтобы в основе команды выходило на поле 3 собственных воспитанников (для развития собственных футбольных школ).
В общем много вариантов можно предложить.