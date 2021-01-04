Луис Суарес по стопам Давида Вильи: ушёл из «Барселоны», чтобы сделать чемпионом «Атлетико»

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04 января 2021, 15:36

Уругваец по уши в голах в своем новом клубе.

Давид Вилья и его заразительный пример

«Барселона» уже однажды подкидывала «Атлетико» футболиста, который сыграл ключевую роль в завоевании чемпионского титула. Сезон 2012/13 стал третьим и последним для Давида Вильи на «Камп Ноу». Знаменитый форвард забил 16 голов в 44 матчах всех турниров, во второй раз в карьере стал чемпионом Испании с «блаугранас», однако по ходу сезона потерял место в стартовом составе и предпринимал попытки уйти еще зимой, когда им активно интересовались английские «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль».

Тито Виланова отказал Вилье в зимнем трансфере, а летом Давид ушел в «Атлетико» за какие-то копейки: по разным данным его переход обошелся «матрасникам» в сумму от 2 до 5 миллионов евро. В команде Диего Симеоне испанский нападающий провел всего лишь один сезон, зато сыграл ключевую роль в долгожданном чемпионстве «Атлетико»: Давид забил 13 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах Примеры.

В заключительном туре чемпионата «Атлетико» встречался с «Барселоной» на «Камп Ноу» и добился необходимого результата, чтобы остаться на первой строчке в турнирной таблице. Давид Вилья отыграл все 90 минут против своих бывших партнеров и снова стал чемпионом на «Камп Ноу», только уже в составе другой команды. Это была изящная месть большого форварда, которым каталонцы пренебрегли. Семь лет спустя «Барса» наступила на те же самые грабли.

Луис Суарес помогает «Атлетико» лидировать в Примере

Чемпионат Испании подбирается к экватору, а «Атлетико» продолжает уверенно лидировать. Преимущество «матрасников» над мадридским «Реалом», который пытается защитить свое звание — 2 очка, но при этом у команды Диего Симеоне еще 2 матча в запасе. Если в них будут одержаны победы, то гандикап над «сливочными» составит внушительные 8 очков. «Барселона» уже отстает от «Атлетико» и Суареса на двузначное число баллов.

Нет ничего необычного в том, что «матрасники» пропустили всего 6 голов в 15 матчах. У Диего Симеоне оборона всегда стояла во главе угла, а наличие в воротах одного из лучших голкиперов планеты гарантирует сверхнадежность. Другое дело, что часто «Атлетико» страдал из-за недостаточной эффективности атаки, поэтому коллекционировал «низовые» ничьи и минимальные поражения, отдалявшие их от борьбы за титул. В этом сезоне «матрасников» отличает уверенная игра не только у своих ворот, но и у чужих.

Подопечные Эль Чоло наколотили уже 29 голов в 15 матчах. Это на один меньше, чем у «Барселоны» и «Реала», но каталонцы провели 16 встреч, а мадридцы — 17. У «Атлетико» не только самая надежная оборона в Ла Лиге, но и лучшая средняя результативность — почти 2 гола в среднем за игру.

Конечно, старается не только Луис Суарес. Нужно брать в расчет и серьезно возросшую по сравнению с дебютным сезоном производительность Жоау Фелиша, а также блестящую игру Маркоса Льоренте, открывшего в себе созидательные таланты. Но все-таки главный в атаке «Атлетико» и по статистике, и по смыслу — неутомимый уругваец. Более того, рядом с ним молодые партнеры чувствуют себя увереннее и обучаются, что тоже немаловажно.

Суарес идет с серьезным опережением графика Вильи: уже 9 голов в 12 матчах

Давид ушел из «Барселоны» чемпионом, чтобы защитить свой титул в составе «Атлетико». Луис остался без титулов в своем прощальном сезоне в «Барсе», но вообще он четырежды становился чемпионом Испании с каталонцами. А сейчас сменил клуб и рвется к пятому титулу.

Без сравнений с Вильей не обойтись, слишком уж соблазнительны эти параллели. Давид сыграл важнейшую роль в чемпионстве «Атлетико» в сезоне 2013/14, но по части индивидуальной статистики Луис даст фору лучшему бомбардиру в истории сборной Испании. Если у испанца было 13 голов в 36 матчах, то уругваец уже забил 9 мячей в 12 поединках.

После поражения от «Реала» «Атлетико» добился побед в четырех матчах Ла Лиги подряд, а в 3 играх из 4 решающие голы забивал Суарес. Дубль Луиса помог сломить сопротивление «Эльче», он же забил единственный мяч в матче с «Хетафе», а вчера уберег «матрасников» от потери очков во встрече с «Алавесом», отличившись на 90-й минуте.

Во многом благодаря опыту и классу Луиса Суареса «Атлетико» теперь с завидной регулярностью побеждает в тех матчах, где раньше терял очки из-за неубедительной игры в атаке. Например, в сезоне 2019/20 «матрасники» 16 раз играли вничью (чаще всех в Примере наравне с «Сельтой»), а в 15 турах текущего чемпионата у команды Симеоне только 2 мировых. Многочисленные 0:0 и 1:1 превратились в победы. И Суарес приложил к этому ногу.

А «Барселоне» нужен еще один форвард…

Показательна не только прибавка «Атлетико» в созидательной производительности, но и то, как «провисла» с уходом Суареса «Барселона». Сами за себя говорят результаты: каталонцы выиграли только 50% матчей нынешнего сезона, 8 побед в 16 встречах, 4 раза играли вничью и 4 раза проигрывали. А самое забавное, что Рональд Куман, уволивший Луиса Суареса за одну минуту, заявляет, что «Барселоне» не хватает футболиста на позиции «девятки».

У Луиса Суареса есть все шансы стать новичком сезона в Примере, ведь он не только стал недостающим ингредиентом рецепта побед «Атлетико», но и ослабил «Барселону». Резонно предположить, что останься уругваец в одной команде со своим другом Лионелем Месси, турнирная ситуация в чемпионате Испании сейчас была бы совершенно другой. Не лишний повод задуматься о роли личности в истории.