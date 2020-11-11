ЦСКА всегда будет: армейцы обыграли «Ростов». Кучаев — теневой лидер; Хашимото — ростовский Канте

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сегодня, 18:32

Разбор игры, который стоит прочесть даже Валерию Карпину

ЦСКА , как и другие участники еврокубков от России, подходил к очередному матчу чемпионата не в самом лучшем состоянии. Казалось, что физика у армейцев начинает проседать, да и поражение от «Фейенорда» и последнее место в группе окажут свой негативный отпечаток. И в соперниках — крепкий «Ростов», который только что притормозил главного оппонента ЦСКА всех времён — «Спартак». И для кого это, интересно, я сейчас сделал последнее уточнение? Ну да ладно.

По итогу никакой и тени усталости у подопечных Гончаренко мы не увидели . Армейцы были быстрее практически на каждом участке поля и грамотно использовали слабые стороны противника. А их было более чем достаточно.

«Не лучшая наша игра, мягко говоря. Даже те, кто есть, не могли играть в полную силу. Это не оправдание, но новым игрокам нужно время для адаптации, на понимание того, чего мы хотим», — Валерий Карпин.

ЦСКА показал отличное движение и хорошо использовал свободные зоны

И ведь не сказать, что армейцы предложили какие-то сумасшедшие скорости. Они действовали ровно так, как то было необходимо для достижения результата. «Ростов» же не предложил практически ничего . Ничего, кроме череды безадресных длинных передач, бесконечных навесов и неудачного прессинга с широкими разрывами между линиями, что нельзя отнести к числу средств, противоядейных армейской игре.

ЦСКА ? Игру хозяев определял треугольник Обляков — Влашич — Дзагоев с хорватом на вершине. Это трио собирало практически все подборы или, если хотите, ничейные мячи. В центре поля это позволяло начать развитие собственной атаки, у чужой штрафной — прейти во второй темп или нанести удар, а у своей — провести контратаку. И всё это делалось быстро, в темп, а часто — и вовсе в касание, из-за чего гости не успевали перестроить свои защитные ряды.

Но ключевая фигура — всё-таки Кучаев . Он часто сваливался в центральную ось, уводя за собой Пояркова и освобождая фланг для Марадишвили, за которым фактически пятым защитником опускался Хашимото. Из-за этого «Ростов» терял плотность в центральной зоне и концентрацию в обороне, т.к. Кучаев во время атаки мог сменить позицию несколько раз.

После вынужденной замены Зайнутдинова армейцы стали больше тяготеть именно к правому флангу. В том числе, и при выходе из обороны. Здесь снова помогал Кучаев, включения которого позволяли ЦСКА разбивать прессинг «Ростова» через короткий пас.

«Ростову» не хватало порядка и сыгранности. Хашимото становится ключевым игроком

Выход «Ростова» из обороны — это настоящее пособие, как делать не надо. Нет, армейцы, конечно, временами включали прессинг, и под ним защитники «Ростова» совсем терялись: Осипенко и Павловец выдали весьма скромные 70% точности передач, став при этом самыми пасующими игроками гостей. И на их передачах, как правило, атаки «Ростова» и заканчивались. Особенно «отличился» Павловец, совершивший несколько необъяснимых подарков сопернику.

Но вешать всех собак на центральных защитников гостей — неправильно. Тактика длинных и средних передач при выходе из обороны, очевидно, была планом А подопечных Карпина: крайние защитники широко разбегались по флангам, а в помощь для розыгрыша мяча периодически опускался кто-нибудь из центральных хавбеков. Но, даже если он и получал мяч, обыграться ему было не с кем, в виду чего и следовал длинный заброс вперёд, в борьбу. Инертные движения игроков при розыгрыше мяча — также одна из слабостей ростовчан в этом матче .

Но даже в таком разрозненном и несыгранном «Ростове» нашёлся свой заметный персонаж — Кенто Хашимото. Японец успевал и в обороне помочь (6 отборов и 4 перехвата), опускаясь в помощь растерянному Пояркову, и атаку осмысленными передачами поддержать. Пенальти, кстати, тоже во многом его заслуга. Хашимото отнюдь не был безупречен, но за счёт высокой работоспособности, хорошего чтения игры и отличного видения поля он старался компенсировать не только свои огрехи, но и ошибки партнёров по команде.

Влашич тянет игру на себя. Ерёменко на фланге выглядит блекло

Сказать, что Влашич провёл плохой матч, не повернётся язык. Потому что это будет неправдой. Он хорошо открывался, ассистировал партнёрам и классно разгонял атаки, но... в заключительной фазе часто брал игру на себя, когда были и другие, более интересные варианты. Стоит ли за это бросать камень в огород хорвата? Да нет, конечно. Он, если заметит, кто это сделал, сам кинет в ответ. И попадёт!

Но прослеживается явная симптоматика: Влашич уже привык тащить ЦСКА и на партнёров не всегда обращает внимание. Имеет право, учитывая их процент реализации и свой могучий удар. Проблема ли это для ЦСКА ? Пока нет. Но может стать, учитывая слабую реализацию форвардов и тёмный лес в голове Эджуке.

Ерёменко на фланге чувствует себя не в своей тарелке . А в центре, с учётом его нынешних кондиций и схемы «Ростова», ему сейчас места нет. Хотя именно его смещения в центральную зону таили в себе наибольшую опасность для обороны ЦСКА . Кроме эпизода с пенальти, конечно: тут Роман снова дрогнул в дуэли с Акинфеевым.

В поисках мяча Ерёменко смещался не только в центр, но и менялся флангами с Полозом, поскольку «Ростов» почему-то упорно ломился к воротам именно через левый фланг. Но случалось это не так часто, и, по большому счёту, из игры своего главного креативного игрока гости выключили сами (меньше, чем Ерёменко, из основы «Ростова» с мячом встречался только Альмквист: 20 касаний против 27).

ЦСКА в порядке. Но расслабляться не стоит

Армейцы выдали неплохой матч и могли выиграть крупнее, если бы не чудеса в исполнении Песьякова (7 сейвов). В то же время, в нужный момент команду выручил Акинфеев: кто знает, как бы пошла игра, забей Ерёменко пенальти. «Ростов» мог засушить игру и сохранить приемлемый ничейный результат.

Нынешний «Ростов» — это даже не тот, что обыграл «Спартак» . В составе не было нескольких ключевых футболистов, а Гигович и Павловец и вовсе играли практически с листа. В таком состоянии подопечные Валерия Карпина едва ли могли доставить серьёзные проблемы обороне армейцев. А ведь именно линия оборона, потерявшая ещё и Фернандеса с Зайнутдиновым, является ахиллесовой пятой сегодняшнего ЦСКА . Поэтому, несмотря на текущее лидерство, Виктору Гончаренко и его тренерскому штабу расслабляться не стоит: им есть, над чем поработать.

Использованы данные WhoScored и «Футбол в цифрах».

Фото: Д. Тырин/pfc-cska.com

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