Лизаразю-сёрфингист, приятный сюрприз для Алиссона и танец Ари с собакой. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
У голкипера «Ливерпуля» Алиссона в семье будет пополнение. Жена бразильца сообщила об этом очень трогательным способом.
Футболисты «Тоттенхэма» продолжают на тренировках осваивать другие виды спорта. Недавно они играли в баскетбол, а теперь зарубились в крикет. В этом секрет успеха Жозе Моуриньо?
Болельщики сборной Польши передали форварду Роберту Левандовски реплику «Золотого мяча» — награды, которую странным образом отменили в этом году из-за коронавируса.
Защитник «Реала» Марсело показал свою любимицу — собаку по кличке Налла, бразилец очень к ней привязан.
Не переоценивайте свои силы!
Только взгляните на этот пас от хавбека МЮ Бруну Фернандеша!
How has Bruno Fernandes even seen this pass 🤨 pic.twitter.com/5h0DpQVXMv— Goal (@goal) November 23, 2020
В МЛС тоже умеют красиво пасовать!
This assist though 😱😳pic.twitter.com/IA146aDeG5— Goal (@goal) November 22, 2020
В минувшие выходные к нам вернулись матчи национальных первенств. Было много всего интересного, но вы наверняка не видели этот гол, поскольку это произошло в английской Лиге 2.
What a hit! 🤯🚀 pic.twitter.com/qByW7A6gDa— Goal (@goal) November 22, 2020
У вас выпал снег? Свозите жену на Мальдивы! Именно так поступил бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев.
Мы в каждом выпуске радуем вас горячими фото жен или подруг футболистов, но извините, не удержались. Просто бывший наставник «Уфы» Вадим Евсеев решил тоже отдохнуть на Мальдивах. Популярное направление!
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев недавно приобрел себе автомобиль Audi A7. У официального дилера такая машина стоит примерно 5 млн рублей.
Легенда французского футбола Биксант Лизаразю осваивает серфинг.
На днях в США в матче первого раунда плей-офф MLS между «Орландо Сити» и «Нью-Йорк Сити» произошёл уникальный случай
Во время послематчевой серии пенальти судья удалил с поля вратаря хозяев Педро Гальесе. Вместо него место в воротах занял защитник Родриго Шлегель, а что было дальше, смотрите в видео.
Madness in MLS! 🤯🤯🤯— Goal (@goal) November 21, 2020
Goalkeeper sent off during the shootout. Outfielder goes in goal. Makes a crucial save 😎pic.twitter.com/p2L26i1oWC
Твиттер Лиги чемпионов вспомнил игру легенды «Барселоны» Андреса Иньесты против «Спартака». Красота!
Your favourite player wishes he was Andres Iniesta 👑pic.twitter.com/JeOqesEmS7— Goal (@goal) November 20, 2020
Форвард «Галатасарая» Радамель Фалькао уже нарядил ёлку, а вы?
А вот и девушка дня:
Аида, подруга защитника «Локомотива» Владислава Игнатьева.
Форвард «Зенита» Даниил Шамкин в этом сезоне сидит исключительно на скамейке запасных, но его это особо не расстраивает.
Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев женился. Поздравляем!
На этой позитивной ноте наш выпуск завершен! Радуйтесь жизни, берите пример с форварда «Краснодара» Ари!