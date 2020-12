Лизаразю-сёрфингист, приятный сюрприз для Алиссона и танец Ари с собакой. Лучшее из Сети

1606212000

24 ноября 2020, 13:00

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

У голкипера «Ливерпуля» Алиссона в семье будет пополнение. Жена бразильца сообщила об этом очень трогательным способом.

Футболисты «Тоттенхэма» продолжают на тренировках осваивать другие виды спорта. Недавно они играли в баскетбол, а теперь зарубились в крикет. В этом секрет успеха Жозе Моуриньо?

Болельщики сборной Польши передали форварду реплику «Золотого мяча» — награды, которую странным образом отменили в этом году из-за коронавируса.

Защитник «Реала» Марсело показал свою любимицу — собаку по кличке Налла, бразилец очень к ней привязан.

Не переоценивайте свои силы!

Только взгляните на этот пас от хавбека МЮ !

How has Bruno Fernandes even seen this pass 🤨 pic.twitter.com/5h0DpQVXMv — Goal (@goal) November 23, 2020

В МЛС тоже умеют красиво пасовать!

В минувшие выходные к нам вернулись матчи национальных первенств. Было много всего интересного, но вы наверняка не видели этот гол, поскольку это произошло в английской Лиге 2.

У вас выпал снег? Свозите жену на Мальдивы! Именно так поступил бывший голкипер «Зенита» .

Мы в каждом выпуске радуем вас горячими фото жен или подруг футболистов, но извините, не удержались. Просто бывший наставник «Уфы» решил тоже отдохнуть на Мальдивах. Популярное направление!

Защитник «Динамо» недавно приобрел себе автомобиль Audi A7. У официального дилера такая машина стоит примерно 5 млн рублей.

Легенда французского футбола осваивает серфинг.

На днях в США в матче первого раунда плей-офф MLS между «Орландо Сити» и «Нью-Йорк Сити» произошёл уникальный случай

Во время послематчевой серии пенальти судья удалил с поля вратаря хозяев . Вместо него место в воротах занял защитник , а что было дальше, смотрите в видео.

Madness in MLS ! 🤯🤯🤯



Goalkeeper sent off during the shootout. Outfielder goes in goal. Makes a crucial save 😎pic.twitter.com/p2L26i1oWC — Goal (@goal) November 21, 2020

Твиттер Лиги чемпионов вспомнил игру легенды «Барселоны» против «Спартака». Красота!

Your favourite player wishes he was Andres Iniesta 👑pic.twitter.com/JeOqesEmS7 — Goal (@goal) November 20, 2020

Форвард «Галатасарая» уже нарядил ёлку, а вы?

А вот и девушка дня:

Аида, подруга защитника «Локомотива» .

Форвард «Зенита» в этом сезоне сидит исключительно на скамейке запасных, но его это особо не расстраивает.

Полузащитник «Ахмата» женился. Поздравляем!

На этой позитивной ноте наш выпуск завершен! Радуйтесь жизни, берите пример с форварда «Краснодара» Ари!