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Мистическая загадка «Локомотива». Их не спасет даже форвард «Фиорентины»

03 января 2021, 20:00
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О странном стечении обстоятельств – на «Соккер.ру».

Редко переплачивают за футболистов

«Железнодорожники» никогда не сорили деньгами на трансферы, хотя всегда вываливали на стол такую огромную зарплату, что у агентов Буссуфа, Крыховяка, Диарра, Чорлуки или Павлюченко не хватало сил отказаться.

Но рекордные сделки в районе 9-15 млн евро. Больше 10 миллионов за последние годы заплатили лишь раз, когда подписали поляка Гжегожа за 12 миллионов. Рыночная стоимость контракта солидного игрока с прошлым в «Севилье» и ПСЖ.

Можно сказать, что даже дешево достался. В топ-10 самых дорогих трансферов в истории клуба только две сравнительно новые сделки – подписания Крыховяка, а еще Смолова за 9 млн евро. И как раз позиция Федора выводит нас на странные совпадения, которым уже много лет.

Полуночный экспресс для форвардов

Есть триллер с Брэдли Купером и Винни Джонсом под названием «Полуночный экспресс». По сюжету фотограф, от которого требуют жестоких снимков из реальной жизни, впутывается в историю в метро. И в центре сюжета оказывается загадочный маньяк.

Как в вагонах поездов доставалось жертвам из фильма, так в «Локомотиве» достается центральным нападающим. Особенно тем, за кого платят хорошие по меркам московского клуба деньги. Начинаем со Смолова – 3 гола в этом сезоне, 4 – в прошлом, когда ездил в аренду в «Сельту», где забивал лишь «Реалу» и «Барселоне».

В первом сезоне у Феди 7 мячей в 29 играх всех турниров. В ЛЧ ни в одном сезоне «Локомотив» от неудачи не спас. Одемвингие не был в Москве невероятно результативным. Павлюченко не показывал класс. Кайседо был неплох, хотя бы деньги вернули, ведь отдали в «Аль-Джазиру». Но давайте оценивать не полутона, а факты.

Даже Даме Н’Дойе не потрошил чужие защиты в составе «Локомотива» годами. Лучший исход для центрального форварда в московском клубе – своевременный уход. Есть только одно исключение, ведь Сычев заиграл. Вот только разве Дмитрий всегда был успешен и стабилен? Человек с его талантом три раза забивал больше 10 мячей в РПЛ за сезон, но были травмы и неудачи.

Есть также классический пример – Фалль, которого словно выбрали в футбольном менеджере. Причем за сенегальца отдали чуть больше, чем «Марсель» получил за Сычева. А в последние годы, хотя в заявке был чемпион Европы Эдер и лучший снайпер РПЛ в составе «Краснодара» Смолов, голы забивали с помощью Миранчуков.

Новое руководство – новые трансферы

Понятно, что Николича оставили в деле, поскольку Марко не виноват во всех неудачах в РПЛ и Лиге чемпионов единолично. Заодно серб нужен, чтобы при случае в конце весны объявить его врагом народа и приговорить к увольнению. Поэтому Николичу дали последний шанс.

И начали искать усиление, ведь очевидно, что трансфер Зе Луиша не означает наступления рая на стадионе «Локомотива». Речь о приличном форварде, но нужна поддержка. Вот только назначили в руководство людей со стороны. Бывшего игрока «Торпедо» Леонченко без опыта работы в большом клубе. И бывшего члена совета директоров ЦСКА, 38-летнего Александра Плутника.

Понятно, что второй менеджер будет присматривать за «Локомотивом» от имени РЖД. Но различные агенты и клубы-продавцы всегда следят за переменами в богатых клубах из России. Например, появление Заремы Салиховой на горизонте в «Спартаке» использовали до того, как о ее существовании узнали футбольные болельщики. Ей посоветовали подписать Ларссона на светском приеме.

Как видите, послушались и не прогадали. Но не все посредники такие добрые. «Локомотиву» точно попытаются сейчас выдать какого-то нового Фалля, поскольку не факт, что руководство устраивает форма Смолова и Эдера. А поражения толкают к самой простой перемене в составе – поиску снайпера, чьи голы мгновенно спасут весной 8-й клуб в таблице. Или не спасут, если повторит судьбу остальных.

В нападении у Николича большая беда

«Зенит» оторвался на 13 пунктов, хотя позади лишь две трети пути. Теоретически «Локомотив» может занять второе место, но нужна исключительная игра обороны, феноменальная форма Крыховяка и новый подход к атаке. Николич не говорил, что он атакующий тренер. И если разбираться, то в его футболе оборонительных нот еще больше, чем в песнях Юрия Павловича.

Но у Семина были такие же проблемы в атаке. Даже в чемпионском сезоне. «Локомотив» не мастер погромов 5:0, и поскольку подход у команды в целом действенный, но примитивный, форвард – не обязательно строго центральный, может улучшить положение. Возможно, Зе Луишу пригодится напарник в стиле Луиса Адриано.

Такого человека предлагает «Фиорентина» — ивуарийца Кристиана Куаме. Не худший футболист Серии А, если говорим о возможностях. Но точно не парень, за которого надо отдавать 15 млн евро без оглядки. Ему 23 года, была сложная травма, но напористый, поэтому рыночная стоимость в районе 14-15 млн евро. Дорого для «Локомотива». И недорого для «Лидса», куда Кристиана сватали раньше. Похоже, его агент хочет увезти клиента из «Фиорентины».

Поскольку Куаме играл в «Дженоа» с Пентеком, то можно представить «Локомотив» по схеме «4-4-2» с Зе Луишем и новичком в атаке. Это будет интересное сочетание. Вот только как поляк не стал вторым Шевченко в «Милане», так его бывший напарник не второй Батистута. И не второй Фарфан. Селекционерам и новому руководству «Локомотива» нужно подписать человека, который сразу заиграет и изменит облик команды.

И для легионера еще необходимо найти место с лимитом. Вот только усиление атаки точно нужно. Потеря Алексея Миранчука сказалась на качестве моментов. Москвичи восьмые по сумме xG в РПЛ, ниже «Ахмата» и «Рубина». Реализация ужасная – по голам на 10-м месте, ниже «Химок». «Локомотив» приучил, что рационально-скучный, но видим перебор. По ударам лишь 9-е, по точным выстрелам на шестом месте, но промахов хватало.

Куаме – дорогая и рискованная ставка. Но если в него верят, то пора что-то решать по Смолову и Эдеру. Странно держать в заявке пять центральных нападающих. Лисаковича не забывайте, и смотрится белорус часто интереснее, чем звезды. Если никто не уйдет, но возьмут форварда, то вместе с универсалом Антоном Маранчуком, который пробовался на острие, получите команду с шестью форвардами и смешной средней результативностью в РПЛ – 1.1 гола за игру.

Нападающие забили всего 5 мячей в лиге. Их стабильно скромный вклад — одна из причин, почему и в ЛЧ за три сезона «Локомотив» сочинил всего 13 голов, заняв три четвертых места. Но глобально ситуация загадочная. Очень хитрая команда не пользуется самым простым способом разжиться голами и победами, а именно с помощью центральных нападающих.

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Павел Якунин
Павел Якунин ответ Roger Young (раскрыть)
04 января в 02:25
Фарфан ничего был...
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
04 января в 01:41
Билялетдинов Оконор Кочиш Траоре Асатианм Спахич Маминов
Roger Young
Roger Young
03 января в 21:53
Неплохой анализ, но в целом исполнителей в Локомотиве нет с золотых времен 02-04
Сп62
Сп62
03 января в 21:08
Классный центральный нап мечта любого клуба. Локо не исключение. Потеря Миранчука сказывается и на игре нападающих.
shlomo
shlomo
03 января в 20:15, ред.
Ну как говорится ...недолго музыка играла, недолго Вася танцевал...после таких изменений в структуре мгновенного результата от команды ждать, конечно не стоит, но спасти этот сезон, шансы у железнодорожников всё ещё остаются....к сожалению трансферы Локо наверное самое больное место... этот пункт вообще требует пояснительной рубрификации – претензии следует разграничить и перечислить по отдельности....Локо за летнее трансферное окно потратил больше, чем заработал, причем вопросы здесь и к заработкам, и к тратам: даже если 14,5 млн евро – адекватная цена за переход Алексея Миранчука в Аталанту, то 15,3 млн евро на Зе Луиша, Камано, Лисаковича, Жалолиддинова и Лысцова на данный момент кажутся переплатой....Очень хочется надеяться, что новое руководство клуба более осмысленно подойдет к новым трасферам, а не так хоть кого бы...
shlomo
shlomo
03 января в 20:03
Спасибо за статью....все грамотно и по делу...
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