Большие планы и женский тренер во главе. Клуб, где вместе сыграют Месси и Роналду

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12 января 2021, 15:31

Амбициозный проект известного совладельца.

Лучший шанс увидеть легенд в одном составе

Мафиози и отставные коррупционеры обожают Флориду. «Лакшери» там можно встретить еще чаще, чем аллигаторов. Многие – от семидесятилетних толстяков по имени Тони из Бруклина, до Михалычей встречают старость под испанский щебет кубинцев, ненавидящих все левое, даже повороты на дорогах.

А поскольку герои нашего футбольного времени – Роналду и Месси, обожают отдых в США и тоже падки на все блестящее, то могут согреть кости на берегу океана в Майами. У Лионеля уже есть крутые апартаменты с видом на большую воду в этом городе на 47-м этаже небоскреба. А у Роналду давно был план доиграть в США , еще со времен покупки жилья в Нью-Йорке.

Оба мечтают закончить футбольные карьеры не на Ближнем Востоке, а как Пеле – в США . Причем в штате, где каждый делает, что желает, даже во время пандемии. И в «Интер Майами» затащить Месси и Роналду через пару лет может только один человек, совладелец клуба Дэвид Бекхэм.

Клуб, потерявший недавно директора и тренера

Уже по цветам – черный и розовый, можно понять, что рядом витает диктаторский дух Виктории Бекхэм. И ключевой цвет сейчас модный, и фоновый – базовый, но не для футбола. Понятно, что крутая дама разрешила мужу поиграть в совладельца футбольного клуба, чтобы проект выстрелил и принес семье деньги. Подтянули братьев Мас – двух местных кубинцев, богатых британцев, боливийца и японца, и запустили клуб.

Приценивались долго, подумывали включить в название фамилию Бекхэм. Но решили, что лучше использовать общепризнанное название – «Интер». Из-за имени продолжают бодаться в суде с миланским тезкой, что зарегистрировал товарный знак в США . А вот цапля как символ выбран окончательно. Фламинго и прочие птицы Флориды проиграли конкуренцию. Явно спешили, запланировали старт в MLS в прошлом году.

В целом выступили неплохо – с первой попытки попали в плей-офф, счастье длилось недолго. Диего Алонсо – уругваец, работавший до этого в Мексике, 7 января 2021 года покинул свой пост. Время выбрали подходящее, за океаном межсезонье. Из-за коронавируса непонятно, когда точно начнется новый сезон. И хотя команды, которые решили менять тренеров, сделали это в декабре, «Интер» расстался с уругвайцем сейчас.

В декабре клуб покинул Пол МакДона – хронологически первый сотрудник клуба. Этот человек взял на себя главные обязательства, создал академию юного клуба, набирал текущий состав «Интера». Братья Мас и Бекхэм поблагодарили его за работу, но признали кризисным менеджером. Для длительной работы найдут другого, возможно, сам Дэвид будет активнее влиять на жизнь клуба.

Есть риск, что «Интер Майами» не выстрелит

Чисто в футбольном плане, ведь желающих играть в MLS стабильно много. В новом сезоне объединенная лига США и Канады будет расширена до 27 участников в двух конференциях. На карте появляется техасский «Остин» — клуб, где спортивным директором стал Клаудио Рейна, отец хавбека «Боруссии» Д. Эта команда принадлежит венчурному капиталисту, с которым связан актер МакКонахи.

Бекхэм не единственный, кто надеялся заработать на футболе в США . Вот только коронавирус влияет. Для успешности проектов нужно наличие зрителей на трибунах. Пока играют на временной арене на 18 000 зрителей, и проблем вроде бы нет. Тем более что старый местный стадион перестроили в кратчайшие сроки, а в планах большая арена. Метрополия Майами включает более 6 миллионов жителей. Потенциальных зрителей для нового стадиона полно:

Если во Флориде есть хоккейная команда, за которую играет тот же Бобровский, то появление популярного футбольного клуба в регионе, где столько людей, говорящих на испанском языке и любящих футбол, не должно удивлять. И мексиканцы, и пуэрториканцы, и кубинцы будут следить за «Интером». Особенно если в ближайшем будущем там появятся звезды из Европы, помимо Игуаина и Матюиди.

И уж точно весь мир начнет следить за командой, если за нее сыграют и Месси, и Роналду. Но все зависит от правильного финансового расчета. Понятно, что японский миллиардер может вложить деньги на начальном этапе, как и кубинцы. Но приезд аргентинца и португальца может быть слишком дорогим удовольствием, если «Интер» к тому времени не будет рядом с лидирующими позициями.

Ибрагимович олицетворял футбол в Лос-Анджелесе, играя за середняка, но у Месси и Роналду другие финансовые аппетиты. Впрочем, шансы есть, ведь Бекхэму из США уже передали четкий сигнал – американцам показалось, что он несерьезно относится к работе клуба. Дэвид срочно вылетел из Англии в Майами, где ему надо найти нового спортивного директора, другого тренера и дополнительных лидеров для команды.

Мечтают если не о двух, то об одной легенде

Не факт, что ревнивый Роналду согласится играть в одном составе с Лионелем. Но к приезду хотя бы Месси – а с ним точно ведут переговоры, надо готовиться. Вряд ли Лионель появится в этом году, не хотелось бы терять для Европы так быстро. Но просто так жилье за 5 млн долларов в башне на 47-м этаже в тридцати метрах от моря не покупают. Причем аргентинец решил разложить яйца в разные корзины.

У Месси и его отца есть также недвижимость в Милане и квартира в Париже. Но если итальянскому «Интеру» не по зубам заполучить Лионеля финансово, то его потенциальный путь можно проследить по другим домам. После Парижа и ПСЖ , куда его зовет Неймар, может отправиться в Майами. И Роналду точно уже начал убеждать через Мендеша поступить аналогично. Не руководствуемся слухами или инсайдами, ведь Бекхэм сам рассказал правду:

Мы находимся в контакте с Месси и Роналду. И, как любая команда в мире, мечтаем объединить их в своем составе. «Интер Майами» неплохо укомплектован, но мы постоянно будем думать об усилении.

А если Месси перехватят другие шейхи – мечтают завербовать его в клуб из Нью-Йорка после «Манчестер Сити», то Роналду сам выберет именно Майами. Просто для того, чтобы получить еще один шанс победить Лионеля на поле. Все видели, когда вручали приз Левандовски, выражение лица португальца. Не умеет проигрывать. Как и Бекхэм, сколотивший неплохое для футболиста состояние – 450 миллионов долларов.

«Интер Майами» ему нужен, чтобы заработать еще, поэтому Игуаина подписали для затравки. Осталось найти тренера, который справится с Месси или Роналду, или сразу с двумя звездами в составе. Пока Бекхэм интересуется братом одного из самых близких друзей – Филом Невиллом. Дэвид в молодости жил в одной квартире с Гари, но тот поставил жирное пятно на тренерской репутации в «Валенсии». А вот младший Невилл сейчас работает с женской сборной Англии и покинет ее ради «Интера Майами».