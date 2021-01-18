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«Ливерпуль» не смог забить в трёх матчах АПЛ подряд впервые с 2005 года

18 января 2021, 10:10
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0) в матче 19-го тура АПЛ.

Таким образом, «красные» не могут забить уже в трёх играх английского чемпионата подряд (против «Ньюкасла», «Саутгемптона» и «Манчестер Юнайтед»). Последний раз «Ливерпуль» выдавал такую безголевую серию в марте 2005 года.

Кроме того, «Ливерпуль» сталь лишь третьим в истории действующим чемпионом АПЛ, который провёл три матча подряд без голов. Ранее такие серии показывали «Арсенал» в сезоне 1998/99 и «Лестер» в сезоне 2016/17.

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fanliverpoolfan23
fanliverpoolfan23 ответ sihafazatron (раскрыть)
18 января в 19:02
Жоты не хватает
Leha-ha50
Leha-ha50
18 января в 11:15
Весь декабрь и январь команда играет очень натужно. Очки теряют там , где по всем раскладам должны были побеждать. Хотя , если посмотреть объективно, все фавориты теряют очки. Только МС в последнее время выглядит более стабильно. Думаю , что спады - это следствие тяжелейшего графика, отсюда и травмы , и утомляемость. Ну и вирус расслабиться никому не дает. Борьба на всех этажах идет упорная, игр еще очень много, потому и сюрпризы будут наверняка.
Смотрим АПЛ и болеем каждый за своих.
Всем здоровья.
ДАША Д
ДАША Д
18 января в 10:53
Что с нападющими происходит непонятное.
sihafazatron
sihafazatron
18 января в 10:17
Вроде бы травмы у защитников, а проблемы с нападением, хотя их атакующая тройка в строю
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 января в 10:15
Посыпался и Ливер...
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