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«Это беспредел». «Локомотив» не может получить багаж в аэропорту Мадрида

сегодня, 00:23
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 23:00 Не начался

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо сообщил, что команда испытывает проблемы с получением багажа в аэропорту Мадрида накануне матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

Испания оказалась не очень гостеприимной. Уже на протяжении полутора часов мы находимся в аэропорту, они считают, что у нас в багаже что-то очень опасное для испанской стороны. Это беспредел. Хорошо, что хотя бы команда успела выйти, потому что мы с багажом здесь 1,5 часа уже стоим.
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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:37
Это психологическая атака на Локомотив.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 02:31
Бывают и в Европе косяки
амурец
амурец ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 02:05
нет не предстоит, Спартак в ЕК не играет
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:44
Багаж Семина закончился.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:09
Локомотив настолько грозен, что испанцы боятся проиграть.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 01:02
Терпите, нам же тоже терпеть полтора часа очередного позора предстоит
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 00:59
Только у Российских команд всегда проблемы)) пускай поплакуются глядишь все пройдет))
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:56
царь батька приехал, не привык что чемодан его проверять могут)))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 00:36
Лол, я прошлой весной прилетел на Корфу, так там сломался механизм для подачи чемоданов, а все греки как один пошли кофе пить.

Один из них все-таки подошел, покопался, запустил, систему снова заело, он плюнул и пошел тоже пить кофе.

И только когда все пассажиры самолета полчаса осаждали их курилку, они соизволили пойти, копаться еще полчаса и запустить-таки систему. Мы тоже полтора часа ждали в итоге.

Так что нечего нервничать, везде косяки бывают))
Cat01
Cat01
сегодня в 00:33
Вот так тёплый приём!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:25
Начались евро козни
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