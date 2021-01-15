«Барселона», Месси и салфетка. История трансфера, перевернувшего футбол

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15 января 2021, 17:41

20 лет назад каталонцы сорвали самый большой куш в истории.

Как любил говаривать магистр Йода, будущее находится в постоянном движении, поэтому на его месте чаще всего туман неизвестности. Будущее Месси — не исключение, ведь до сих пор не понятно, останется аргентинец в «Барселоне» или отправится искать счастья в другие места. Но чего не отнять у Лео, как и любого из нас, так это нашего прошлого. Месси провел в «Барселоне» 20 лет, а история его появления в клубе за это время успела обрасти мифами и легендами. Но пока еще не поздно вспомнить, как это было.

В Барселоне, 14 декабря 2000 года в присутствии Хосепа Марии Мингеллы, Орасио Гаджоли и Карлеса Рексача, спортивного директора ФК «Барселона», настоящим документом подтверждается согласие под свою ответственность и вне зависимости от особых мнений подписать игрока Лионеля Месси при условии, что мы будем придерживаться согласованных сумм.

Эти слова, написанные на салфетке после обычной игры в теннис в Барселоне, вошли в историю футбола. Их автор — Карлес Рексач, поспешивший таким образом заверить Хорхе Месси, что «Барселона» намерена подписать контракт с его сыном. Агенты Мингелла и Гаджоли стали свидетелями и тоже оставили свои подписи на салфетке, которая теперь вставлена в рамку и занимает особое место в музее «Барселоны».

Рексач был вынужден предпринять трюк с салфеткой, чтобы успокоить Хорхе Месси, который начал беспокоиться из-за колебаний «Барсы» относительно сделки с 13-летним футболистом. За кулисами клуба шли дебаты о талантах юного Месси и целесообразности его подписания. У Рексача не было никаких сомнений с того дня, когда он впервые увидел Лионеля на поле в сентябре 2000 года, но клубная бюрократия часто бывает неповоротливой.

К декабрю в «Барселоне» по-прежнему не было единого мнения относительно Месси, и Рексач понял, что дольше тянуть нельзя, ведь агенты начали прощупывать почву в Мадриде, появилась явная угроза со стороны «Реала» и «Атлетико». Тогда Карлес взял инициативу в свои руки и успокоил семью Месси словами на салфетке. Спустя 20 лет и 6 «Золотых мячей», 752 матча и 648 голов Лео за «Барселону» в мире не найдется ни одного человека, который, не покривив душой, сможет заявить, что Карлес Рексач в тот вечер ошибся.

Историю подписания Месси дополняют непосредственные участники тех событий — Рексач, Мингелла и Гаджоли, а также тогдашний президент «Барселоны» Жоан Гаспар.

Из Росарио — в Барселону

Лионель Месси появился на свет в «Росарио», а к местной команде «Ньюэллс Олд Бойз» присоединился в возрасте 6 лет. Если бы в середине 90-х был «Ютуб», ролики с игрой юного Лео стали бы вирусными, но тогда информация распространялась не так быстро. Месси оставался относительно неизвестным за пределами Росарио, хотя и попадал в отчеты скаутов. В любом случае он был еще слишком мал, чтобы привлечь к себе серьезное внимание.

Когда же Лионель стал старше, и слухи о его таланте разошлись достаточно далеко, одновременно стало известно о проблемах с гормоном роста. Желающий пригласить Месси клуб должен был взять на себя расходы на дорогостоящее лечение, которое не давало никакой гарантии. Это обстоятельство оттолкнуло ряд интересующихся, в том числе «Ривер Плейт». Удача повернулась к Лео лицом в 1998 году, когда агент аргентинского происхождения Гаджоли, много лет проживающий в Барселоне, узнал о Месси от своих товарищей из Росарио, Фабиана Сольдини и Мартина Монтеро.

Два года спустя Орасио Гаджоли вместе с Хосепом Марией Мингеллой — агентом, который имел тесные связи с «Барселоной», в частности, принимал участие в трансфере Диего Марадоны в 1982 году, заручились поддержкой Карлеса Рексача и перевезли семью Месси в Барселону.

Гаджоли:

Все началось в 1998 году, когда со мной связались двое моих знакомых, Сольдини и Монтеро, у которых была футбольная школа в Росарио. Когда они впервые позвонили мне, Месси было 11 лет. Они не скрывали, что ему потребуются уколы, чтобы продолжить расти. Вскоре я получил видео с его игрой. Моя идея заключалась в том, чтобы подождать, пока ему исполнится 12 или 13 лет прежде, чем приступать к активным действиям. С тех пор я не переставал следить за этим ребенком и каждый месяц получал видео с его игрой. Семья Месси сразу сказала Сольдини и Монтеро, что они хотят устроить Лео в большой клуб, при этом семья должна переехать с ним и жить вместе. Это могла быть «Барселона», тем более я жил в этом городе, или клуб из Мадрида. К февралю 2000 года я много раз видел, как играет Месси, и знал, что этот ребенок безумно хорош. В то время у меня появилась возможность переехать из-за работы в Мадрид, и если бы это случилось, я бы первым делом предложил Лионеля «Реалу» и «Атлетико», но я остался жить в Барселоне, и мы договорились о том, что я передам видео Хосепу Мингелле, который попытается устроить просмотр в «Барселоне».

Мингелла:

Впервые я узнал о Месси от Хуана Матео, человека, которому я больше всех доверяю в мире футбола. Он позвонил мне по телефону и рассказал, что обнаружил исключительный талант в Росарио. Технологии тогда были не такими, как сейчас, поэтому мне пришлось заставить его записать несколько роликов и отправить кассеты мне домой. Когда я увидел это, то почти не мог поверить своим глазам. Он был очень маленьким, но обладал исключительным талантом. Парень двигался прямо к воротам с мячом, приклеенным к ноге.

Рексач:

Гаджоли рассказал мне о Месси в Монтевидео. Я возвращался из Бразилии, где просматривал игроков, в Барселону через Уругвай, где меня и застал Орасио. Он настоятельно рекомендовал изменить свои планы и поехать в Росарио, чтобы увидеть феномен. Когда я узнал, что парню только 13 лет, то подумал, что спешить некуда, однако Гаджоли был слишком настойчив, и я поддался его энтузиазму. Нет, я не поехал в Росарио, но предложил Орасио организовать поездку в Барселону для Месси и его родителей, чтобы мы могли пару недель посмотреть на него в деле. В то время это моё решение было подвергнуто серьезной критике в клубе. Больше я ничего не знал о Месси, пока однажды днем (к сожалению, не помню точную дату) не увидел его на полях нашей академии. Так вышло, что когда Месси приехал в Барселону, меня не было на месте. Я предупредил всех, что этот ребенок должен пройти полноценный просмотр, но сам улетел, кажется, в Австралию и не знал точно, когда вернусь. К счастью, я застал его по возвращении. Позже я слышал, что он играл в разных матчах и у разных тренеров, но никто не мог принять решение. Не знаю, как такое могло произойти, ведь я был ошеломлен и взволнован спустя всего несколько минут наблюдения за ним. Его движения, ведение мяча, видение поля — он был самым маленьким в той игре, но играл на каком-то совершенно ином уровне. Еще во время матча я подошел к скамейке запасных и сказал двум тренерам, которые там были: «Подпишите его. Даже не думайте. Если кто-то будет задавать вопросы, скажите, что это моё решение».

Гаспар:

На тот момент я не знал, кто такой Месси. Сейчас было бы легко сказать, что я влюбился в его игр с первого дня, но это не так. Рексач говорил со мной о Лео, он заслуживает всяческих похвал за свою настойчивость и веру в талант Месси в тот период. Он пришел ко мне и сказал, что мы не можем себе позволить, чтобы этот исключительный ребенок сбежал обратно в Аргентину. Карлес сказал, что прежде не видел ничего подобного. Когда спортивный директор с репутацией Рексача говорит такое, президент должен ему верить. И я поверил, дал разрешение и призвал сделать это. Повторяю: на тот момент я сам ничего не знал о Лео.

Риск остаться без Месси

Несмотря на убежденность Рексача в том, что «Барселона» должна подписать Лионеля, клуб не спешил с решением после сентябрьского просмотра. Были сомнения относительно инвестиций в столь юного футболиста. Семья Месси начала беспокоиться, а те, кто помогал Лео перебраться в Европу, стали задумываться над тем, чтобы устроить его в другие клубы. Упоминались «Реал» и «Атлетико».

Гаджоли:

Рексач твердо решил подписать Месси. Помню, как его поддерживал покойный Жоан Лакуэва, именно он заплатил за начало гормонального лечения. Но в «Барселоне» многие считали, что подписывать Месси — безумие. Дела у клуба тогда шли не лучшим образом, даже витал призрак банкротства. Мы пытались поговорить с ними, но дело не двигалось с мертвой точки, тогда я предупредил Рексача, что мы больше не можем ждать. Если «Барселона» не сделает предложение, мы организуем для Лео просмотр в «Реале» и «Атлетико».

Рексач:

Не знаю, были ли заинтересованы в Месси другие команды в тот момент. Я так не думаю. Но я своими глазами видел ребенка, который не похож на всех, кого мне доводилось видеть прежде. Это был подарок судьбы, уникальный шанс, пусть и сопряженный с риском. В клубе мне сказали: «Послушай, Карлес, ему 13 лет, и мы не знаем, что из него получится в будущем...» Они просто не хотели рисковать из-за такого маленького ребенка. Но я был уверен, что мы должны сделать это, чтобы потом не жалеть.

Мингелла:

«Ривер Плейт» просматривал Месси несколько дней, но не стал подписывать. Отчасти из-за этого, когда возник вариант в Европе с «Барселоной», отцу Лионеля не пришлось долго думать. Всего через несколько минут матча Лионеля со сверстниками Рексач сказал, что парень уникален, и «Барселона» обязательно его подпишет.

Гаспар:

Я ничего не знал о процессе его появления в клубе. За мной, как за президентом, было последнее слово, но заслуга полностью принадлежит Рексачу. Подписание Месси произошло через несколько месяцев после ухода Луиша Фигу, что было действительно тяжелым ударом для клуба. Это было тяжелое время, поэтому 13-летний парень в тот момент не мог быть приоритетом для «Барселоны». Наверное, поэтому всё немного затянулось. Помню, что условия материально-технического обеспечения были не такими, как у других воспитанников Ла Масии. В частности, клуб должен был обеспечить семью Месси квартирой. Рексач тогда сказал мне, что мелкие проблемы не должны помешать нам принять правильное решение.

Салфетка

К середине декабря 2000 года Хорхе Месси нервничал из-за отсутствия новостей из «Барселоны». Он был почти убежден, что клуб не хочет подписывать его сына. Чувствуя, что «Барса» может упустить гения, Рексач вмешался и дал гарантии.

Рексач:

Хорхе думал, что «Барса» тормозит. Когда я встретился с ним, он выглядел отчаявшимся и не доверял клубу, нашим обещаниям. Тогда я организовал встречу с Мингеллой и Орасио в теннисном клубе «Помпеи». Хорхе мы позвонили по телефону, и он был не в лучшем настроении. Он дал понять, что не видит смысла оставаться в Барселоне и дальше, если клуб не заинтересован в его сыне, сказал, что намерен вернуться в Аргентину. Нужно было что-то придумать на ходу, убедить его. Салфетка — это единственное, что оказалось у меня под рукой. Я написал на ней: «В Барселоне, 14 декабря 2000 года в присутствии Хосепа Марии Мингеллы, Орасио Гаджоли и Карлеса Рексача, спортивного директора ФК „Барселона“, настоящим документом подтверждается согласие под свою ответственность и вне зависимости от особых мнений подписать игрока Лионеля Месси при условии, что мы будем придерживаться согласованных сумм». Я сказал Хорхе, что моя подпись и свидетели гарантируют ему, что я возьму на себя всю ответственность, но в действительности нужно потерпеть еще несколько дней, потому что Лео уже может считать себя игроком «Барселоны».

Мингелла:

Это случилось в теннисном клубе «Помпеи» на горе Монтжуик в Барселоне. Сначала мы болтали после игры в теннис. Там были я, Орасио и Карлес. Мы пришли к выводу, что нужно предпринять что-то, и тут Рексачу пришла в голову гениальная мысль: он схватил салфетку, написал на ней контракт, и мы все поставили подписи. Я сразу же связался с Хорхе Месси, который находился в отеле «Плаза», сказал ему, что один из людей президента подписал документ и что его ребенок остается в «Барселоне». Их семья уже была в отчаянии из-за молчания «Барсы», но в тот момент все прояснилось.

Гаджоли:

С юридической точки зрения салфетка была действующим документом, как мне позже сказали мои адвокаты. И она изменила жизнь каждого. Это исторический документ, который необходимо охранять. Благодаря этому документу, «Барселона» отправила письмо семье Месси с приглашением приехать в Каталонию в феврале 2001 года.

Гаспар:

Салфетка была способом поднять моральный настрой Хорхе, дать ему понять, что беспокоиться не о чем, но официально это ничего не значило. Просто шаг перед подписанием первого контракта, который оформил вице-президент Пако Клоза.

Дебют и лечение

Салфетка стала символом, но не концом саги. Прошел еще почти месяц до того дня, когда Месси официально подписал контракт с «Барселоной». В марте 2001 он был зарегистрирован и смог дебютировать за команду своего возраста под номером «9» в матче против «Ампосты». Конечно, он забил в дебютном матче.

Что касается лечения, то оно заключалось в следующем: каждую ночь Лионелю вводили в ноги человеческий гормон роста. Сообщалось, что стоимость лечения составляла около 1000 евро в месяц, однако ни клуб, ни сам Месси никогда не подтверждали и не опровергали эти цифры.

Рексач:

Некоторое время мы не могли заявить его, так как он считался иностранцем и не мог проводить официальные матчи, пока его отец не был зарегистрирован в стране. Нам пришлось разобраться с бумагами, чтобы Месси мог играть, но после салфетки напряжение пропало: расслабился не только Хорхе, но и я. Это были обычные заботы. Что касается гормонального лечения, то я не занимался этим. Очевидно, это стоило денег, но вряд ли клуб понес чрезмерные расходы.

Гаджоли:

«Ньюэллс» отказался платить за гормональное лечение, как и «Ривер Плейт». Жоан Лакуэва оплатил начальную фазу лечения, после чего «Барса» взяла на себя все расходы. Когда он начал регулярно играть за «Барселону», его хотели подписать многие крупные клубы. Нам звонили из «Интера», «Ливерпуля», «Реала», «Ювентуса» и «Арсенала». Пожалуй, именно «Арсенал» был ближе всех. Мы даже обедали с Арсеном Венгером, а еще примерно тогда же в «Арсенал» перешел Сеск Фабрегас, близкий друг Месси.

По материалам espn.com.