«Это беспредел». «Локомотив» не может получить багаж в аэропорту Мадрида

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо сообщил, что команда испытывает проблемы с получением багажа в аэропорту Мадрида накануне матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
Испания оказалась не очень гостеприимной. Уже на протяжении полутора часов мы находимся в аэропорту, они считают, что у нас в багаже что-то очень опасное для испанской стороны. Это беспредел. Хорошо, что хотя бы команда успела выйти, потому что мы с багажом здесь 1,5 часа уже стоим.
Один из них все-таки подошел, покопался, запустил, систему снова заело, он плюнул и пошел тоже пить кофе.
И только когда все пассажиры самолета полчаса осаждали их курилку, они соизволили пойти, копаться еще полчаса и запустить-таки систему. Мы тоже полтора часа ждали в итоге.
Так что нечего нервничать, везде косяки бывают))
Один из них все-таки подошел, покопался, запустил, систему снова заело, он плюнул и пошел тоже пить кофе.
И только когда все пассажиры самолета полчаса осаждали их курилку, они соизволили пойти, копаться еще полчаса и запустить-таки систему. Мы тоже полтора часа ждали в итоге.
Так что нечего нервничать, везде косяки бывают))