Участники Евро-2020 и 19-летняя сенсация. Самые прогрессирующие игроки в РПЛ

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сегодня, 18:37

Игроки из Дании, Хорватии, Польши и Швеции дополняют ярких россиян в списке «Соккер.ру».

В чемпионате немало молодежи – вероятно, одна из причин неровной игры в Европе, смена поколений. Зато Марадишвили, Богосовац, Зайнутдинов, Тимофеев, Уремович, Крал, Айртон, Макаров и многие другие могут прибавить в ближайшее время.

Вернее, каждый уже становится лучше, чем был. Не всем здесь по 18 лет, но прогрессировать может и 24-летний парень, у каждого десяток лет активной карьеры впереди. И выделим игроков, которые сделали самые заметные или знаковые рывки.

В этом списке у 10 из 11 есть еще шанс попасть в заявку на Евро-2020, так что ребята серьезные, с амбициями, талантами и конкретными результатами на поле.

11. Никола Влашич ( ЦСКА /Хорватия)

Еще лучше, чем был! Включение Влашича в список прогресса нужно, чтобы напомнить – в РПЛ есть интересные молодые ребята, которые уже лидеры важных клубов. Но Никола последний, поскольку в основе рейтинга как раз заметность рывка, а хавбек сборной Хорватии давно крут и прибавляет планомерно. Влашич спасал ЦСКА , играет в основе сборной и делает ассисты в матчах с чемпионами Европы.

10. Джордан Ларссон («Спартак»/Швеция)

Второй пример, когда человек неплохо смотрелся в прошлом сезоне, но растет на глазах, становится умнее и хитрее. С эффективностью у форварда Ларссона проблемы – его папа был беспощаднее у чужих ворот. Но «Спартак» рад, что заполучил Джордана, в лучших матчах тащит, как молодой Промес в первых сезонах. Осталось только покорить сборную Швеции, где есть конкуренты – Берг, Классон, Кулушевски и Форсберг.

9. Матвей Сафонов («Краснодар»/Россия)

О нем давно говорят. Но именно сейчас Сафонова начали выделять скауты больших клубов, когда удачно провел поединок против «Ренна» в Лиге чемпионов. Позже были ошибки, но смотрят на реакцию на ляпы, а не единичные промахи. Из Матвея может вырасти невероятно сильный вратарь. Особенно с учетом, что он формата голкиперов, популярных на западе, и с техникой, как у словенцев или чехов. Таких уважают в топ-5.

8. Себастьян Шиманьски («Динамо»/Польша)

Шиманьски дебютировал за сборную Польши год назад. Прошлый сезон в «Динамо» провел с яркими отрезками, получал приз «Игрок месяца» от болельщиков. Так что Себастьян – фанат Гюндогана и «Барселоны», здесь на правах Влашича и Ларссона. Прогрессирует, но не настолько резко и непредсказуемо, как те, кто располагается чуть выше. Поляк имеет шансы стать крутым диспетчером с широкими функциями на поле, уже отчасти такой.

7. Роман Евгеньев («Динамо»/Россия)

Завершаем блок «я так и знал, что порадуют» королем перехватов в РПЛ . Евгеньев интересный и в том смысле, что пока склонен к странным разовым ошибкам, и в плане запаса прочности. У Евгеньева есть пас и лидерские качества. Роман после ухода Шунича вынужден брать на себя больше ответственности в защите, а у Шварца бывал капитаном при отсутствии Шунина. Завтра дерби, от Евгеньева тоже прямо зависит результат.

6. Даниил Фомин («Динамо»/Россия)

У Шварца интересные молодые ребята в составе. Фомина вызвали в сборную – заслуженно, хотя на нем та же печать единичных неудач, что на Евгеньеве – отдельные матчи в РПЛ играли странно, куда чаще Даниил радовал. Накануне дерби с «Динамо» смотрится не хуже известных Моро и Каборе. Причем и в отборе, и в переходе к атакам полезен – имеет 2 гола и 3 ассиста. «Краснодар» воспитал классного игрока, а «Уфа» подтянула к основе «Динамо».

5. Оливер Абильдгор («Рубин»/Дания)

Высоченный футболист дебютировал за сборную Дании. Если будет слушать Слуцкого – поедет на Евро, как Влашич и Шиманьски. Игроку «Рубина» всего 24 года, прекрасен на втором этаже – не удивительно, учитывая рост. Круто отбирает мяч, тонко читает чужую игру – только Евгеньев и Кайо в РПЛ лучше по перехватам. Оливер стал одним из ключевых игроков «Рубина». Пускай много внимания привлекают именно авторы голов, Слуцкий, у которого Вернблум был чемпионским фактором, ценит и разрушителей.

4. Константин Кучаев ( ЦСКА /Россия)

Наверное, в самом ЦСКА не ждали, что Кучаев вернется вот так ярко. Причем с голами, которыми не баловал до травмы и пока искал себе место в основе – сначала на левой бровке, а теперь ближе к атаке. Немного опасно для Константина, что любит играть отрезками, то есть может быть героем сезона, не более – как старший Бакаев год назад. Но если Ганчаренко и ЦСКА будут в порядке, то Кучаев еще не раз обрадует точным дальним ударом и умным пасом.

3. Максим Осипенко («Ростов»/Россия)

В прошлом году уроженец Омска играл за ФК «Факел», а сейчас может оказаться в расширенном списке сборной, которой нужны надежные защитники. Никто не спорит – у Максима простоватый стиль, зато прыгает выше всех. Осипенко выиграл 56 из 77 дуэлей на втором этаже, и хотя есть в РПЛ Соболев и Абильдгор побеждают наверху чаще, КПД у защитника «Ростова» выше. Еще и позицию хорошо выбирает. Осталось набраться опыта больших матчей.

2. Даниил Лесовой («Динамо»/Россия)

Уроженец Москвы жил в Праге, а потом переехал в Киев, где учился и рос. И играл в киевском «Динамо», что заметно – украинская школа подготовки ставит технику работы с мячом. Так что лидерство Лесового по обводкам в РПЛ среди всех россиян не удивляет, как и его последние пасы. Лесовой очень легко обходит соперников. Его рывок от ненужного «Зениту» до основы «Динамо» через Тулу заслуживает внимания. Всего 22 года, еще расти и расти.

1. Хвича Кварацхелия («Рубин»/Грузия)

Вряд ли Хвича усидчивый, чтобы похвастаться профессиональной дисциплиной Роналду. Но у него есть талант, рывок и техника, что позволяют смотреть на того же Роббена как ориентир, учиться быть настолько неудержимым на фланге. Грузинский талант, к сожалению, не поедет на Евро-2020 – без него в основе Грузия проиграла Северной Македонии в финале квалификации. Но если продолжит забивать за «Рубин», то казанцы получат минимум 15 млн евро, а Хвича уедет в топ-5. Всего девятнадцать лет, а такое творит с защитой соперников. Впечатляющий футболист, очень яркий и атакующий.