Топ-7 выдающихся неудачников ЛЧ-2020/21. На Гризманна и Азара нельзя положиться в плей-офф

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24 ноября 2020, 19:40

«Соккер.ру» собрал мастеров, которые не умеют выигрывать знаменитый трофей.

(«Барселона»)

Француз перестал общаться с дядей, который был его агентом, после того, как тот не пришел на свадьбу Гризманна. На днях мужчина рассказал, что Месси устроил в «Барселоне» террор, и Антуан, который редко общается с прессой, побежал к легенде «Реала» Вальдано на интервью, где присягнул на верность Лионелю.

А раньше при поддержке компании Пике снял целый фильм, почему не перейдет в «Барселону». Суть понятная. Гризманн – ребенок. И дело не в возрасте, 16-летний немец Мукоко или 20-летний норвежец Холанд могут быть взрослее по подходу к футболу. Проблемы Антуана в «Барселоне» начинаются в его голове.

Следовательно, суперзвезда не является ключевым фактором по пути к победе в турнире, который так нужен «Барселоне» из-за футбольного, морального и финансового состояния. В каталонском клубе Антуан сыграл 11 матчей в ЛЧ , забил 2 мяча, не отдал ни одного ассиста. Аутсайдерам забьет, в плей-офф вряд ли выручит.

(«Реал»)

Азар не застал победу «Челси» в Лиге чемпионов – пришел позже. Дважды выиграл Лигу Европы, но те победы не сделали его стабильнее. Эден забивал и отдавал голевые передачи в футболке «Челси» в Лиге чемпионов, но ни разу не играл в финале и не был явным фаворитом.

А после перехода в «Реал» все еще хуже. Вроде бы и клуб – специалист по Лиге чемпионов, и Зидан – мастер. Азар сыграл 8 матчей без единого гола. Сейчас «Мадрид» в непростой группе, где «Шахтер» и «Боруссия» М оказались опаснее, чем Зинедину хотелось бы. Но Азар не новый Роналду.

Как и у Гризманна, есть обидные поражения в сборной, а в Мадриде не адаптировался. Завтра матч в Милане, но даже если Азар сыграет первый крутой матч в сезоне, затем будет плей-офф, где на бельгийца нельзя положиться. Без спасителей, вроде Роналду, «Реал» из победителя превращается в клуб, что вылетает от «Сити».

(«Манчестер Сити»)

«Горожане» — традиционный неудачник ЛЧ , в отличие от «Реала». Но благодаря кому? Если копать глубоко, начинать с поры, когда Гвардиолы еще не было, а миллиарды шейхов тратил Пеллегрини, то имена известны. Агуэро – лучший снайпер клуба в АПЛ , где успешен и не раз радовал прекрасной игрой, в том числе, волевыми действиями в решающий момент.

Но в Европе Агуэро примерно такой, как Луис Суарес в выездных поединках ЛЧ . Аргентинец не затащил «горожан» в финал ни разу, имея много моментов и не худший жребий. Но не пройти «Монако» или «Лион» для «Манчестер Сити» так же просто, как вылететь от знакомых «Ливерпуля» или «Тоттенхэма». Гвардиола понимает, что с таким форвардом «ушастый» вряд ли светит.

Агуэро стареет, появляется медлительность. А если добавить психологическую неуверенность – не тот, кто реализует решающий пенальти, то есть причина поискать форварда, готового победить в финале. Агуэро получит последнюю попытку в этом сезоне, но только если окончательно не проиграет Жезусу место в основе.

(«Манчестер Юнайтед»)

Чемпион мира, вице-чемпион Европы, выигрывал Лигу Европы. Первый игрок, за которого при переходе заплатили 100 млн евро. К мастерству Погба никогда не было вопросов. Есть постоянный запрос на тему профессионализма. Поль может бросить играть в свой футбол, и тогда бесполезен, хотя умеет все – и бороться, и создавать.

Когда рядом Канте, как в сборной, Погба еще более или менее. Но в МЮ сейчас нельзя создать треугольник с Полем, ван де Беком и Бруну Фернандешем как раз потому, что в трио никто не разрушает настолько хорошо, чтобы «автобус» не выехал на маршрут с разбитыми окнами, позволяющими забросать водителя Де Хеа голами. Погба не Рамос, чтобы тащить в ЛЧ .

(«Манчестер Сити»)

Бэйл и Модрич доросли до побед в ЛЧ , хотя их готовили в «Тоттенхэме», который на это не был способен. «Ливерпуль», за который раньше играл Стерлинг, вырос в команду для финалов и победы, а вот «Манчестер Сити» — аналог «шпор». Деньги есть, состав великолепный, а ведут себя в плей-офф Лиги чемпионов еще хуже, чем ПСЖ , ведь парижане хотя бы в финале сыграли, пускай и не уступили Нойеру.

И Стерлинг, который по цене сейчас второй-третий на планете, наравне со старшим на три года Неймаром, тоже виноват, что Гвардиола так и не сыграл в финале. Один из глубинных минусов мощного «Манчестер Сити» — словно специально собрали вратаря, защитников, хавбеков и форвардов, что подведут в плей-офф ЛЧ . Не все в составе такие, но многие. Взять хотя бы Стерлинга – будет круто играть до момента, когда надо включить внутреннего Серхио Рамоса.

( ПСЖ )

Мбаппе как-то сказал: «Сейчас нельзя выиграть „Золотой мяч“ без победы в ЛЧ ». И у француза не будет этой награды, как и у его друга Неймара, если Килиан не соберется и не выдаст невероятный сезон в еврокубках. Есть местечковый успех с «Монако» — команды-сенсации, ведь прошли «Манчестер Сити», были в шаге от финала.

Но это как «Лейпциг». Вышли в полуфинал – молодцы, а кубок ведь не взяли. Как и ПСЖ , который проиграл финал «Баварии». С парижанами скорее можно стать новыми «Атлетико» и «Ювентусом» с двумя проигранными финалами, нежели новым «Порту»? Мбаппе в решающих матчах ЛЧ , словно Месси в финалах сборной Аргентины — неубедительный.

(«Манчестер Сити»)

Начали с Гризманна, которому мешает природная зажатость – в мире видеоигр удобнее, чем в раздевалке с Месси, Пике и Бускетсом, среди живых людей. А заканчиваем человеком, чье отношение к окружающим порой отдает социопатией. Когда Де Брюйне говорит, что ему плевать, придет ли Месси в «Манчестер Сити», то это не копирование Ибрагимовича.

Златан 90% времени издевается в интервью и делает это сознательно, ведь порой сам смеется, выпадая из образа. А когда Де Брюйне выдает нечто в стиле «плевать, придет ли обладатель 6 „Золотых мячей“ в мою команду», или «нам не нужно общаться с Гвардиолой, чтобы вместе работать», то понятно – у Кевина с самомнением полный порядок. А вот больших побед в ЛЧ – дефицит.

Лига чемпионов опасна даже для суперзвезд

К разговору о неудачах российских клубов – в этом турнире страдают даже гранды, которые на зарплаты тратят в два-три раза больше, чем годовой бюджет «Зенит». В списке все по масштабам и футбольному статусу тянут или тянули на тройку «Золотого мяча». Но каждому нужен был грандиозный успех для такого подвига.

Левандовски без «ушастого» не собирал бы награды «Игрок года-2020». А вся великолепная семерка словно застряла у порога величия, хотя по трансферной стоимости ряд реальных или потенциальных рекордсменов. Если не считать возрастного Агуэро, никто не дешевле 100 млн евро, а Мбаппе – первый по рыночной стоимости на планете.