«Манчестер Сити» вернулся! Игра без форварда, цемент в защите и командный прессинг

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03 января 2021, 22:30

Разнесли «Челси» за тайм, невзирая на вспышку коронавируса.

Форвард лишь роль, а не амплуа

Гвардиола всегда так сыграть не сможет, но смотрится весело. Например, если против «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Лиги действовать без нападающего, то Сульшер свяжет схему Хосепа за счет агрессивности и физики. Но у Жезуса – коронавирус, а Агуэро остался на скамейке, ведь к его выходу оборона «Челси» могла подготовиться.

А вот когда нападающим может стать любой хавбек – Гюндоган, Фоден, Де Брюйне или Стерлинг, то остановить такую атаку намного сложнее. У Лэмпарда и без этого проблемы, но это отдельная история. А здесь фиксируем, что за первый тайм команда без форварда нанесла 11 ударов, 4 раза попали в створ. Могли забить еще больше, чем три мяча, в первом тайме – несколько раз простили «Челси».

Де Брюйне с ролью «ложной девятки» справился, но в будущем «Манчестер Сити» нуждается в центральном форварде. Возможно, им станет или Лаутаро, или Кейн. Но сегодня моменты создавались легко, ведь три-четыре игрока по ситуации оказались на острие. По воротам «Челси» за два тайма нанесли 18 ударов, из них 6 – в створ. И пусть не смущает гол лондонцев, они забили вторым ударом в створ на 91-й минуте матча.

Глубина состава и фланги — космос

Проще крутить составом с таким крутым составом. Зинченко полгода привыкал к роли женатого мужчины, в АПЛ до сегодня провел 12 минут. Видать, Гвардиола не сразу простил его жене комментарии о тактике в матче против «Лиона». Шутка, конечно, просто Менди смотрелся достаточно хорошо, чтобы Хосеп не ставил украинского хавбека слева.

Но Зинченко – упрямый, поэтому заслужил выход против «Челси» в основе, а Бенжамен остался в запасе после нарушения самоизоляции и новогодней вечеринки с друзьями. Александр свой шанс использовал, поучаствовал в двух голевых комбинациях. Причем Зинченко играл так, словно не покидал стартовый состав – понимал напарников, не передерживал мяч, хотя и не успел на последних секундах в защите.

У «Манчестер Сити» сегодня на лавке были Агуэро, Менди, Фернандиньо и Марез – такая четверка не выпадала бы из основы большинства клубов АПЛ . И это еще Уокер, Гарсия, Торрес, Эдерсон и Жезус вне игры. Настолько богатый состав позволяет Гвардиоле в рамках любимой схемы «4-3-3» создавать ажурные рисунки, пользуясь универсальностью исполнителей. Порой вообще играли «4-2-5-0», причем пятерку крутили, как хотели.

Родри добавил тактике жесткости

Работа Родриго в центре поля в отборе не сочетается с классическим стилем Гвардиолы. Но Бускетс тоже выбивался похожим образом в начале карьеры, и его появление сделало «Барселону» еще опаснее. Родри не настолько тонко делает разрезающие передачи, как Серхио, но Гвардиола знал, зачем хавбек его команде.

Испанец показывает Фодену и Гюндогану, как располагаться без мяча. Его наличие позволяет не разрывать тактику «Манчестер Сити», в пас Родри играет легко и четко, как Хендерсон. Ему даже не нужно собирать отборы количественно, чтобы появился тактический и стратегический баланс. Можно держать на поле хавбеков, которые совсем не хавбеки – Фоден, Силва и Де Брюйне представляют переходные позиции, когда есть Родриго.

Культура обращения мяча у испанца невероятная. В результате Гвардиола получает команду, которая почти не делает глупых ошибок при работе с мячом – пас точнее, чем у «Ливерпуля», и не ломается по хребту, как «Челси» сегодня. Причем такую команду можно обыграть, но сложно сломать на дистанции – «Манчестер Сити» быстрее многих возвращается.

Диаш сделал оборону надежнее

«Манчестер Сити» никуда не спешил, но их скорости оказались невероятными для защиты «Челси». «Горожане» отдавали сопернику мяч – играли по счету, когда повели в два гола, а потом и в три, ведь аккуратно отработали и без мяча. По высоте прессинга в этом сезоне команда Гвардиолы далеко не первая, но если включаются широко – соперник выключается, как далекая деревня от электричества в непогоду.

«Горожане» не умеют обороняться идеально. Но этого и «Бавария» не умеет, поэтому у Нойера хватает работы в решающих матчах. Эдерсон вернется из изоляции – сможет показать себя. Но появление Рубена Диаша не только улучшило положение Стоунза в команде – Джон вернулся, но и добавило работе «Манчестер Сити» в обороне спокойствия. Даже когда в воротах оказался американец Штеффен, у «Челси» не было много ярких моментов.

В 15 турах «горожане» пропустили 13 раз, это рекордный результат в АПЛ . Если в перенесенном матче против «Эвертона» не случился чудо из чудес, то защита имени Диаша и Стоунза продолжит собирать «сухари». «Сити» выиграл 5 матчей из 7 последних в АПЛ , идут без поражений на этом отрезке. Диаш забил себе с ВБА , но там счет по ударам в створ 7:1, а с «Челси» пропустили в добавленное время.

«Манчестер Сити» умеет напугать

Наверное, у многих такое было. Среди всех ваших учителей и преподавателей были те, на кого реагировали иначе – с уважением на грани страха. Многие соперники «Манчестер Сити» или «Баварии» в похожем положении. Даже когда «горожане» легкие и безалаберные в эпизодах, то остается общая солидность. Гюндоган никогда не будет таким стройным, как Роналду, зато как человек мыслит!

А что Де Брюйне – топ, напоминать не нужно. «Челси» разорвали на две половины, атакующая линия была отдельно от защитной, а беднягу Канте задергали. У команды Лэмпарда не пошла игра, выглядели потерянными, солидные «горожане» их раскатали. Тактически такие матчи для «Манчестер Сити» важны. Ведь переносят к ключевой задаче сезона – подтянуться к «Ливерпулю» и МЮ в таблице АПЛ , чтобы быть легкими в плей-офф Лиги чемпионов.

Фаворит терял очки в прошлом году, но ведь проиграл всего два раза в АПЛ . Причем влет от «Лестера» 2:5 – жертва демону 2020 года, а урок против «Тоттенхэма» хитрый Гвардиола выучил, пригодится в будущем. Теперь «Манчестер Сити» напомнил «Челси», кто в этой паре фаворит Лиги чемпионов. Могут заставить сильного соперника чувствовать себя кроликом рядом с удавом.

Только тактически выверенные до миллиметра команды умеют в будничном режиме оказаться настолько мощнее соперника, который потратил летом на новичков 250 млн евро. Не спешите хоронить перспективы «Челси», ведь и сам «Манчестер Сити» выбирается на вершину с середины таблицы, имея матчи в запасе. А Гвардиола явно изучал прошлогодний опыт «Ливерпуля» — крайне редко его команда тратит больше сил, чем нужно.