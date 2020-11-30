«Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ»: прогноз и ставки БК Pinnacle

«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» сыграют 2 декабря в Англии. Мы приготовили прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 5-го тура группового раунда Лиги Чемпионов.
«Манчестер Юнайтед»
Английская команда набрала девять очков и занимает первую позицию в группе Н. Подопечные Сульшера показали такие результаты: «Башакшехир» (1:2 и 4:1), «Лейпциг» (5:0), «ПСЖ» (2:1).
Накануне предстоящего поединка «МЮ» отметился эффектной победой в АПЛ, обыграв в гостях «Саутгемптон» (3:2). Дома «Красные дьяволы» проиграли только один из пяти последних поединков.
«ПСЖ»
Коллектив из Парижа с шестью очками занимает второе место в квартете. Команда Томаса Тухеля потерпела два поражения – «МЮ» (1:2) и «Лейпциг» (1:2), а также отметилась двумя викториями – «Лейпциг» (1:0) и «Башкшехир» (2:0).
В последнем матче Лиги 1 «ПСЖ» не смог обыграть дома «Бордо» (2:2). Из пяти последних матчей во всех турнирах команда выиграла только дважды.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Юнайтед» — 2.860
- Ничья – 3.530
- Победит «ПСЖ» — 2.500
Статистика
- В 5 прошлых матчах «МЮ» в Лиге Чемпионов сыграла ставка на ТБ(2,5)
- В двух предыдущих очных встречах команд забивалось минимум три гола
- «ПСЖ» проиграл два последних гостевых матча
- «Манчестер Юнайтед» выиграл два предыдущих домашних поединка
Прогноз
В данном противостоянии лучше рассмотреть вариант со ставкой на ТБ(2,5) с коэффициентом 1.741 по линии букмекерской конторы Pinnacle. Обе команды результативно играют в атаке, но и в обороне действуют ненадежно.