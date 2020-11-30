«Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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30 ноября 2020, 09:31

«Манчестер Юнайтед» и « ПСЖ » сыграют 2 декабря в Англии. Мы приготовили прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 5-го тура группового раунда Лиги Чемпионов.

«Манчестер Юнайтед»

Английская команда набрала девять очков и занимает первую позицию в группе Н. Подопечные Сульшера показали такие результаты: «Башакшехир» (1:2 и 4:1), «Лейпциг» (5:0), « ПСЖ » (2:1).

Накануне предстоящего поединка « МЮ » отметился эффектной победой в АПЛ , обыграв в гостях «Саутгемптон» (3:2). Дома «Красные дьяволы» проиграли только один из пяти последних поединков.

« ПСЖ »

Коллектив из Парижа с шестью очками занимает второе место в квартете. Команда Томаса Тухеля потерпела два поражения – « МЮ » (1:2) и «Лейпциг» (1:2), а также отметилась двумя викториями – «Лейпциг» (1:0) и «Башкшехир» (2:0).

В последнем матче Лиги 1 « ПСЖ » не смог обыграть дома «Бордо» (2:2). Из пяти последних матчей во всех турнирах команда выиграла только дважды.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» — 2.860

Ничья – 3.530

Победит « ПСЖ » — 2.500

Статистика

В 5 прошлых матчах « МЮ » в Лиге Чемпионов сыграла ставка на ТБ (2,5)

» в Лиге Чемпионов сыграла ставка на (2,5) В двух предыдущих очных встречах команд забивалось минимум три гола

« ПСЖ » проиграл два последних гостевых матча

» проиграл два последних гостевых матча «Манчестер Юнайтед» выиграл два предыдущих домашних поединка

Прогноз