Антисборная 14-го тура: несчастливая причёска Джордана, первая кровь Рэмбо и человек-привоз из «Краснодара»

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09 ноября 2020, 15:30

«Соккер.ру» обязуется говорить правду и только правду об игре футболистов РПЛ .

Вратарь

(«Локомотив»)

Результативные ошибки допустили вратари «Рубина» и «Ротора» — Дюпин и Чондрич, но их затмил Гильерме. В дерби с «Динамо» Маринато успел пропустить три мяча, а потом сыграл рукой за пределами штрафной площади и оставил команду в двойном меньшинстве. Матч и без того складывался для «Локо» не лучшим образом, а тут один из лидеров решил высушить свои весла и оставил партнеров на произвол судьбы. В итоге «железнодорожники» получили не просто оплеуху, а зубодробительный удар в челюсть — 1:5. Неужели Станислав Черчесов доверит Маринато место в воротах сборной России в ноябрьских матчах?

Правый защитник

(«Рубин»)

Леонид Слуцкий не впервые использует номинального центрального защитника на правом фланге обороны. Филип — цепкий парень, он хорошо обороняется позиционно, но резкие Идову и Мирзов раз за разом заставляли Уремовича действовать вне зоны комфорта. Хорват не справился со своими задачами: угрозы воротам Дюпина приходили с его фланга, а Резиуан Мирзов простым финтом отправил Филипа в буфет перед тем, как неотразимо пробить по воротам.

Центральные защитники

(«Уфа»)

«Уфа» достойно оборонялась против «Сочи», у «горожан» постепенно появляются черты, свойственные командам Рашида Рахимова, но порой индивидуальные ошибки перекрывают даже самую выдающуюся тренерскую работу. Алексей Никитин подарил «Сочи» гол в ситуации, не предвещавшей ничего опасного: позволил обокрасть себя в двадцати метрах от ворот и через пару секунд увидел мяч в сетке.

Кайо («Краснодар»)

Интересно, кто в «Краснодаре» решил, что Кайо — подходящий основной защитник для команды уровня Лиги чемпионов? Сложно вспомнить матч «быков», в котором бразилец не совершил результативную. Виктор Васин тихо улыбается в тени, ведь сомнительный титул «Человек-привоз» заслуженно перешел к Кайо. В матче с «Зенитом» центрбек «Краснодара» в фирменной манере размахивал руками в штрафной площади, что привело к назначению пенальти, а во втором тайме взял на себя роль почетного эскорта Дзюбы, когда тот забивал победный мяч.

(«Локомотив»)

и теперь будет рассказывать, что Райкович — сильный защитник с отличным менталитетом? Произошло то, чего и ждали от Рэмбо с момента его приезда в Москву: безобразная игра в обороне во время двух первых голевых атак «Динамо» и глупейшее удаление за две желтые карточки в течение полутора минут. Слободан всегда так играл, и наивно ожидать, что в РПЛ он избавится от проблем, которые тащит за собой на протяжении всей карьеры.

Левый защитник

(«Ростов»)

Молодой защитник выдал солидную игру против «Спартака», но за неделю разучился играть в футбол. Против ЦСКА Поярков сыграл неуверенно и трусливо, позволял хозяйничать в своей зоне и допустил большое количество брака. И ладно бы в оппонентах был Марио Фернандес, но ведь соперничал с Константином Марадишвили, который даже на год младше.

Полузащитники

(«Ростов»)

Еременко осваивает в «Ростове» новую позицию — справа в полузащите, и у Романа неплохо там получается. Только не в матче с ЦСКА . «Ростов» зачем-то ввязался с «армейцами» в открытую игру, но главный созидатель оказался к этому не готов, да и когда «желто-синие» получили шикарный шанс сравнять счет с пенальти, Еременко подвел, проиграв дуэль Акинфееву.

(«Рубин»)

Трудно придумать определение тому, чем занимался все 90 минут игры с «Химками» Олег Шатов. Наверное, правильнее всего назвать это возней. Хавбек вроде бы встречался с мячом, но абсолютно ничем не запомнился, словно играл нейтрального и имел право отдавать передачи только ближнему партнеру, поперек поля или назад, не дальше, чем на 10 метров.

(«Краснодар»)

Общеизвестный факт, что Ионов хорошо бежит. Увы, на этом перечень его выдающихся талантов заканчивается, потому что качественное завершение в виде ударов или обостряющих передач Алексею удается гораздо реже. А иногда и совсем не удается, как в матче с «Зенитом». Справа в полузащите у «Краснодара» играл легкоатлет.

Нападающие

(«Спартак»)

Партнеры должны скинуться Ларссону на поход в парикмахерскую, ведь с новой прической ушла и магия Джордана, который выдал второй неудачный матч подряд. В игре с «Ростовом» у шведа был шикарный момент, который он не реализовал, а по воротам «Урала» Ларссон ни разу так и не ударил, а еще вторая результативная атака «шмелей» началась с потери Джордана. Возможно, там было нарушение со стороны игрока «Урала», но Ларссон и сам сыграл не лучшим образом: неудачно принял мяч и повалился на газон в ожидании свистка.

(«Рубин»)

Еще недавно Игнатьева считали чуть ли не самым перспективным нападающим в России, но сейчас от дифирамбов остались только воспоминания. В матче с «Химками» Иван получил шанс выйти в стартовом составе. И вышел. А вот глагол «сыграл» к Игнатьеву неприменим.

Тренер

Марко Николич («Локомотив»)