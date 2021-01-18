«Ливерпуль» не смог забить в трёх матчах АПЛ подряд впервые с 2005 года

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0) в матче 19-го тура АПЛ.
Таким образом, «красные» не могут забить уже в трёх играх английского чемпионата подряд (против «Ньюкасла», «Саутгемптона» и «Манчестер Юнайтед»). Последний раз «Ливерпуль» выдавал такую безголевую серию в марте 2005 года.
Кроме того, «Ливерпуль» сталь лишь третьим в истории действующим чемпионом АПЛ, который провёл три матча подряд без голов. Ранее такие серии показывали «Арсенал» в сезоне 1998/99 и «Лестер» в сезоне 2016/17.
Смотрим АПЛ и болеем каждый за своих.
Всем здоровья.
Смотрим АПЛ и болеем каждый за своих.
Всем здоровья.