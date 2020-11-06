Игроки ЦСКА не попали в команду недели Лиги Европы

Объявлена команда недели Лиги Европы, футболистов ЦСКА в ней не оказалось.
Вратарь: Пау Лопес («Рома»).
Защитники: Джеймс Джастин («Лестер»), Гернот Траунер (ЛАСК), Джанер Османпаша («Сивасспор»), Ригесиано Хапс («Фейеноорд»).
Полузащитники: Леон Бэйли («Байер»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Петрос Манталос (АЕК), Андрия Живкович (ПАОК).
Нападающие: Лукаш Юлиш («Спарта»), Юсуф Язиджи («Лилль»).
Напомним, что Юсуф Язиджи установил новый рекорд Лиги Европы.
Что посеяли, то и пожинают.
Всем здоровья.
Что посеяли, то и пожинают.
Всем здоровья.