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Запредельная концентрация. «Локо» зацепился в Мадриде за надежду на плей-офф

26 ноября 2020, 02:20
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Гильерме
Гильерме
Вратарь
Зе Луиш
Зе Луиш
Нападающий
Чорлука Ведран
Чорлука Ведран
Защитник
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«Локомотив» терпел-терпел и добился ничьей с «Атлетико». «Соккер.ру» — о том, как «железнодорожники» выжали максимум из своих возможностей.

В любой еврокубковой кампании среди российских команд есть те, которые непременно разочаруют, а есть те, кто неожиданно удивит. И если с первой задачей все справляются более чем удачно, то с позитивным удивлением спешит только «Локомотив». Снова «железнодорожники» добились результата, которого от них никто не ждал. И если ничью с «Атлетико» в Москве все восприняли как большую удачу, пусть и добытую потом и кровью, то в очки в Мадриде веры было мало. Но и тут скептики ошиблись.

Тревожный старт

Хотя поначалу всё складывалось более чем тревожно. Первые минуты были критическими для всего матча. «Локомотив» порой под натиском противника так глубоко вжимался, что всем составом оказывался у своих ворот и только создавал лишнюю панику, создавая дополнительные проблемы Гильерме. По нему были отдельные опасения после провала в сборной в игре с Сербией. Но уже первые спасения показали, что с вратарем всё в порядке. Подтвердил это после игры и Марко Николич:

Гильерме — наш основной вратарь. Перед игрой я с ним немного поговорил. Он опытный игрок, давно в «Локомотиве». Я сказал, что он должен показать всё лучшее, что он наш основной вратарь, что я в него верю.

Этот разговор или собственные размышления привели Гильерме к такому состоянию, но он отработал безупречно. Можно вспомнить момент, когда он во втором тайме неосмотрительно вышел из ворот и подарил мяч противнику, но тогда подстраховал Мурило. Впрочем, у Облака при гораздо меньшей нагрузке тоже была похожая ошибка, когда на последних минутах он пошел на Крыховяка и не успел, оставив ворота пустыми. А уж в деле спасений в этой игре Гильерме блистал. Особенно на старте. Всего на его счету восемь сэйвов.

Тормозящий «Атлетико» и бегущий «Локомотив»

Затем «Атлетико» немного успокоился, видимо, посчитав, что при таком преимуществе рано или поздно поймает ошибку соперника и забьет. Это дело времени. Тут-то и случилась ключевая ошибка мадридцев – не добили, когда их преимущество было особенно сильно.

Никуда не девалось оно и в тайме втором, но «Локомотив» каким-то чудом умудрился сохранить силы и концентрацию. Боролись до последнего и цеплялись абсолютно за всё. И вот именно это выгодно отличает «Локомотив» от тех российских клубов, кто надежд не оправдал. Почему-то нас не удивляет, когда ЦСКА, «Зенит» или «Краснодар» выдыхаются после 60-й минуты. Мы говорим: «Ну, устали, предсказуемо».

В то же время «Локомотив» бежит и на 90-й минуте тяжелейшего матча, а его защитники и опорники не допускают нелепой потери концентрации. Значит, дело не только в объективных обстоятельствах, но и в самом подходе к работе, когда каждый знает свою задачу и выполняет ее с максимальной отдачей. Это позволяет «Локомотиву» с полутора моментами за игру сожалеть о том, что не победили «Атлетико», который в первые 20 минут просто расстреливал в упор. Детальнее о структуре игры скажут цифры.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 20 (6) – 4 (1)

Тут тотальное превосходство «Атлетико», что и не удивляет, чего и следовало ожидать. Разве что можно было рассчитывать на чуть большее число блокированных ударов (игроки «Локомотива» заблокировали семь попыток), а также на чуть большую активность впереди. В первом тайме «Локомотив», например, вообще не пробил ни разу в сторону чужих ворот. А первая попытка в створ случилась уже после выхода Рыбчинского, который издали на 79-й минуте ударил точно в руки Облаку. Этот удар и стал единственным точным.

Конечно, на победу при такой статистике рассчитывать было бы сложно. Хотя можно вспомнить момент в самой концовке, когда Облак ошибся, встречая Крыховяка, который успел отдать пас на пустые ворота Зе Луишу, но не слишком удобно для того – Коке его накрыл. А вот удары «Атлетико» оказывались куда более опасными, в том числе и неточные. Чего стоит попытка Хименеса головой рядом со штангой во втором тайме. Кстати, самым бьющим в итоге стал Карраско, который предпринял семь попыток – это именно он чаще других обстреливал Гильерме в первом тайме. На втором месте по попыткам Коке с тремя ударами.

Владение мячом (точность передач): 59% (82%) — 41% (75%)

Кстати, можно было ожидать даже большего превосходства «Атлетико». Визуально так казалось. Но цифры не такие уж разгромные. И в первую очередь это из-за того, что мадридцы отказались от идеи высокого прессинга. Возможно, это их главная ошибка. Особенно в первом тайме, когда «Локомотив» явно «плыл» временами и оказывался чуть ли не в своей вратарской всем составом. В это время «Атлетико» и должен был дожимать, но мадридцы, когда гости перехватывали мяч, откатывались на свою половину поля и просто встречали их.

Да, это всё равно не позволяло «Локомотиву» ничего создать. Но «железнодорожники» тем самым брали важную передышку, паузу, перекатывая мяч хотя бы немного на своей половине поля. Мог «Атлетико» в тот момент дожать, додушить соперника, но не стал этого делать, не был на это запрограммирован. Поэтому и статистика не столь удушающая, хотя всё равно она демонстрирует, что «Локомотив» в основном сидел в обороне и выходил вперед за счет не слишком точных передач. Всего же гости сделали точно 267 пасов, а «Атлетико» — 535. При этом хозяева больше набегали: 110,3 км против 106 км.

Обводки (фолы): 15 (19) – 10 (8)

Очень интересна статистика по нарушениям правил. Их у «Атлетико» оказалось в два раза больше, чем у «Локомотива». При этом ни один из футболистов не получил желтой карточки, хотя порой казалось, что это неизбежно. Сказывался тот факт, что мадридцы были больше раздражены тем, что у них не получается пробить оборону соперника, поэтому любой ответный выпад «Локомотива» пресекался нервозно жестко, часто ценой фола.

Особенно это было заметно в самом конце, когда можно было ждать подобия навала от «Атлетико», а мадридцы нарушали правила. В этом заслуга «железнодорожников», которые это прочувствовали и тащили мяч до последнего, тот же Зе Луиш, например. Но в этом и недоработка мадридцев с точки зрения оценки противника. При этом к обводкам примерно в равной степени прибегали и те, и другие, чтобы разнообразить и растащить игру впереди. У «Атлетико» чаще других этим занимались Коке, Карраско и Корреа, а у «Локомотива» — Камано и Зе Луиш.

Можно обратить внимание в этой же части статистики на более глубинные цифры. Например, по подборам «Атлетико» оказался впереди: 48 против 35, но у «Локомотива» тоже хороший показатель. Еще лучше он по чистым отборам в борьбе: 10-1 в пользу гостей. Перехватов же у «Локомотива» гораздо больше: 34 против шести. И все эти оборонительные позитивные для гостей цифры можно в основном вменять в заслугу Чорлуке и Мурило, которые блестяще выполнили свои прямые обязанности.

Что дальше?

Теперь у «Локомотива» есть шанс продолжить борьбу в Лиге чемпионов в плей-офф. У «Краснодара» и «Зенита» таких шансов нет, а вот «железнодорожники» сохранили, хотя в них в этом плане верили, наверное, меньше, чем в остальных. Поскольку «Зальцбург» проиграл «Баварии», у мюнхенцев стало 12 очков, а у австрийцев осталось одно. У «Локомотива» три балла, а у «Атлетико» — пять. В следующем матче «железнодорожники» дома сыграют с «Зальцбургом», и если победят, а мадридцы проиграют «Баварии», то команда Николича поднимется на второе место. А там уже и игра с немотивированными баварцами в конце. В общем, хотя бы математические шансы есть, и это здорово.

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Все комментарии
Lu4nik
Lu4nik ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
26 ноября в 19:54
слушай, вот чесслово, я совсем о другом результате для Локо мечтаю, веришь?
Roger Young
Roger Young
26 ноября в 12:37, ред.
Не стоит преувеличивать значение ничьи.

Кое-как отбились - это еще не повод открывать шампанское. В атаке по-прежнему тихий ужас и никакой поставленной игры. Чему радоваться, если результат не приводит к прогрессу.
viv
viv
26 ноября в 12:19
Учитесь питерские у московской команды, как хотя бы с помощью ничьих набирать очки в еврокубках.
Bolshoy
Bolshoy ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
26 ноября в 11:11
"Не стоит бежать впереди паровоза"... еще две игры...Можно остаться и без Лиги Европы... Тьфу-тьфу!!! ))) Желаю только победы " Локо" !
yasukuni
yasukuni ответ амурец (раскрыть)
26 ноября в 11:08
Счет 1:0 в пользу судьи.
valt134
valt134 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
26 ноября в 10:54
Раз в сто лет и Палка стреляет... Локо-типичный «середняк». По ходу, в этом розыгрыше ЛЧ с колдуном подружились.
valt134
valt134
26 ноября в 10:46
Выстояли. Молодцы. Угнетает тот факт, что мы привычно стали радоваться ничьим в Еврокубках.
амурец
амурец ответ suiw (раскрыть)
26 ноября в 10:38
а счёт 0:0
Sunchees
Sunchees
26 ноября в 10:31
Радоваться нужно не тому, что еле-еле отстояли ничью, а тому, что старались, бились, пусть и ошибаясь. Вот за это "Локомотиву" спасибо. Хотя и не может команда играть так же интенсивно, как европейские команды. Очень заметна разница в общекомандном движении.
tigrok
tigrok
26 ноября в 10:08
Большой привет Черданцеву, который 80 минут чистого игрового времени трындел о тяжелейших перелётах Зенита. У Локо по всей видимости какие-то другие самолёты.
Также, большой привет Гене Орлову, который год назад радовался, что у нас работают только российские тренеры, за исключением Спартака. Наши тренеры самые лучшие тренеры в мире.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ yasukuni (раскрыть)
26 ноября в 10:05
Отвечу как эксперт эксперту, Спартак разрывал испанчкого гранда в ЛЧ в обоих мптчах по игре а в одном и по счету. И это ту сильную Севилью, которая выдала сильнейший сезон в ЛЧ за многие годы.
Это не брюгге и не лацио
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ ЮГ РОССИИ (комментарий удален) (раскрыть)
26 ноября в 09:19, ред.
В лигу Европы пытались выйти, да опозорились))
И не нужно рассказывать, что специально слили ЛЕ
yasukuni
yasukuni ответ 25процентный клоун (раскрыть)
26 ноября в 08:35, ред.
То есть "мы гордимся отважным поражением от Баварии, а ничья с Атлетико уже как бэээ ваастче победа"?! Показатель уровня команды и всего российского ногомяча.

Только вот интересно: 19 матчей без побед сегодня превратятся в 20, или кони таки на что-то сподобятся? Пардон, поправка: 21 матч сейчас и 22 в перспективе. Матчи Динамо и Ростова решили объявить несуществующими, чтобы не выглядеть совсем позорно. И кто-то еще говорит, что Министерство правды Оруэлла это фантастика и злобная клевета... Ню-ню.
suiw
suiw
26 ноября в 08:01
Всегда удивляют посты о том, что кто-то позорит страну в ЕК. Щяс, негры с азиатами, поляки с хохлами и шведами за Россию будут биться
suiw
suiw ответ rubin kazzzan (раскрыть)
26 ноября в 07:58, ред.
Вы пишите: Смогли!!!!! Ничья - больше чем победа!!!!!


Ага! Я штрафной опаснее пенальти
suiw
suiw
26 ноября в 07:56
Такой анализ не поленился автор сделать обыкновенной непрухи у матрасов. А Гильерме косячил всю игру, ошибаясь на выходах и отбивая перед собой мяч после несильных ударов
25процентный клоун
25процентный клоун
26 ноября в 07:32
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    26 ноября в 07:13
    А по факту, на данный момент, у Локо разница мячей лучше, чем у Атлетико и Зальцбурга
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ Hesus_4erez_us (комментарий удален) (раскрыть)
    26 ноября в 07:11
    Мечта Спартчей поражение Локо больше чем 0:7 и что бы группу закончили с ноль очков и разница крупнее 1:18.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    26 ноября в 07:10
    Молодчаги паровозы! В этой группе ничья как победа.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ Lu4nik (раскрыть)
    26 ноября в 07:06
    Кстати о некоторых "болелах" Спартака на соккере. Они в открытую желали Локо в матчах с Атлетико и Баварией не просто поражений, а так, что бы их антирекорд Спартака 0:7 был перекрыт, ибо не хочется быть первым в таком деле.
    Так, что я не считаю это просто "ля-ля" это факт.
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    26 ноября в 07:01
    У Ростова и Краснодара была куча болел, которые орали: Пустите нас в ЛЧ, мы покажем класс. Хватит позорить Россию.
    Итог: Маккаби и великое выступление Краснодара
    Lu4nik
    Lu4nik ответ Hesus_4erez_us (комментарий удален) (раскрыть)
    26 ноября в 07:00
    вот не надо ля-ля про болел Спартака
    Lu4nik
    Lu4nik ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    26 ноября в 07:00
    да впереди вас попробуй побегай, блин))
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    26 ноября в 06:26, ред.
    Где те "болелы" Краснодара и в особенности Зенита, которые записали Локо в аутсайдеры и в будущий позор России в ЛЧ?
    Итоги перед последними турами:
    Краснодар борьба за ЛЕ
    Зенит призрачные шансы на попадание в ЛЕ
    Локо борьба за плей-офф ЛЧ. Хотя шансов мало, но они есть.
    Я не злорадствую над Зенитом и Краснодаром, просто вспомнились их высказывания после жеребьёвки и "похороны" Локо и своё "величие".
    Не стоит бежать впереди паровоза, будьте осторожны в высказываниях-прогнозах.
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    26 ноября в 06:23
    Смогли!!!!! Ничья - больше чем победа!!!!!
    амурец
    амурец
    26 ноября в 02:27
    Локо сыграли здорово и Гиля молодец
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