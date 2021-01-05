С десятого места на первое. Впечатляющие рывки «Милана», «Атлетико» и даже клуба из РПЛ

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05 января 2021, 17:48

Прибавили не только футболисты «россонери»!

Часики тикают, сезоны меняются и бегут вперед, не останавливаясь. Интересно посмотреть, как в первом полноценном футбольном чемпионате во времена пандемии справляются те команды, что в «мирное время» провалили старты летом и осенью 2019-го?

Сравниваем выступления на достаточных отрезках для выводов, охватив все самые рейтинговые лиги УЕФА . Есть чемпионаты, где пул лидеров не менялся. Но куда больше лиг, где фиксируем впечатляющие рывки. Из зоны вылета в район еврокубков, из середины – на первое место.

Поскольку участники забега сыграли разное количество матчей, расставим их по местам согласно среднему приросту очков на тур. Так оценим реальный рывок, а не просто количество мест, которые удалось проскочить.

10 место. «Манчестер Юнайтед»

Отрезок: 16 матчей в АПЛ .

2019/20 – 5 место, 24 пункта.

2020/21 – 2 место, 33 очка.

Фанаты конкурентов скажут, что это «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» опустились к уровню команды Сульшера, а не «дьяволы» поднялись на крыльях успехов. Но посмотрите на разницу – десять пунктов по сравнению с прошлым сезоном. По местам подскочили с пятого на разделенное первое. И изменилось настроение. Благодаря Бруну Фернандешу получили другую команду, с амбициями, а не только дикими расходами на новичков.

9 место. «Фейеноорд»

Отрезок: 14 туров в Эредивизие.

2019/20 – 10 место, 21 балл.

2020/21 – 3 место, 29 пунктов.

Адвокат свое дело знает. Дик Витальевич (в честь Мутко и по аналогии с Гусом Ивановичем Хиддинком) в сто первый раз не ушел на пенсию, как грозился. В октябре 2019 года возглавил «Фейеноорд». Команда вышла в Лигу Европы, где оставила позади ЦСКА , хотя и не попала в плей-офф. Но Адвокат поднял известный клуб в Эре с 12 места на 3-ю строчку, поэтому логично остался еще на сезон. Сейчас снова идут в тройке.

8 место. «Лион»

Отрезок: 17 игр в Лиге 1.

2019/20 – 7 место, 25 баллов.

2020/21 – 1 место, 36 пунктов.

Клуб, что шел седьмым и финишировал на этом месте после досрочного завершения французского сезона, оказался в полуфинале ЛЧ . Парадокс, который возродил «ткачей» Руди Гарсия, сделав их настоящими львами. Такими же грозными, как на татуировке на спине Депая. Всего за 17 туров собрали 36 пунктов, проиграли лишь раз. Опережают ПСЖ на один пункт. Чемпионами вряд ли станут, зато в ЛЧ могут вернуться.

7 место. «Спартак»

Отрезок: 19 туров в РПЛ .

2019/20 – 10 место, 22 очка.

2020/21 – 3 место, 35 пунктов.

Взлет с десятого места на третье. Если бы «Спартаку» не попадались арбитры стиля «я художник, я так вижу», то были шансы где-то потерять, где-то приобрести. В сумме получили 2-3 место с 35-38 очками. Чтобы стать первыми, стоило не допускать глупые ничьи с середняками, а еще обыграть «Зенит». Но Тедеско повоюет за ЛЧ , а в прошлом году после 19 туров был мрак – находились в 4 пунктах от прямого вылета.

6 место. «Астон Вилла»

Отрезок: 15 туров в АПЛ .

2019/20 – 16 место, 15 баллов.

2020/21 – 7 место, 26 пунктов.

Были в одном пункте от зоны прямого вылета. Не удивительно, что их скачок с 16-й строчки на 7-ю в этом рейтинге. И по очкам прирост немаленький – 11 баллов, и по игре «Астон Вилла» отличается от той, что мучилась в 2019-м. Надо отдать должное руководству клуба из Бирмингема – дали Дину Смиту время, чтобы навести порядок на поле. Грилиш создал больше всех моментов в топ-5, а погром 7:2 над «Ливерпулем» уже стал частью модерной футбольной истории. Редко кто так действующего чемпиона утюжит.

5 место. «Эвертон»

Отрезок: 16 матчей в АПЛ .

2019/20 – 14 место, 17 баллов.

2020/21 – 6 место, 29 пунктов.

В прошлом сезоне у них было всего 17 пунктов после 16 туров. А сейчас 29, разница +12. Прыжок позволяет Анчелотти зайти в пятерку по прогрессу. Снова, как и во всех случаях до этого, речь о клубе с чемпионской историей. И хотя «ириски» не претендуют на первое место, благодаря грамотному тренеру у них появилась игра. Хамес, Калверт-Льюин и Ришарлисон помогли, «Эвертон» идет наравне со «шпорами».

4 место. «Сочи»

Отрезок: 19 туров в РПЛ .

2019/20 – 16 место, 18 пунктов.

2020/21 – 4 место, 33 очка.

Успели забыть, что «Сочи» был на последнем месте в РПЛ после 19 туров в прошлом чемпионате России? Припарковались тогда жестко, ведь «Крылья Советов», что шли рядом, в итоге вылетели. А вот Владимир Валентинович Федотов поднял южан со дна таблицы. Финишировали в прошлом сезоне на 12-м месте, а теперь рванули вверх при поддержке Нобоа. «Сочи» в двух очках от «Спартака», в четырех пунктах от путевки в Лигу чемпионов и ЦСКА . Федуну невыгодно отдавать им Кокорина, ведь Федотов – прямой конкурент Тедеско.

3 место. «Атлетико»

Отрезок: 15 матчей в Ла Лиге.

2019/20 – 6 место, 25 пунктов.

2020/21 – 1 место, 38 очков.

Позади всего 15 матчей, но есть принципиальный момент. «Атлетико» идет на первом месте, сыграв на два поединка меньше, чем «Реал», и на один – чем «Барселона». Могут набрать 44 очка. Это на восемь больше, чем сейчас у команды Зидана. И на 13, чем в лучшем раскладе будет у «Барселоны» после 17 туров. Симеоне осталось не проиграть чемпионство самому себе. Но «Атлетико» — опытная команда с феноменальной защитой (6 пропущенных в 15 турах). Еще в прошлом сезоне ждали их рывок, но теперь Фелиш окреп и Суарес помогает. Диего с чистой совестью получает свою самую большую в мире тренеров зарплату – 20 млн евро после уплаты налогов.

2 место. «Спортинг»

Отрезок: 12 туров в Примейре.

2019/20 – 4 место, 20 баллов.

2020/21 – 1 место, 32 очка.

Сыграно мало туров, чтобы ставить крест на «Бенфике» и «Порту». Но случился заметный рывок самих «львов», взлетели по среднему приросту пунктов за один матч на второе место в десятке. Потеряли Бруну Фернандеша, потеряли Вендела, что его подменял. Но угадали с назначением тренера. 35-летний Рубен Аморим сам не так давно играл в футбол, а теперь ведет «львов» к вершине – 10 побед, 2 ничьи, 0 поражений. Тот же «Рейнджерс» Джеррарда не сделал рывок по сравнению со своими результатами прошлого сезона – повторяют мощную игру, но «Спортинг» прибавил. Осталось понять, надолго ли попали в сказку?

1 место. «Милан»

Отрезок: 15 игр в Серии А.

2019/20 – 10 место, 20 очков.

2020/21 – 1 место, 37 пунктов.

Кроме «Сочи», тут все клубы с богатой историей. Поэтому и приятно фиксировать такие прыжки вверх, как у «Милана». Ибрагимович помог, Пиоли удачно зашел, Чалханоглу создал много моментов. У «Милана» появился характер. Могут отыграться на последних минутах, в меньшинстве выгрызут победу. Футболистам понравилось лидировать. И хотя чемпионская борьба напряженная – «Интер» всего в одном пункте от соседей, а для «Ювентуса» и 10 очков форы при одной игре в запасе не являются непреодолимым расстоянием, сам по себе «Милан» заслужил самых лестных комплиментов. Если говорим о переменах в качестве футбола, то в списке выделяются именно «россонери». В прошлом сезоне были тенью, сейчас – интересная команда, единственная в топ-5, у которой нет поражений. Магия Златана, не иначе.