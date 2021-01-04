Трансфер, который позволит ЦСКА побороться за титул. Ганчаренко нужен «новый Вернблум»

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04 января 2021, 12:08

Есть чешский и венгерский кандидаты.

ЦСКА пошел по «пути Ганчаренко»?

На фоне последних событий и слухов напрашивается однозначный вывод: высшее руководство ЦСКА полностью доверяет Ганчаренко. Влияние белорусского специалиста на клубные процессы возросло, а условия, на которых он согласился остаться у руля «армейцев», последовательно выполняются. Во-первых, Виктора Михайловича избавили от внутренней оппозиции, отказав Овчинникову и Онопко в продлении контрактов. Во-вторых, трансферные цели соответствуют пожеланиям Ганчаренко, которые он озвучивал в течение последних двух лет.

Конечно, никто не оставит Виктора Михайловича у штурвала без присмотра, рядом с ним будут «люди клуба» — братья Березуцкие, однако на данном этапе именно Ганчаренко становится не только главным тренером, но и ведущим архитектором команды ЦСКА . В рамках имеющейся кадровой стратегии, конечно же, но все-таки. Вероятно, только сейчас Ганчаренко получает в свои руки столько власти в ЦСКА , сколько было у его предшественника Слуцкого.

Например, сложно представить, чтобы Леонид Викторович годами выпрашивал у клуба нужных футболистов. Да, обойма всегда была ограничена, и Слуцкий с этим условием соглашался, но его ключевые требования выполнялись, в то время как Виктор Михайлович уже два года заводит разговор о необходимости усиления опорной зоны, но остается без желанных новичков. Весной 2020-го Ганчаренко обозначил трансферные приоритеты в публичной речи, за что в ЦСКА его точно не погладили по головке:

У нас есть трансферная политика, мы наметили цели: нам нужен центральный защитник, нападающий и опорный хавбек. Нельзя говорить, что у нас молодая команда, мы достаточно времени провели вместе и достаточно сыграны. Не могу сказать, что кем-то конкретно недоволен, но сейчас есть четкое понимание возможностей каждого игрока, а это идеальная ситуация, чтобы найти футболиста, который будет сильнее тех, кто есть. Кроме того, с каждым молодым должен быть опытный футболист. У Помазуна есть ориентир в лице Акинфеева, а рядом с Обляковым нет опытного.

Летом ЦСКА подписал центрального защитника (Бруно Фукс) и нападающего (Адольфо Гайч), также в команде появились Эджуке и Зайнутдинов, но опорный полузащитник на « ВЭБ Арену» не доехал. Стоит признать, что и в состоявшихся трансферах озвученный Ганчаренко принцип «опыт в помощь молодости» не был реализован. Вероятно, в этом аспекте тоже будет корректировка, тем более Чалов с Гайчем стали примером неудачной пары конкурентов. Вагнер Лав или Деспотович, которых летом сватали в ЦСКА , в связке с Федором или Адольфо могли оказаться куда продуктивнее.

9 лет назад ЦСКА уже делал чемпионский трансфер в опорную зону

К 2021 году все без исключения в футбольном мире научились по достоинству оценивать опорных полузащитников и их роль в успехах команды. Сейчас сложно представить ставшую классической ситуацию из начала века, когда «Реал» беззаботно расстался с Клодом Макелеле, оставшись с охапкой звезд, но без человека, который профессионально таскал для них рояль.

ЦСКА на пороге очень значимого трансфера, который может определить судьбу команды на ближайшие годы, как это было с приобретением Понтуса Вернблума в начале 2012-го. Швед, кстати, тоже пришел зимой, а в своем дебютном официальном матче за «армейцев» забил в ворота «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Впоследствии Понтус помог ЦСКА выиграть три чемпионских титула, еще трижды с Вернблумом в составе «красно-синие» финишировали вторыми.

Вернблум — главное лицо ЦСКА времен Леонида Слуцкого, потому что братья Березуцкие, Игнашевич и Акинфеев были до этого и остались после, а Думбия и Муса забивали голы, но не определяли стиль и характер команды, как это делал шведский хавбек. Сейчас Ганчаренко нужен такой же парень: не просто футболист со скиллами разрушителя, но и «хозяин» центра поля. Кстати, требуемый опыт в данном случае не синоним возраста, тому же Вернблуму на момент перехода в ЦСКА было 25 лет.

Известны имена двух кандидатов: Адам Надь и Лукаш Калвач

Известно, что у ЦСКА были виды на хавбека «Маккаби» из Хайфы Нета Лави, однако израильский клуб категорически отказался отпускать своего лидера зимой, сократив круг кандидатов. В списке «армейских» целей остаются Лукаш Калвач и Адам Надь.

Первый — воспитанник «Сигмы» и игрок чешской «Виктории». Лукашу 25 лет, он может похвастаться солидными габаритами (рост — от 181 сантиметра до 183 по разным данным) и уверенной игрой в отборе. За сборную Чехии Калвач сыграл лишь однажды, в национальной команде он проигрывает конкуренцию Томашу Соучеку и Алексу Кралу.

В свою очередь, Адам Надь — основной игрок сборной Венгрии в свои 23 года. Его карьера началась в «Ференцвароше», потом хавбек провел три сезона в Серии A, где выступал за «Болонью», а в 2019-м перебрался в английский «Бристоль». Первый сезон на Туманном Альбионе получился непростым, но сейчас Надь полностью адаптировался и отвоевал место в основе команды из Чемпионшипа.