Дзюба обошел Неймара и Ибрагимовича. Лучшие снайперы 2020 года

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03 января 2021, 17:33

Делаем выводы на основе европейского рейтинга.

Подсчитали голы за прошлый календарный год среди всех футболистов, что играли в десяти самых рейтинговых лигах Европы. И этот список помогает понять, кто был настоящим королем атаки, кого недооцениют и какие футболисты перешли в разряд «суперзвезд»?

Левандовски заслужил все призы

Машина, в XXI веке только четыре футболиста завершали календарный год со средней результативностью от 1 гола за матч и выше в клубах и сборной. Четырежды это был Роналду – в 2011-м, 2013-м, 2014-м и 2015-м. Один раз поставил рекорд Месси – в 2012-м. В 2017-м отметился Кейн, а в 2020-м пришла очередь Левандовски. Роберт выдал лучший год в карьере, поэтому с 47 голами в 44 матчах полностью заслужил и лидерство в рейтинге, и все индивидуальные призы, которые получил. Поляк и год назад был лучшим, стабилен.

Дзюба круче, чем думают в России

Артем по голам за прошлый год выше Бензема, Вернера, Неймара и Ибрагимовича. И еще десятков прекрасных футболистов с именем, вроде Рэшфорда, Варди, Обамеянга, Иличича или Мюллера. В топ-20 лучших не найдете игроков из чемпионатов Бельгии или Нидерландов, хотя там есть где развернуться атакующим игрокам.

Отчасти на них повлияло решение прервать чемпионаты, но ведь первые сыграли 29 туров, вторые – 25-26. Так что перевес Дзюбы – 23 гола в 39 играх, получился не за счет количества матчей. Артем мог собрать даже больше мячей, если бы в «Зените» не было акцента на завершение атак через Азмуна. Но Дзюба в рейтинге выделяется, ведь это пример форварда, на которого вся команда не играет. Очень высоко, на 14-м месте:

Эрлинг Холанд заиграл, как супервезда

Только 2021-й покажет, является ли юный норвежец стабильным. Но когда в составе «Боруссии» Д (голы в Австрии не учитываются, ведь были забиты годом ранее) в 37 играх молодой нападающий собрал 39 голов, то получаете нового феномена. Холанд не настолько крут, как юный бразилец Роналдо, но если ему повезет со здоровьем, то получим великолепного стабильного снайпера, что учится на ошибках, прибавляет, становится зрелым и умеет тащить команды к титулам. Пока с последним есть проблемы, но тут вина и Фавра, и более опытных игроков «Боруссии» Д. Желаем Холанду правильно сменить клуб в будущем, от этого многое в его карьере зависит.

Иммобиле – самый недооцененный

Паулиньо в 44 матчах за «Брагу» набил 25 мячей – прекрасный результат, уровня Дзюбы или Андре Силвы в составе «Айнтрахта» (отмечаем, что португалец нашел свою команду после неудачи в «Милане»). Но в Серии А забивать сложнее, чем в РПЛ или Португалии – Роналду подтвердит. Иммобиле обошел Криштиану в рейтинге снайперов прошлого чемпионата, выиграл «Золотую бутсу». Хотя Чиро пропустил часть матчей, но у него 5 голов в 4 играх в Лиге чемпионов, а еще 9 мячей в 12 матчах нового чемпионата Италии. Добавьте результаты прошлого сезона – получите 42 матча и 34 мяча. Улучшил и без того крутой показатель прошлого года – 27 голов. Правильно сделал, оставшись в «Лацио», где его понимают и ценят. Но Иммобиле в целом часто недооценивают. Хорошо, что в ЛЧ показал себя, ведь многому научился, пережив непростые времена в составах клубов из Дортмунда и Севильи.

Бруну – открытие прошлого года

Если про Холанда заговорили, когда забивал в Лиге чемпионов за «Зальцбург», то Бруну своими голами в Лиге Европы за «Спортинг» не привлек такое же внимание. А вот в «Манчестер Юнайтед» выделился сразу. Сначала как герой мемов о пенальти – именно так английская публика познакомилась с португальцем. Но дальше начал клепать награды «Игрок месяца» в МЮ , а потом добавил аналогичные призы во всей АПЛ . Невероятный дебют, шикарная игра в глубине поля. Конечно же, как и Лукаку, Бруну Фернандеш оказался в топ-10 по голам отчасти благодаря и количеству матчей. В списке больше нет футболистов, что сыграли свыше 50 поединков за год. Но хавбек, который забивает 28 мячей, выделяется. Особенно с учетом следующего пункта.

Месси откатился на восьмую строчку

В прошлом году Лионель был вторым, причем отстал от Левандовски на три мяча, собрал 45 голов в рейтинге для топ-10 лучших лиг Европы с учетом еврокубков и внутренних турниров. Тогда Месси сыграл 48 матчей, и сейчас тоже 48. Но откат по голам существенный – минус 18 мячей. Лионель выдал невзрачный для себя год, забил на гол меньше, чем Бруну Фернандеш. Его даже пенальти и штрафные уже не выручают. Потерял вдохновение, хотел уйти из «Барселоны». Если бы отпустили, то мог сейчас делать то, что умеет, а именно огорчать английских соперников, как в Лиге чемпионов. Месси заметно упал в рейтинге. А еще можно выделить откат Мбаппе – выдал год, за который забил на 12 голов меньше, чем в 2019-м.

Криштиану и Златан – ролевые модели

В прошлом сезоне Роналду был на 20-м месте, сейчас прыгнул на второе, опередив многих молодых игроков. Ибрагимович вернулся из США , и хотя он еще старше, чем Криштиану, сумел собрать 22 гола за год в 30 матчах. Это показатель по средней результативности еще круче, чем у Дзюбы. И Роналду – 44 мяча в 45 матчах, и его шведский конкурент в борьбе за Скудетто, заслуживают быть отмеченными. Конечно, есть герои периферии, но все-таки если ищем примеры для подражания, то в прошлом году это Роналду, Ибрагимович и Левандовски – настоящие атлеты. Также можно выделить Бензема, хотя Карим откатился на уровень Жиру. Болид и карт наравне.

Центральные форварды возвращаются

В молодости Месси и Роналду имели отношения к флангам, но сейчас Лионель – племейкер, Криштиану – и вингер, и форвард. Но бросается в глаза, что рядом с ними или Салахом есть сразу пять чистокровных центральных форвардов в десятке самых результативных. Левандовски, Лукаку, Холанд, Иммобиле и Паулиньо напоминают, что тенденции иногда меняются.

Не исключено, что через пять лет вес в тактике и результатах именно нападающих острия будет таким же, как лет двадцать назад. Например, Мбаппе еще может перейти в центр атаки в новом клубе. Салах добивается успеха, занимая место Фирмино в штрафной площади. Кейн и Дзюба наоборот из столбов в атаке превратились в успешных ассистентов.

А на самой вершине по голам предсказуемо эгоисты. Левандовски не отдаст пас, если может забить. У Роналду тоже нет такого количества ассистов, как обычно у Месси. Но в двадцатке видим и хавбеков, и вингеров, хотя центральную позицию занимают все-таки форварды. Левандовски выиграл гонку второй год подряд, неплохо для 32-летнего поляка.