8 матчей – 0 побед. Гвардиола, Моуриньо и Бувач помогают клубам РПЛ прибавить в Европе

1604052031

сегодня, 13:00

О важных особенностях футбольного сезона, которые многие игнорируют – на «Соккер.ру».

Ключевая разница в интенсивности?

- Бувач — босс «Динамо» и бывший помощник Клоппа, в интервью Арустамяну подметил, что хотя в РПЛ умеют играть компактно, с мячом у многих большие проблемы. А вот единственная реально существенная разница с топовыми лигами, помимо разницы в количестве дорогущих игроков, как считает Желько, – интенсивность;

- интенсивность видно невооруженным глазом, но можно также подчеркнуть числовым параметром высокого прессинга – PPDA. «Локомотив» по показателю в РПЛ ниже не только «Спартака», но и «Ахмата» с «Ростовом». ЦСКА лишь на 7-м месте, «Зенит» — 9-м. В еврокубках положение еще хуже;

- выносливые команды чаще и охотнее работают с мячом. «Краснодар» в РПЛ играет первым номером, а в ЛЧ – худший по владению. «Зенит» и «Локомотив» — 5-й и 6-й с конца. В прошлом сезоне москвичи были последними, петербуржцы — четвертыми с конца. Не тянут скорости Лиги чемпионов, Бувач прав.

Варианты решения: менять подходы к физической подготовке. Время, когда в РПЛ играли пешком, должно остаться в прошлом. Без резкости и выносливости в еврокубках не выстрелить. Нужно менять стиль всей РПЛ . Пора учиться атаковать, пусть даже в ущерб сиюминутному результату. «Автобус» — путь к поражению.

Виноваты директора, скауты и тренеры?

- «Шахтер», «Аякс», «Динамо» Киев и «Зальцбург» — команды с самыми молодыми составами в текущей ЛЧ . А «Локомотив» и «Зенит» в числе самых старых. Ветераны тоже могут быть успешными, но в сезоне, где интенсивность стала еще важнее, клубы из РПЛ проигрывают от нехватки сил. Медведев и Кикнадзе точно не собрали свежие, бегущие составы;

- скаутинг – мимо побед. Вендел, Ловрен, Эджуке, Гаич, Фукс, Чернов или Жемалетдинов не перевели еврокубковые команды на новый уровень. Тот же вывод по Малкому. Где-то неудачи объективные – Эджуке недавно приехал, но нюансы не волнуют соперников в еврокубках. Не готовы играть идеально – остаетесь на две недели без единой победы;

- Николич против «Баварии» сработал намного круче, чем Семак против «Боруссии» Д или «Брюгге». Да и Мусаев во Франции многое сделал верно, а вот с «Челси» — нет. Ганчаренко винить во всех грехах реализации ЦСКА странно, как и в личной ошибке защитника в Австрии. Впрочем, часто тренеры не понимают, что еврокубки – не РПЛ ;

- наставникам пора задуматься о повышении квалификации, а руководству клубов – о тщательном отборе новых рулевых в будущем. Дома часто не изучают соперников, ставка на отскок, свисток, удачу, голую разницу в классе. Так что наставники тоже виноваты, ведь за психологию, физику (та самая интенсивность) и тактику отвечают они. Нет заметных подвигов именно от тренеров – нет побед. Хотя Николич, конечно, выделился – грамотно сработал, но не повезло.

Варианты решения: создать систему подготовки молодых тренеров. Не так дорого, как содержать клубы РПЛ , а выгоднее футболу в стране. Искать скаутов сильнее, делать покупки быстрее. Тренеры должны пинать директоров, чтобы не тянули с подписаниями, как в «Локомотиве» и «Зените». Любые искусственные ограничения тоже пора списать в утиль.

Многие игнорируют особенности сезона?

- Гвардиола отметил новый календарь – матчи ЛЧ не через две недели, а каждую. Плюс отсутствие сборов и паузы между сезонами. Соперники в АПЛ могут готовиться к матчам против «Сити» или «Ливерпуля» дольше, а еврокубковые бойцы вечно куда-то летят и с кем-то играют. Клубам РПЛ календарь тоже поперек горла. «Локомотив» проиграл с одинаковым счетом и «Ротору», и «Баварии». «Краснодар» тоже выживает. Командам из интенсивной Англии чуть проще – в ЛЧ собрались на неделе, но тот же «Тоттенхэм» вчера допустил сенсацию;

- у многих сработал защитный механизм. Проще не заметить слона в виде пандемии, нежели признать, что футбол, как и всё остальное, не будет прежним. В мире, где надо резко приспосабливаться, клубы из лиг, что научились зарабатывать миллиарды, а не получать их от государства, реагируют на неудачи быстрее. Хотя не только у команд РПЛ странные результаты. МЮ на 15-м месте в АПЛ , а вынес полуфиналиста ЛЧ со счетом 5:0, забив четырежды после 73-й минуты;

- «Ливерпуль» пропускал 7 голов, «Манчестер Сити» — 5. Аномалии повсюду. «Тоттенхэм» забивал пачками, а вчера с «Антверпеном» во втором тайме ни разу не попал в створ ворот. Новая норма. Моуриньо заявил, что хотел заменить в перерыве 11 футболистов. Семак, снявший с игры Дзюбу в Дортмунде, подпишется под сказанным – «Зенит» ни разу не попал в створ;

- одновременно надо отметить, что проблемами грандов не всегда можно оправдать результаты российских клубов. В РПЛ календарь проще, нагрузки ниже. «Динамо» и «Ростов» могли радовать крутыми драками в группах Лиги Европы. «Зенит» мог обыграть «Брюгге» дома. ЦСКА — одержать две победы в ЛЕ подряд. Как пример можно взять «Рейнджерс» Джеррарда. У Стивена 15 побед в 17 последних матчах, 14 «сухарей». Шотландцы с израильтянами в топ-5 сезона по рейтингу УЕФА , РПЛ – на 22-м месте.

Варианты решения: у клубов один выход – собраться и пахать. А фанатам пора наслаждаться случайностью футбольных результатов в мире, где «Ювентус» потерял здорового Роналду накануне схватки с «Барселоной», поскольку тот является переносчиком смертельного вируса. Плюс ничего необычного в день поражения «Зенита» от Дортмунда, или «Локомотива» от Мюнхена не произошло. Как и в день разгрома «Краснодара» от «Челси».

Но важно делать выводы после таких уроков. И концентрация впредь на средних соперниках – тех, кого реально обыграть. Нужно реализовывать один из 25 ударов по воротам «Динамо» из Загреба. Можно не проигрывать бельгийцам на последних минутах. «Краснодару» нужна победа над «Ренном» дома, а «Локомотиву» — над «Зальцбургом». Решаемые задачи, как и выход ЦСКА в плей-офф ЛЕ .

Старт ужасен, всем понятно. Но давайте использовать подход титулованного Моуриньо, а не истеричных экспертов, что игнорируют 2020 год как фактор. Впереди четыре тура, кульминация не наступила. Жозе после поражения от бельгийцев заявил, что сегодня на 11 часов у «Тоттенхэма» тренировка. Не допустит, чтобы «шпоры» зазнавались, забив 6 голов на «Олд Траффорд».

Такая же строгость нужна по отношению к четырем клубам РПЛ после неудач. В футболе качество подготовки не всегда гарантия, но постоянно одна из ключевых причин успехов. Пока лучшие клубы РПЛ не умеют играть с мячом, реализовывать моменты и разбирать незнакомых соперников тактически – пусть руководство, тренеры и игроки делают выводы, фанаты за них на поле не выйдут.