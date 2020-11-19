Матч в Белграде не отражает уровень футбола в России. Молодежь РПЛ пока вне основы сборной

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вчера, 19:30

«Соккер.ру» ищет лучик света в темном футбольном царстве.

Судить по одному матчу опрометчиво. Сербы не пропустили лишь по милости Заболотного. И разговоры, что у соперника все «залетело» — правда. С Турцией были живые отрезки, повлияло удаление. Но важнее тенденция, а она так себе – перешли от побед к поражениям. Есть два варианта развития событий, и лишь один положительный.

Тренеры по физической подготовке провалили год

Клубные, наставники сборной пожинают чужие плоды. Если доктор Бройх – герой года, помог Левандовски и остальным набрать форму, с «Баварией» собрал много трофеев, то врачи и тренеры по физической подготовке многих российских клубов разочаровали.

Оказалось, что у игроков не хватило дисциплины, а у наставников – педагогических талантов. Каждый учитель знает, что на расстоянии учить сложно. Но при полном контакте с командами не увидели ярких историй физического успеха.

А поскольку в РПЛ нет команд с безумным количеством технарей – не получается поставить ни на физику, ни на лирику.

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Раздавали паспорта, что не помогло. Ари, Гильерме, Фернандес – три бразильца в сборной, два игрока основы в отборе к ЧМ -18. Нойштедтер – немец по паспорту, Черышев – испанец. Оба играли за сборную страны, где жил только первый, и лишь в зрелом возрасте.

В случае, если бы лимит работал, то не трогали бы Ахмедову, не искали бы внуков русских немцев и не раздавали бы паспорта бразильцам. И не было бы разговоров, что Жиго достаточно хорош, чтобы ждать его в сборной России, словно Самуэль в нее рвется.

Мутко придумал уловку, а Черчесов ей пользовался. Вот только лишь Фернандес из иностранцев, и Черышев – из россиян по корням, тянут на основу, если на пике формы.

Квалификацию наставников влияет на сборную

Легко составить список причин, почему не только Семак, Мусаев, Николич, Карпин, Ганчаренко или Новиков виновники европейских неудач. Но нельзя их полностью оправдать. Квалификации клубных тренеров не хватило для успеха в критических условиях.

Вчера Черчесов бросил в бой семь игроков, связанных с «Зенитом», и никто не сыграл на мировом уровне. Семак со всеми ресурсами не подготовил идеальных сборников. А что говорить о молодых «Спартаке» или «Динамо»? Их немецким тренерам нужно время.

Николич из наставников едва не лучше всех смотрится в Европе, а среди россиян главным в РПЛ стал Слуцкий, получивший опыт за рубежом. Может, все-таки нужны в РПЛ перспективные иностранные наставники?

Среди лучших игроков сезона в РПЛ три сборника

Всего три. Причем Дзюба не так хорош, как в двух чемпионатах до этого. Пускать его 7 мячей и 2 ассиста не вводят в заблуждение, Артем устал. Молодые Лесовой и Дивеев круто смотрятся на клубном уровне в чемпионате – тоже в десятке лучших футболистов по оценкам.

Но вчера Игорь получил по голове (возможно, тренер ошибся, что не заменил его – с сотрясением нельзя играть), а Даниила наставник проигнорировал. Впрочем, оба — молодые ребята без опыта в сборной, а зрелых россиян среди главных героев РПЛ нет.

Нобоа, Дуглас Сантос, Влашич, Ларссон, Кварацхелия, Шиманьски и Бериша ярче. Затянули с реформой лимита, адаптация к конкуренции проходит со скрипом в прямом эфире.

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Знают, что дожмут. «Спартак» отыграется с «Уфой» в будущем. «Зенит» обыграет «Урал». ЦСКА разрушит «Тамбов», у которого закончились деньги. В АПЛ прокачали «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», а еще завели в финалы еврокубков «Арсенал», МЮ , «Челси» и «Тоттенхэм», поскольку там богаты все.

Но в РПЛ никто не выдаст «Ростову» бюджет ЦСКА – есть риск, что Карпин потратит деньги хитрее и будет в зоне ЛЧ , выше «Зенита» и «Спартака». Пока лига под управлением Прядкина состоит из неоправданно богатых (деньги подаренные, не заработанные) и невыносимо бедных (на грани клинической смерти 4 клуба), где сборникам взять опыт побед над игроками из топ-5, как у Сербии?

В чемпионате России достаточно коллективов примерно одного класса для лиги из 12 клубов. Есть вариант гонять много матчей уровня «Динамо» — «Спартак», ЦСКА – «Зенит», и так стать сильнее. А в нынешней системе сильной сборной точно нет.

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Сборная средняя и не ужасная, судим без эмоций, по цифрам. Например, в Белграде по точным ударам счет 8:7, не 10:0. Разница голов аномальная, скорее могли проиграть 4:2. А вот сами осечки в Турции и Сербии сочетаются с клубными делами. «Зенит» уступил «Брюгге», ЦСКА – «Фейеноорду».

Про «Спартак» и еврокубки лучше не начинать – Джикия на международной арене чаще получал разгромы, чем решающие победы. Но если суммировать все данные, то делаем вывод: решающий не год мировой пандемии, а следующий. Будет жребий отбора к ЧМ -22, матчи стартуют уже весной.

Вот где нужно рвать жилы и удивлять свежими идеями. Вернутся игроки основы, так что домашний Евро-2020 надо провести достойно, с победами.

Сборная будущего пока не выходила на поле

Еврокубки и матчи сборной смутили многих. Но видим парадокс в РПЛ . Дома играют качественнее, поскольку почти все медленные и многие – не атакующие. Европейцы играют тоньше, поймать их сложнее. Но молодые из ЦСКА , «Спартака», «Рубина» и «Динамо» могут подрасти. И их успех прямо связан со сборной.

У Черчесова есть характерная особенность — копирует наработки команд РПЛ . Дзюба выстрелил в клубе – помог сборной. Вчера на поле были Ерохин и Заболотный, ведь они герои чемпионата второго плана. Не ждите чуда, но лучик веры остается, когда Шунин, Зобнин, Фернандес, Головин и Дзюба вернутся в основу национальной команды.

А вот когда Черчесов заявил, что матчи в Турции и Сербии показали, что якобы нельзя подпускать молодежь массово, то явно слукавил. Жиркову 37 лет, Гильерме – 34, Кудряшову – 33, Ионову, Семенову и Ерохину – по 31 году. Заболотному 29 лет, Оздоеву – 28. Никакого провала молодежи в Стамбуле и Белграде не было.

Слуцкий прав – РПЛ уже ближе к лигам Бельгии и Голландии, чем Франции и Германии. Но реально молодых Облякова, Евгеньева, Соболева, Фомина, Бакаева, Кучаева и Сафонова можно вписать в игру сборной в будущем. Детали для создания неплохой команды есть, но их нужно грамотно соединить. Осталось не унижать молодых, а поверить в них.

И подумать о подходящем наставнике для смены поколений. Хотелось бы не вынужденного и спонтанного, а продуманного и хитрого омоложения в 2021-м, чтобы увидеть и реванш за шесть последних матчей, и новый, более сильный вариант сборной.