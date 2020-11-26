Запредельная концентрация. «Локо» зацепился в Мадриде за надежду на плей-офф

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26 ноября 2020, 02:20

«Локомотив» терпел-терпел и добился ничьей с «Атлетико». «Соккер.ру» — о том, как «железнодорожники» выжали максимум из своих возможностей.

В любой еврокубковой кампании среди российских команд есть те, которые непременно разочаруют, а есть те, кто неожиданно удивит. И если с первой задачей все справляются более чем удачно, то с позитивным удивлением спешит только «Локомотив». Снова «железнодорожники» добились результата, которого от них никто не ждал. И если ничью с «Атлетико» в Москве все восприняли как большую удачу, пусть и добытую потом и кровью, то в очки в Мадриде веры было мало. Но и тут скептики ошиблись.

Тревожный старт

Хотя поначалу всё складывалось более чем тревожно. Первые минуты были критическими для всего матча. «Локомотив» порой под натиском противника так глубоко вжимался, что всем составом оказывался у своих ворот и только создавал лишнюю панику, создавая дополнительные проблемы Гильерме. По нему были отдельные опасения после провала в сборной в игре с Сербией. Но уже первые спасения показали, что с вратарем всё в порядке. Подтвердил это после игры и Марко Николич:

Гильерме — наш основной вратарь. Перед игрой я с ним немного поговорил. Он опытный игрок, давно в «Локомотиве». Я сказал, что он должен показать всё лучшее, что он наш основной вратарь, что я в него верю.

Этот разговор или собственные размышления привели Гильерме к такому состоянию, но он отработал безупречно. Можно вспомнить момент, когда он во втором тайме неосмотрительно вышел из ворот и подарил мяч противнику, но тогда подстраховал Мурило. Впрочем, у Облака при гораздо меньшей нагрузке тоже была похожая ошибка, когда на последних минутах он пошел на Крыховяка и не успел, оставив ворота пустыми. А уж в деле спасений в этой игре Гильерме блистал. Особенно на старте. Всего на его счету восемь сэйвов.

Тормозящий «Атлетико» и бегущий «Локомотив»

Затем «Атлетико» немного успокоился, видимо, посчитав, что при таком преимуществе рано или поздно поймает ошибку соперника и забьет. Это дело времени. Тут-то и случилась ключевая ошибка мадридцев – не добили, когда их преимущество было особенно сильно.

Никуда не девалось оно и в тайме втором, но «Локомотив» каким-то чудом умудрился сохранить силы и концентрацию. Боролись до последнего и цеплялись абсолютно за всё. И вот именно это выгодно отличает «Локомотив» от тех российских клубов, кто надежд не оправдал. Почему-то нас не удивляет, когда ЦСКА , «Зенит» или «Краснодар» выдыхаются после 60-й минуты. Мы говорим: «Ну, устали, предсказуемо».

В то же время «Локомотив» бежит и на 90-й минуте тяжелейшего матча, а его защитники и опорники не допускают нелепой потери концентрации. Значит, дело не только в объективных обстоятельствах, но и в самом подходе к работе, когда каждый знает свою задачу и выполняет ее с максимальной отдачей. Это позволяет «Локомотиву» с полутора моментами за игру сожалеть о том, что не победили «Атлетико», который в первые 20 минут просто расстреливал в упор. Детальнее о структуре игры скажут цифры.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 20 (6) – 4 (1)

Тут тотальное превосходство «Атлетико», что и не удивляет, чего и следовало ожидать. Разве что можно было рассчитывать на чуть большее число блокированных ударов (игроки «Локомотива» заблокировали семь попыток), а также на чуть большую активность впереди. В первом тайме «Локомотив», например, вообще не пробил ни разу в сторону чужих ворот. А первая попытка в створ случилась уже после выхода Рыбчинского, который издали на 79-й минуте ударил точно в руки Облаку. Этот удар и стал единственным точным.

Конечно, на победу при такой статистике рассчитывать было бы сложно. Хотя можно вспомнить момент в самой концовке, когда Облак ошибся, встречая Крыховяка, который успел отдать пас на пустые ворота Зе Луишу, но не слишком удобно для того – Коке его накрыл. А вот удары «Атлетико» оказывались куда более опасными, в том числе и неточные. Чего стоит попытка Хименеса головой рядом со штангой во втором тайме. Кстати, самым бьющим в итоге стал Карраско, который предпринял семь попыток – это именно он чаще других обстреливал Гильерме в первом тайме. На втором месте по попыткам Коке с тремя ударами.

Владение мячом (точность передач): 59% (82%) — 41% (75%)

Кстати, можно было ожидать даже большего превосходства «Атлетико». Визуально так казалось. Но цифры не такие уж разгромные. И в первую очередь это из-за того, что мадридцы отказались от идеи высокого прессинга. Возможно, это их главная ошибка. Особенно в первом тайме, когда «Локомотив» явно «плыл» временами и оказывался чуть ли не в своей вратарской всем составом. В это время «Атлетико» и должен был дожимать, но мадридцы, когда гости перехватывали мяч, откатывались на свою половину поля и просто встречали их.

Да, это всё равно не позволяло «Локомотиву» ничего создать. Но «железнодорожники» тем самым брали важную передышку, паузу, перекатывая мяч хотя бы немного на своей половине поля. Мог «Атлетико» в тот момент дожать, додушить соперника, но не стал этого делать, не был на это запрограммирован. Поэтому и статистика не столь удушающая, хотя всё равно она демонстрирует, что «Локомотив» в основном сидел в обороне и выходил вперед за счет не слишком точных передач. Всего же гости сделали точно 267 пасов, а «Атлетико» — 535. При этом хозяева больше набегали: 110,3 км против 106 км.

Обводки (фолы): 15 (19) – 10 (8)

Очень интересна статистика по нарушениям правил. Их у «Атлетико» оказалось в два раза больше, чем у «Локомотива». При этом ни один из футболистов не получил желтой карточки, хотя порой казалось, что это неизбежно. Сказывался тот факт, что мадридцы были больше раздражены тем, что у них не получается пробить оборону соперника, поэтому любой ответный выпад «Локомотива» пресекался нервозно жестко, часто ценой фола.

Особенно это было заметно в самом конце, когда можно было ждать подобия навала от «Атлетико», а мадридцы нарушали правила. В этом заслуга «железнодорожников», которые это прочувствовали и тащили мяч до последнего, тот же Зе Луиш, например. Но в этом и недоработка мадридцев с точки зрения оценки противника. При этом к обводкам примерно в равной степени прибегали и те, и другие, чтобы разнообразить и растащить игру впереди. У «Атлетико» чаще других этим занимались Коке, Карраско и Корреа, а у «Локомотива» — Камано и Зе Луиш.

Можно обратить внимание в этой же части статистики на более глубинные цифры. Например, по подборам «Атлетико» оказался впереди: 48 против 35, но у «Локомотива» тоже хороший показатель. Еще лучше он по чистым отборам в борьбе: 10-1 в пользу гостей. Перехватов же у «Локомотива» гораздо больше: 34 против шести. И все эти оборонительные позитивные для гостей цифры можно в основном вменять в заслугу Чорлуке и Мурило, которые блестяще выполнили свои прямые обязанности.

Что дальше?

Теперь у «Локомотива» есть шанс продолжить борьбу в Лиге чемпионов в плей-офф. У «Краснодара» и «Зенита» таких шансов нет, а вот «железнодорожники» сохранили, хотя в них в этом плане верили, наверное, меньше, чем в остальных. Поскольку «Зальцбург» проиграл «Баварии», у мюнхенцев стало 12 очков, а у австрийцев осталось одно. У «Локомотива» три балла, а у «Атлетико» — пять. В следующем матче «железнодорожники» дома сыграют с «Зальцбургом», и если победят, а мадридцы проиграют «Баварии», то команда Николича поднимется на второе место. А там уже и игра с немотивированными баварцами в конце. В общем, хотя бы математические шансы есть, и это здорово.