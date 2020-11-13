Облак, Холанд, Мхитарян и Джеко. Звёздная команда, которая не сыграет на Евро-2020

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сегодня, 13:05

«Соккер.ру» точно знает, кто не сыграет на предстоящем чемпионате Европы.

Вратарь

Ян Облак (Словения)

Для одного из сильнейших вратарей современности чемпионат Европы закончился еще год назад. Отборочную группу, в которой выступали словенцы, выиграла сборная Польши, второе место заняли австрийцы, а Словения набрала всего лишь 14 очков, как и Северная Македония. Второго шанса Ян Облак, Йосип Иличич, Миха Мевля и другие тоже не получили, ведь осенью 2018-го провалились в Лиге наций, оказавшись на последней строчке в своем квартете. Вратарю «Атлетико» в январе исполнится 28, и он пока не выступал на крупных турнирах.

Защитники

Мэтт Доэрти (Ирландия)

Насыщенный год для ирландского защитника: в конце августа Мэтт сменил «Вулверхэмптон» на «Тоттенхэм», оказался в большом клубе в 28 лет. Радостный момент. А вот непопадание на Евро-2020 стало разочарованием. Сборная Ирландии вела упорную борьбу со швейцарцами и датчанами в отборочной группе, но осталась на третьей строчке, а в полуфинале стыков уступила Словакии в серии пенальти. Не увидим подопечного Жозе Моуриньо на чемпионате Европы.

Стефан Савич (Черногория)

Зато Савич и Облак смогут вместе посмотреть Евро-2020 по телевизору, поддержать своих более удачливых одноклубников. Черногория провалила отбор, финишировала даже ниже Косово и Болгарии, не говоря об Англии и Чехии, а сильный защитник Савич может так и не сыграть за сборную на крупном турнире, ведь отбор на чемпионат мира более жесток, а к следующему Евро Стефану будет уже 33 года. Скорее всего, это и будет последний шанс.

Костас Манолас (Греция)

Костасу было 13 лет, когда сборная Греции одержала сенсационную победу на Евро-2004 под руководством Отто Рехагеля, с тех пор «эллины» даже с отбором на чемпионаты мира и Европы испытывают трудности. Евро-2020 — третий крупный турнир кряду, который пропустит сборная Греции и Манолас, который уже шесть лет играет в Серии A за «Рому» и «Наполи», а однажды чуть не перешел в «Зенит».

Эльсеид Хисай (Албания)

Манолас и Хисай образуют еще одну клубную связку неудачников отбора Евро, как и Облак с Савичем из «Атлетико». В прошедшее трансферное окно албанец был близок к уходу из «Наполи», причем мог оказаться не где-нибудь, а в «Спартаке», однако Дженнаро Гаттузо уперся и потребовал оставить Эльсеида в команде, переделав его из правого защитника в левого. На эту позицию также претендовали молодые и перспективные Константинос Цимикас и Джамал Льюис.

Полузащитники

Сергей Милинкович-Савич (Сербия)

Сербия по привычке упустила шанс сыграть на крупном турнире, на Евро эта команда в последний раз была 20 лет назад еще под флагом Югославии. Какие бы сильные футболисты ни были у сербов, команды у них нет годами. В отборе «Белые орлы» уступили Португалии и Украине, не воспользовались и вторым шансом через стыки. Полузащитник «Лацио» — звезда Серии A и европейского футбола, но чемпионат Старого Света пройдет без него.

Миралем Пьянич (Босния и Герцеговина)

Пьянич провел детство в Люксембурге и даже выступал за юношеские сборные этой страны, а на днях признался, что у него было приглашение играть за Францию на международном уровне, но Миралем выбрал историческую родину. Выбери Пьянич другой путь, сейчас мог быть чемпионом мира. В коварном 2020-м хавбек перешел из «Ювентуса» в «Барселону», куда попал не в лучшее время, и упустил последний шанс попасть на чемпионат Европы.

Мартин Эдегор (Норвегия)

Норвежец очень рано заявил о своем таланте, но достойно прошел испытание медными трубами и сумел стать действительно сильным футболистом: после серии аренд вернулся в мадридский «Реал», где Зидан на него рассчитывает в этом сезоне. Увы, на Евро-2020 очень любопытную по именам сборную Норвегии не увидим. Эдегор, Холанд, Серлот, Норманн, Берге и другие остаются дома.

Генрих Мхитарян (Армения)

Мхитарян — самый успешный после Шевченко и Каладзе футболист с просторов СНГ в топ-чемпионатах. Генрих ярко поиграл за дортмундскую «Боруссию», отметился в составах двух грандов АПЛ — «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала», а сейчас зажигает в Серии A, где выступает за «Рому». В недавнем матче с «Дженоа» оформил хет-трик. Жаль, что сборной Армении путь на крупные турниры заказан, к попаданию на Евро-2020 армяне не были даже близки.

Нападающие

Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)

У «Боснийского бриллианта» под 350 голов в профессиональной карьере, Эдин — рекордсмен своей сборной по количеству сыгранных матчей и забитых мячей. Ему даже удалось сыграть на чемпионате мира в Бразилии, а вот Евро остается недостижимой мечтой, причем Джеко, скорее всего, упустил свой последний шанс, ведь ему уже 34 года.

Эрлинг Холанд (Норвегия)

Неудержимый форвард и один из самых обсуждаемых футболистов дня сегодняшнего тоже будет смотреть чемпионат Европы по телевизору. С точки зрения потери класса досаднее всего, что Евро-2020 пропустят сборные Норвегии и Сербии, которые по иронии судьбы встретились в полуфинале стыков. Холанд мог бы стать звездой турнира, этот парень к 20 годам наколотил 100 голов в профессиональной карьере, а в сборной у него 6 голов в 7 матчах.

Альтернативный состав: Стракоша (Албания) — Джимсити (Албания), Миленкович (Сербия), Эванс (Северная Ирландия), Цимикас (Греция) — Берге (Норвегия), Сигурдссон (Исландия), Кампль (Словения) — Иличич (Словения), Тадич (Сербия), Йович (Сербия).