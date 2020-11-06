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Игроки ЦСКА не попали в команду недели Лиги Европы

сегодня, 12:06

Объявлена команда недели Лиги Европы, футболистов ЦСКА в ней не оказалось.

Вратарь: Пау Лопес («Рома»).

Защитники: Джеймс Джастин («Лестер»), Гернот Траунер (ЛАСК), Джанер Османпаша («Сивасспор»), Ригесиано Хапс («Фейеноорд»).

Полузащитники: Леон Бэйли («Байер»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Петрос Манталос (АЕК), Андрия Живкович (ПАОК).

Нападающие: Лукаш Юлиш («Спарта»), Юсуф Язиджи («Лилль»).

Игроки ЦСКА не попали в команду недели Лиги Европы

Напомним, что Юсуф Язиджи установил новый рекорд Лиги Европы.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 14:25
Какая неожиданность, а мы то ждали 11 коней и Ганчаренко в этой сборной)
Grimexo
Grimexo
сегодня в 14:13, ред.
Чалов должен там быть, кандидата в Ювентус просто не заметили.
pomor45
pomor45 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 13:29
Вот, что у тебя за манера такая, всегда прикрываться чужой говёшкой.
112910415
112910415
сегодня в 13:22
скорее всего, это заговор (
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 13:11
А они должны были там оказаться? Надо хотя бы было забивать своими силами, а не за счет автогола соперника!
Legend 6
Legend 6
сегодня в 12:46
🤣🤣🤣
CRVENA ZVEZDA
CRVENA ZVEZDA
сегодня в 12:38
Футболистов ЦЗ тоже нет, хотя и выиграли матч.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:36
Так игроки из наших клубов в ЛЧ то же никто не попал в команду недели.
viv
viv
сегодня в 12:33
А с чего должны были попасть?
particular
particular
сегодня в 12:31
Зато, наши витязи, вполне, могут рассчитывать на доминирование в списках различных антисборных...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:24
Я бы сильно удивился , если бы кто то попал в этот список. Забивали мизер, пропускали много, так что все правильно. Но вот в антисборную можно было бы несколько человек включить - однозначно. Вся команда вчера матч провалила. И даже "лучший тренер " октября не смог ничего поделать.
Что посеяли, то и пожинают.
Всем здоровья.
Ternan
Ternan
сегодня в 12:23
Я бы больше удивился если бы попали
Тарасовский идеал
Тарасовский идеал
сегодня в 12:22
Хорошо, хоть 7-0 не проиграли, и то ладно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:19
Коррумпированное УЕФА игнорирует прекрасно сыгравшую команду под управлением Лучшего Тренера Октября по версии РФПЛ.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 12:18
А,хотели?)
мангo
мангo
сегодня в 12:16
Безобразие что Облякова прокатили!
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 12:16
А ведь это так ожидалось...
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 12:11
А что были надежды?
drug01
drug01
сегодня в 12:10
По игре и результату всё правильно
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 12:08
Странно! А ведь каждый заслуживал...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:07
Я не удивлён...
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