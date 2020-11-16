Топ-сборные мерятся креативщиками. Завораживающий рейтинг атакующих линий

1605527717

сегодня, 14:55

«Соккер.ру» представляет лучшие линии нападения среди национальных команд.

В современном футболе баланс между обороной и атакой составляет 6 к 4. Первоочередной задачей шести футболистов является разрушение, а четверо придумывают, как забить гол в ворота соперника. Понятно, что пропорцию нельзя применять в лоб к каждой команде, в зависимости от стиля игры баланс может смещаться в ту или иную сторону, но сейчас нам достаточно прийти к соглашению, что оптимальная численность атакующей группы — четыре человека. Именно такое количество креативных футболистов от каждой сборной будут участвовать в сравнении, которое начинается прямо сейчас.

10 место. Нидерланды: Донни ван де Бек, Мемфис Депай, Квинси Промес, Люк Де Йонг.

Про запас: Стевен Бергвейн, Райан Бабел, Стевен, Бергейс, Кельвин Стенгс.

Голландцы пропустили два крупных турнира подряд не только из-за ошибочных ставок на тренерском мостике, объективно в Нидерландах сейчас далеко не самое сильное футбольное поколение. Промесу, Де Йонгу и Депаю сложно удивить болельщиков сборной, которые помнят или знают из истории о Кройфе, Репе и Ренсенбринке, о Гуллите, Райкарде и ван Бастене, а еще недавно видели в деле Снейдера, Роббена и ван Перси.

9 место. Испания: Марко Асенсио, Ферран Торрес, Ансу Фати, Альваро Мората

Про запас: Дани Ольмо, Иско, Луис Альберто, Адама Траоре.

У испанцев сохраняется высокий средний уровень футболистов, запросто можно набрать еще парочку стоящих альтернативных четверок, однако настоящих суперзвезд нет. Есть надежда, что ими станут Ферран Торрес и Ансу Фати, но это может случиться завтра, не сегодня. А так хватает техничных парней с мозгами, но среди них не встретите Иньесту, Мората уже не достигнет уровня Давида Вильи и Фернандо Торреса на пике, Асенсио нестабилен и подвержен травмам.

8 место. Италия: Лоренцо Инсинье, Федерико Бернардески, Федерико Кьеза, Чиро Иммобиле.

Про запас: Лоренцо Пеллегрини, Никола Дзаньоло, Мойзе Кин, Андреа Белотти.

Итальянцы тоже могут с ностальгией вспоминать о временах, когда за сборную играли Баджо, Тотти, Дель Пьеро, Вьери, Индзаги — звезды первой величины. Впрочем, нынешняя команда тоже дает поводы для гордости: «Скуадра Адзурра» не проигрывает в 21 последнем матче, серия без поражений длится больше двух лет. Дело, конечно, не только в атаке, но достижение в любом случае впечатляющее. Опередить испанцев в рейтинге помог Чиро Иммобиле, которому «Золотая бутса» не жмет, но вообще итальянцы сильны в первую очередь командой.

7 место. Бразилия: Коутиньо, Неймар, Габриэль Жезус, Роберто Фирмино.

Про запас: Давид Нерес, Родриго, Винисиус, Ришарлисон.

В последние для Бразилии золотые времена погода в атаке делали Роналдо, Ривалдо, Кака и Роналдиньо — такая четверка и сейчас претендовала бы на первое место, но нынешний ударный квартет не настолько хорош. Да, есть громкие имена и футболисты топ-клубов, но в атаке у Бразилии нет самодостаточных футболистов, каждый от чего-то зависим, у каждого есть какие-то пороки. Поэтому у «кудесников» только седьмое место. Высоко, но не бразильцев.

6 место. Германия: Кай Хаверц, Серж Гнабри, Лерой Сане, Тимо Вернер.

Про запас: Юлиан Брандт, Марко Ройс, Томас Мюллер, Лука Вальдшмидт.

У Бундесманшафт впечатляющая ударная четверка: Хаверц, Гнабри, Сане и Вернер — это мозги и скорость в одном флаконе. Но все они слишком зависимы от текущей формы, остается открытым вопрос вожака. Думаю, им нужно еще пару-тройку лет, чтобы войти в максимальную силу. А еще смущает скудность резервов, особенно с учетом того, что Йоахим Лев не рассчитывает на опытных Ройса и Мюллера. «Дядька» помог бы сплотить этих молодых и талантливых парней.

5 место. Бельгия: Кевин Де Брюйне, Эден Азар, Дрис Мертенс, Ромелу Лукаку.

Про запас: Янник Феррейра-Карраско, Торган Азар, Жереми Доку, Миши Батшуайи.

Блестящий Де Брюйне и пуленепробиваемый Лукаку, а рядом с ними стареющий Мертенс и Эден Азар, который оставил лучшие версии себя в Лондоне. Впрочем, есть опция замены Эдена на Торгана, да и вообще глубина атаки не может не радовать поклонников «красных дьяволов». Мощная линия атаки у бельгийцев и по именам, и по перспективах, и по численности кандидатов.

4 место. Аргентина: Анхель Ди Мария, Лионель Месси, Пауло Дибала, Лаутаро Мартинес.

Про запас: Лукас Окампос, Анхель Корреа, Серхио Агуэро, Мауро Икарди.

А когда у Аргентины было иначе? Тут и обладатель шести «Золотых мячей», и ас точных передач из ПСЖ , и ловкие парни из составов итальянских грандов. О чем говорить, если Агуэро и Икарди в нашей версии не проходят в состав? Будь все в расцвете сил, поставили бы линию атаки «Альбиселесте» на первое место, но Ди Марии уже 32, а Месси — 33. Они потихоньку выходят из употребления. Споют ли свою лебединую песню на ЧМ -2022?

3 место. Португалия: Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Жоау Фелиш, Криштиану Роналду.

Про запас: Диого Жота, Тринкау, Рафаэль Леау, Андре Силва.

А вдруг чемпионом мира в конце карьеры станет Криштиану, а не Лионель? Это будет грандиозный сюжет! Португалия на крупных турнирах может рассчитывать разве что на статус теневого фаворита, но по именам команда Сантуша сейчас выглядит мощнее, чем на победном Евро-2016. Атака во главе с Роналду может многого добиться, помощники капитана неутомимые, голодные до побед и обладают разнообразными талантами.

2 место. Франция: Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Кингсли Коман, Антони Марсьяль.

Про запас: Усман Дембеле, Александр Ляказетт, Маркус Тюрам, Оливье Жиру.

В первой тройке все очень близко друг к другу, но Франция и Англия выигрывают у Португалии полкорпуса за счет глубины составов. Причем из «основы» только Мбаппе и Гризманн — чемпионы мира, а в спину им дышат не только обозначенные в запасе Дембеле, Тюрам и Ко, но также Бен-Йеддер, Дембеле, Нкунку, Товен, Плеа и многие другие.

1 место. Англия: Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Рахим Стерлинг, Харри Кейн.

Про запас: Деле Алли, Джеймс Мэддисон, Джек Грилиш, Доминик Калверт-Льюин.

У Гарета Саутгейта больше 40 кандидатов в сборную, можно собрать четыре команды. Не равнозначных, конечно, но вполне серьезных. Во Франции такая же история, так что соседи через пролив могли бы устроить турнир из восьми команд, и он бы получился весьма представительным, несмотря на участие футболистов всего из двух стран. У англичан шикарное поколение и суперзведная атака. Помимо упомянутых, нужно вспомнить Гринвуда, Маунта, Фодена, Абрахама, Варди. Достойны первого места, или у вас другой фаворит?