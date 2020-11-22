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Истинный Мадридист! Как Зидан губит карьеру Мариано

22 ноября 2020, 14:22

Мариано Диас известен своими бомбардирскими качествами. Он очень силен физически, достаточно быстр и круто играет головой. Но главный тренер «Реала», Зинедин Зидан продолжает игнорировать игрока. И несмотря на то, что французский специалист ясно дал игроку понять что не рассчитывает на него, доминиканец покинуть стан «сливочных» не собирается. Более того, форвард полностью отдает себя на тренировках и несмотря на крайне малую игровую практику, продолжает держать себя в форме.

Впервые Диас дебютировал за основу «Реала» в сезоне 2016/2017. В основном игрок выходил в Кубке Испании, где в 5 матчах отличился 4 голами. Игрок в том сезоне успел дебютировать как в Лиге Чемпионов, так и в Ла Лиге. Причем в первенстве Испании он даже успел отличиться. Зидан выделил ему даже время в «Эль-Классико». После этого сезона Мариано был продан в «Лион», где провел свой лучший сезон в карьере.

Теперь немного статистики:

Мариано забил 11 голов из своих 22 ударов в створ в составе «Реала».
В стартовом составе игрок выходил 7 раз и за этот период отличился 6 забитыми мячами.

Перед недавним матчем с «Вильярреалом», «бланкос» потерял Карима Бензема и Луку Йовича, поэтому Зидан вынужденно выпустил Мариано в старте. И за предоставленный шанс, доминиканец смог ухватиться. Уже на 2 минуте матча форвард ударом головой отправил мяч в сетку ворот Серхио Асенхо. Этот гол принес «Мадриду» 1 очко.

Как мы помним, это не единственный случай, когда Мариано доказывает что он способен конкурировать с Бензема за место в стартовом составе. Но Зидан продолжает настаивать на своем. На днях, «королевский» клуб сыграет матч в Лиге Чемпионов против «Интера». Выйдет ли Мариано в основе, который был одним из лучших против «Вильярреала» в команде, или же Зидан выпустит Бензема, который пропустил недавний матч из-за травмы?!

thetyoma17
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thetyoma17
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Источник: Soccer.Ru
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thetyoma17
thetyoma17 ответ League1 (раскрыть)
22 ноября в 23:06
В этом и проблема. Хотя главный виновник - это Перес)
League1
League1
22 ноября в 19:36
Бемнзему Зидан выпустит на поле. Зидан опекает земляка, поэтому у Мариано нет шансов против Бенземы.
thetyoma17
thetyoma17 ответ dimagas2 (раскрыть)
22 ноября в 16:04
Ну тут не согласен. Как форвард он в разы лучше Бензема. Француз превосходит его разве что в подыгрыше
dimagas2
dimagas2
22 ноября в 15:58
Он просто не ТОП-игрок.....ему в Валенсиси илив Роме бегать там будет своим.
thetyoma17
thetyoma17 ответ shlomo (раскрыть)
22 ноября в 14:46
Очень крутой игрок. При нормальном руководстве, Мариано был бы игроком основы.
shlomo
shlomo
22 ноября в 14:33
Спасибо за статью.....зря он вернулся обратно в Реал...нужно было бы оставаться В Лионе, тем более там все получалось...когда в 2017 году он дебютировал за «Лион» в матче против «Страсбура» (Лион выиграл со счётом 4-0) и в этой игре Диас отметился дублем в ворота соперников....следующий матч чемпионата Лион выиграл у Ренна со счетом 2-1, где он записал на свой счет ещё один гол....в 2013 года Мариано результативно дебютировал за сборную Доминиканы в товарищеском матче против сборной Гаити....а в 2017 году Диас объявил о желании выступать за сборную Испании....
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