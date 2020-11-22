Истинный Мадридист! Как Зидан губит карьеру Мариано

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22 ноября 2020, 14:22

Мариано Диас известен своими бомбардирскими качествами. Он очень силен физически, достаточно быстр и круто играет головой. Но главный тренер «Реала», Зинедин Зидан продолжает игнорировать игрока. И несмотря на то, что французский специалист ясно дал игроку понять что не рассчитывает на него, доминиканец покинуть стан «сливочных» не собирается. Более того, форвард полностью отдает себя на тренировках и несмотря на крайне малую игровую практику, продолжает держать себя в форме.

Впервые Диас дебютировал за основу «Реала» в сезоне 2016/2017. В основном игрок выходил в Кубке Испании, где в 5 матчах отличился 4 голами. Игрок в том сезоне успел дебютировать как в Лиге Чемпионов, так и в Ла Лиге. Причем в первенстве Испании он даже успел отличиться. Зидан выделил ему даже время в «Эль-Классико». После этого сезона Мариано был продан в «Лион», где провел свой лучший сезон в карьере.

Теперь немного статистики:

Мариано забил 11 голов из своих 22 ударов в створ в составе «Реала».

В стартовом составе игрок выходил 7 раз и за этот период отличился 6 забитыми мячами.

Перед недавним матчем с «Вильярреалом», «бланкос» потерял Карима Бензема и Луку Йовича, поэтому Зидан вынужденно выпустил Мариано в старте. И за предоставленный шанс, доминиканец смог ухватиться. Уже на 2 минуте матча форвард ударом головой отправил мяч в сетку ворот Серхио Асенхо. Этот гол принес «Мадриду» 1 очко.



Как мы помним, это не единственный случай, когда Мариано доказывает что он способен конкурировать с Бензема за место в стартовом составе. Но Зидан продолжает настаивать на своем. На днях, «королевский» клуб сыграет матч в Лиге Чемпионов против «Интера». Выйдет ли Мариано в основе, который был одним из лучших против «Вильярреала» в команде, или же Зидан выпустит Бензема, который пропустил недавний матч из-за травмы?!