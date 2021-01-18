«Ливерпуль» не смог забить в трёх матчах АПЛ подряд впервые с 2005 года

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18 января 2021, 10:10

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0) в матче 19-го тура АПЛ .

Таким образом, «красные» не могут забить уже в трёх играх английского чемпионата подряд (против «Ньюкасла», «Саутгемптона» и «Манчестер Юнайтед»). Последний раз «Ливерпуль» выдавал такую безголевую серию в марте 2005 года.