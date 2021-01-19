23 результативных года и 7752 дня с первого гола. Каким был мир, когда Златан забил впервые?

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сегодня, 15:55

Репортаж из другой жизни.

Златан Ибрагимович впервые после травмы сыграл в стартовом составе «Милана» в матче Серии A и сразу отметился победным дублем в ворота «Кальяри». В текущем сезоне у 39-летнего шведского форварда 12 голов в 8 матчах чемпионата Италии — серьезный вклад в лидерство «россонери» в Серии A. Держите еще несколько любопытных фактов:

- Облагодетельствовав 2021-й дублем, Ибрагимович теперь забивает на профессиональном уровне на протяжении 23 лет подряд. Его серия началась в 1999 году и продолжается на наших глазах.

- У Златана 498 голов на клубном уровне и 61 забитый мяч за национальную сборную Швеции.

- Свой первый гол во взрослом футболе Ибрагимович забил 7752 дня назад. Знаменательное событие произошло 30 октября 1999 года, когда 18-летний форвард «Мальме» поразил ворота команды «Вестра Фрелунда» в матче чемпионата Швеции. Интересно узнать, каким был футбол и весь мир в год первого гола Златана Ибрагимовича?

1999 год в футболе

- За пять месяцев до дебютного гола Златана «Манчестер Юнайтед» переиграл «Баварию» в одном из самых знаменитых финалов Лиги чемпионов: мюнхенцы вели в счете с 6-й минуты и до конца основного времени, а в добавленное ко второму тайму время дважды пропустили от Шерингема и Сульшера. Трофей достался МЮ и Алексу Фергюсону, который вскоре был посвящен в рыцари и стал сэром.

- Кубок УЕФА достался «Парме», за которую выступали действующие чемпионы мира Лилиан Тюрам и Ален Богоссян, будущие чемпионы мира Джанлуиджи Буффон и Фабио Каннаваро, а также Хуан Себастьян Верон, Энрико Кьеза и Эрнан Креспо.

- Последний розыгрыш Кубка обладателей Кубков остался за другим итальянским клубом — «Лацио». Состав «орлов» был поистине звездным: Синиша Михайлович, Алессандро Неста, Павел Недвед, Деян Станкович, Роберто Манчини, Марсело Салас, Кристиан Вьери, Фернанду Коуту. Летом к «Лацио» присоединятся Диего Симеоне, Хуан Себастьян Верон и Симоне Индзаги, которые начнут свой полет с «орлами» с завоевания Суперкубка УЕФА : Марсело Салас забил единственный мяч в схватке с МЮ в Монако.

- Киевское «Динамо» Валерия Лобановского играло в полуфинале Лиги чемпионов и досаднейшим образом упустило преимущество в два мяча в домашнем матче с «Баварией». Андрей Шевченко забил в том розыгрыше ЛЧ 8 голов и стал лучшим бомбардиром турнира наравне с Дуайтом Йорком из МЮ . Летом 1999-го украинский бомбардир перешел в «Милан».

- «Золотой мяч» выиграл бразилец Ривалдо из «Барселоны», второе место в голосовании занял Дэвид Бекхэм, третьим стал Андрей Шевченко. В топ-10 вошли Габриэль Батистута, Луиш Фигу, Рой Кин, Кристиан Вьери, Хуан Себастьян Верон, Рауль и Лотар Маттеус.

- Чемпионы пяти ведущих первенств Европы: «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Милан», «Бавария», «Бордо».

- «Спартак» — бессменный чемпион России. Команда под руководством Олега Романцева выиграла титул в четвертый раз подряд и в седьмой раз за восемь сезонов чемпионата России, а лучшим бомбардиром с 21 голом стал грузинский форвард «Алании» Георгий Деметрадзе.

- Сборная России в 1999 году в рамках отбора Евро-2000 сенсационно обыграла на «Стад де Франс» действующих чемпионом мира французов, дублем отметился Александр Панов, а победный мяч забил Валерий Карпин. А осенью был матч с Украиной, гол Шевченко и ошибка Филимонова, из-за которых симпатичная команда, преодолевшая столько трудностей после провального старта отбора, все-таки осталась без путевки на чемпионат Европы.

- Когда Златан забил первый гол в профессиональной карьере, 14-летний Криштиану Роналду занимался в академии «Спортинга» и голодал, вечерами его подкармливали добрые работницы соседнего «Макдональдса». Лионелю Месси было 12, его рост был около 120 сантиметров, но это не мешало малышу впечатлять всех в своем родном Росарио. Килиану Мбаппе в день дебютного гола Ибрагимовича было 10 месяцев, а Эрлинг Холанд родился только через 9 месяцев.

Другие важные события 1999 года

В общественно-политической жизни. События в Косово и бомбардировки Югославии, начало Второй чеченской кампании, несостоявшийся импичмент президента США Билла Клинтона, введение евро (пока только в безналичных расчетах), ожидание человечеством «миллениума», апокалипсиса и компьютерной «ошибки-2000».

В кино. Премию «Оскар» за лучший фильм забирает трагикомедия Джона Мэддена «Влюбленный Шекспир», однако 1999-й помнят скорее по этим фильмам: «Звездные войны: Эпизод I – Скрытая Угроза», «Зеленая миля», «Матрица», «Шестое чувство», «Бойцовский клуб», «Американский пирог», «С широко закрытыми глазами», «Красота по-американски».

В литературе. Год 200-летнего юбилея со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Нобелевскую премию по литературе получает немецкий писатель Гюнтер Грасс «за то, что его игривые и мрачные притчи освещают забытый образ истории». Увидел свет роман Виктора Пелевина «Generation „П“», а Джоан Роулинг выпустила третью книгу о мальчике-волшебнике «Гарри Поттер и узник Азкабана».

В музыке. Созданы группы «Тату», «Rise Against» и «Jane Air», а «Iron Maiden» вновь собирает легендарный состав с Брюсом Диккинсоном и Адрианом Смитом. Тем временем из утюгов и тостеров звучат композиции Бритни Спирс, Рикки Мартина, Кристины Агилеры, «Backstreet Boys» и Дженнифер Лопес. Впервые проводится рок-фестифаль «Нашествие».